Live TV

Video Dosarele Epstein: imagine nouă cu fostul prinț Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub ochii lui Ghislaine Maxwell

Data actualizării: Data publicării:
printul andrew dosarele epstein
Foto: Departamentul de Justiție al SUA

Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu pedofilul Jeffrey Epstein, conform The Guardian.

În imaginea nedatată - care este de fapt o fotografie a unei fotografii aflate într-o ramă - Ghislaine Maxwell, condamnată pentru trafic sexual, pare să se aplece şi să zâmbească privind în jos către fostul duce, care zâmbeşte cu ochii închişi.

Printul Andrew al Marii britanii in dosarele Epstein
Foto: Departamentul de Justiție al SUA

Un volum mare de documente, inclusiv acte din instanţă, înregistrări video şi imagini, a fost încărcat vineri seară pe site-ul Departamentului de Justiţie al SUA; utilizatorii au fost puşi într-o coadă de aşteptare, întrucât platforma a înregistrat un „volum extrem de mare de solicitări de căutare”.

Publicarea datelor a avut loc după ce adjunctul procurorului general al SUA, Todd Blanche, a declarat că „câteva sute de mii” de documente din aşa-numitele „dosare Epstein” vor fi făcute publice înainte de un termen-limită legal.

El a spus că necesitatea de a proteja victimele infractorului sexual Epstein înseamnă că alte mii de documente vor fi făcute publice în săptămânile următoare.

Departamentul de Justiţie al SUA a fost obligat prin lege să facă publice toate dosarele legate de ancheta privind Epstein până vineri la miezul nopţii, după adoptarea Legii privind transparenţa dosarelor Epstein.

Finanţistul pedofil a fost găsit mort în celula sa dintr-o închisoare federală din Manhattan, New York, în august 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual. Moartea sa a fost declarată sinucidere.

Printre sutele de fotografii incluse în dosare se află imagini nedatate cu Maxwell stând în faţa uşii din Downing Street 10 şi pozând alături de fostul preşedinte american Bill Clinton şi de actorul Kevin Spacey.

Purtătorul de cuvânt al lui Clinton, Angel Urena, a declarat că ancheta nu îl vizează pe fostul preşedinte:

„Există două tipuri de oameni aici. Primul grup nu a ştiut nimic şi a rupt legăturile cu Epstein înainte ca infracţiunile sale să iasă la iveală. Al doilea grup a continuat relaţiile după aceea. Noi facem parte din primul grup. Nicio tergiversare din partea celor din al doilea grup nu va schimba acest lucru.”

Multe dintre fotografii şi documente sunt puternic cenzurate, ceea ce a generat critici din partea unor parlamentari americani şi a avocaţilor victimelor lui Epstein.

Thomas Massie, congresman republican care a susţinut legea ce a forţat publicarea documentelor, a declarat:

„Din păcate, publicarea documentelor de astăzi de către procurorul general Pam Bondi şi adjunctul său Todd Blanche nu respectă nici spiritul, nici litera legii pe care Donald Trump a semnat-o în urmă cu doar 30 de zile.”

Mountbatten-Windsor s-a confruntat cu acuzaţii - pe care le neagă cu vehemenţă - potrivit cărora ar fi agresat sexual o adolescentă, Virginia Giuffre, după ce aceasta a fost traficată de Epstein.

El i-a plătit milioane de dolari lui Giuffre, o femeie despre care a susţinut că nu a întâlnit-o niciodată, pentru a soluţiona amiabil o acţiune civilă pentru agresiune sexuală, în 2022.

Zeci de mii de documente legate de Epstein şi de fosta sa parteneră, Maxwell, au fost deja făcute publice prin procese civile şi penale în Statele Unite.

Publicarea vine după ce un nou lot de imagini din proprietatea lui Epstein a fost făcut public joi de către democraţi.

