La summit-ul NATO din Turcia au ajuns și mai multe firme românești din industria de apărare. Trimisul special al Digi24 la Ankara, Cristina Cileacu, a discutat cu reprezentanții acestora despre proiectele pe care le dezvoltă, cooperarea în cadrul NATO și provocările cu care se confruntă industria de apărare din România.

Bogdan Ochiană, CEO-ul unei companii din industria de apărare care folosește tehnică de înalt nivel, a discutat cu trimisul special Digi24 de la Ankara, Cristina Cileacu.

„Noi am deschis o subsidiară în Kiev, unde am făcut chiar foarte multe teste și continuăm colaborarea cu instituțiile din Ucraina și cu companiile de acolo. În acest moment suntem în discuții relativ finale cu câteva firme din Ucraina pentru posibilitatea creării unui joint venture în România. Ar trebui să facem câteva anunțuri în următoarele luni, momentan este destul de confidențial, nu putem specifica mai mult”, a declarat Bogdan Ochiană.

Este pentru prima dată când acesta participă la un summit NATO susținut de statul român, potrivit reporterului Digi24 de la fața locului. Întrebat cum se simte diferența între a participa pe cont propriu, în calitate de expert, producător de drone privat, și a participa cu susținerea statului român, acesta a spus că firma pe care o conduce are doi ai și jumătate ani de când a fost creată.

„Toate călătoriile au fost ca business trip. Aceasta a fost prima călătorie când am fost nominalizați de Guvernul României, de Ministerul Economiei, pentru a reprezenta România în unele panele și a discuta direct cu reprezentanții industriei din alte țări. Pentru noi este o confirmare a importanței acestei industrii și a importanței companiei și sperăm în continuare să continuăm discuțiile și colaborarea cu Guvernul României”, a spus Bogdan Ochiană.

Întrebat ce părere are despre industria de apărare română și cum se mișcă aceasta, Bogdan Ochiană a spus că „pentru noi sunt două lucruri care sunt extraordinar de importante”.

„Primul este o conexiune cu motorul NATO, care ne pune în contact cu diferiți producători, care ne permite să scalăm foarte rapid producția dronelor noastre. Al doilea este crearea unei bănci specifice pentru apărare pentru a permite companiilor ca a noastră să scalăm folosind credite din această bancă.

În momentul acesta noi avem investitori germani, americani, dar întotdeauna suntem diluați ca procentual român”, a declarat el.

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„Facem un pas important ca țară”

Horia Răzvan Botiș, reprezentant oficial al României la DIANA, la NATO, a vorbit, de asemenea, cu jurnalistul Digi24 Cristina Cileacu.

Întrebat de ce semnează România atât de multe contracte cu Turcia în privința apărării, Botiș a spus că „facem un pas important ca țară prin semnarea de achiziții de echipament și tehnică militară din Turcia”.

„Armata turcă este a doua cea mai mare armată ca și capabilitate a NATO și este extrem de important pentru securitatea bazinului Mării Negre și pentru securitatea țărilor baltice ca România să închidă acorduri de securitate atât pe partea industrială, cât și pe partea de securitate cu Turcia.

Ei au o bază industrială extrem de dezvoltată, au capabilități pe care le livrează în toată lumea și cred că sunt cei mai pregătiți pentru a livra echipament și tehnică militară care se potrivească din punct de vedere geografic și al mediului cu ceea ce se întâmplă în Marea Neagră”, a punctat el.

Acesta a explicat și ce înseamnă achiziții comune la nivelul NATO.

„În primul rând pentru securizarea lanțului de aprovizionare avem nevoie să facem aceste achiziții comune cu bugete din țările care au nevoie de acest echipament. Deci țările care își doresc notifică Agenția pentru achiziția NATO, trimit specificațiile tehnice și contribuie la un buget comun pentru a achiziționa tehnica militară pe care o va selecta agenția. Deci practic avem o agenție care face achiziția în numele țării, bazată pe o achiziție comună, printr-o notificare a una sau mai multe țări din cadrul Alianței Nord-Atlantice”.

El a precizat și că România participă și va participa și pe viitor la astfel de achizții: „România devine partenera unui program comun de înzestrare cu țările din cadrul Alianței Nord-Atlantice”.

„Încercăm să întărim granițele maritime și pe cele aeriene”

Mihai Filip, CEO-ul unei companii de apărare și tehnică, a discutat, de asemenea, cu reporterul Digi24 Cristina Cileacu. Întrebat ce face apărarea românească privată pentru NATO și România, acesta a spus că „încearcă să ajute, să contribuie la întărirea granițelor, care se poate face doar prin cooperare”.

„Suntem aici să semnăm anumite contracte de parteneriat cu companii bine stabilite din regiune. Mai exact, încercăm să întărim granițele maritime și pe cele aeriene. Vrem să vedem cum putem colabora, să avem discuții deschise cu reprezentanții NATO și cu reprezentanții guvernamentali, să vedem ce lipsește”, a afirmat Mihai Filip.

El a explicat că „ne putem mândri cu inginerii și cu partea de cercetare pe care le avem în România”.

„Bineînțeles, trebuie multă investiție, va trebui să investim și în viitor dacă vrem să avem o continuitate. Guvernul trebuie să ne ajute mai mult și Ministerul Apărării să ne susțină mai mult. (...) Nu te poți baza doar pe ce poți să cumperi din afara graniței României”, a declarat el.

De asemenea, Mihai Filip a afirmat că faptul că sunt prezente companii românești la Forumul Industriei de Apărare de la Ankara arată că este un pas înainte.

„Este un prim pas, cred că trebuie să insistăm și cred că după ce ne întoarcem acasă trebuie să ducem munca și acolo și să începem să colaborăm mai mult, să discutăm mai mult”, a declarat el.

Editor : C.S.