Un total de 68 de imagini au fost publicate online joi, inclusiv fotografii cu miliardarul Bill Gates pozând alături de femei ale căror feţe au fost cenzurate, precum şi cu filosoful Noam Chomsky la bordul avionului privat al lui Epstein.

Cel mai recent lot urmează altora publicate săptămâna trecută din proprietatea lui Epstein, inclusiv o fotografie cu Mountbatten-Windsor stând alături de fondatorul Microsoft, Gates.

Mountbatten-Windsor s-a retras din îndatoririle regale în 2019, după interviul său dezastruos acordat emisiunii Newsnight, însă publicarea memoriilor postume ale lui Giuffre şi publicarea de către guvernul SUA a documentelor din proprietatea lui Epstein au adus un nou val de atenţie asupra relaţiei sale cu finanţistul.

Aceasta a dus la decizia regelui de a-i retrage oficial fratelui său compromis atât titulatura de Alteţă Regală (HRH), cât şi titlul de prinţ.

Politicieni americani l-au criticat pe fostul prinţ pentru „tăcerea” sa, după ce a ratat luna trecută termenul-limită pentru a răspunde solicitării lor de a acorda un interviu despre Epstein.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
2
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
3
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
F-16 Turcia
4
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
graniceri rusi - estonia
5
Trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei. Autoritățile de la Tallinn...
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
Digi Sport
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (21)
Administraţia Trump a publicat sute de mii de documente din dosarul Epstein
jeffrey epstein QCuVgJTg
Au fost publicate noi fotografii din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein
photo-collage.png (21)
Reacția lui Trump după publicarea imaginilor din dosarul Epstein: „Are fotografii cu toată lumea. Nu e mare lucru”
colaj epstein trump woody allen steve bannon(1)
Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates apar în fotografii publicate din dosarul Epstein. Ce alte personalități sunt vizate
Imagini de la reședința de pe insula privată a infractorului sexual Jeffrey Epstein. Sursă foto: Camera Reprezentanților SUA
Au apărut primele imagini cu reședința lui Jeffrey Epstein, unde și-ar fi abuzat sexual victimele. „Un tablou tulburător”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a...
bani-lei-1536x866
Suma uriașă de bani care a intrat în România în ultimii ani de la...
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează...
Screenshot 2025-12-20 090245
De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania...
Ultimele știri
Box: Anthony Joshua l-a învins prin KO, în runda a șasea, pe Jake Paul, la Miami. Fostul youtuber ar putea avea o fractură la maxilar
Obiectiv stabilit oficial de Trump: SUA trebuie să trimită din nou oameni pe Lună până în 2028. Ordinul semnat de președintele american
Cele mai bune rețete de sarmale pentru Crăciun: Ce combinații de carne și condimente recomandă bucătarii experimentați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul tău arată exact ca zodia ta. Decorul care te reprezintă spune mai mult despre tine decât crezi
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Proiectul major anunțat de FIFA și Netflix. Surpriză uriașă pentru toți abonații, inclusiv pentru români. E...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fostul jucător căruia Gigi Becali îi interzisese să mai dribleze la FCSB. Astăzi, a ajuns să...
Adevărul
Val de concedieri la o fabrică din România, imediat după Sărbători
Playtech
Programul supermarketurilor de Crăciun. Ce magazine sunt deschise pe 24, 25 și 26 decembrie
Digi FM
Cât costă să petreci Crăciunul sau Revelionul în hotelul de la mare al lui Gheorghe Hagi
Digi Sport
"Fanii nu au plătit să vadă mizeria asta!" Moment jenant în meciul Anthony Joshua - Jake Paul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
O româncă a murit în drum spre casă după ce a fost dată jos de șoferul unui microbuz, pe o autostradă din...
Newsweek
Ce pensie ia un cântăreț sau un actor de la stat? Sunt artiștii favorizați de noua lege a pensiilor?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
De ce nu ar trebui să spui niciodată „nu” unui cățeluș. Ce funcționează, de fapt, în dresaj
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...