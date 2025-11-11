Live TV

Imagini parcă rupte din „Mad Max" pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk

Imagini arată rușii intrând în Pokrovsk pe un drum învăluit de ceață
Rusia și Ucraina au relatări contrastante despre luptă

Rusia a anunțat că forțele sale au avansat marți mai adânc în orașele Pokrovsk și Kupiansk din estul Ucrainei, un videoclip arătând soldați ruși intrând în Pokrovsk pe motociclete și chiar pe acoperișurile mașinilor și camionetelor distruse. Moscova afirmă că cucerirea orașului Pokrovsk, numit „poarta de acces către Donețk” de către mass-media rusă, i-ar oferi o platformă pentru a avansa spre nord, către cele două mari orașe rămase sub control ucrainean din regiunea Donețk – Kramatorsk și Sloviansk, relatează Reuters.

 

Rusia amenință Pokrovsk de mai bine de un an, folosind o mișcare de clește pentru a încerca să-l încercuiască și să amenințe liniile de aprovizionare, în loc de atacurile frontale mortale pe care le-a folosit pentru a captura orașul Bakhmut în 2023.

Imagini arată rușii intrând în Pokrovsk pe un drum învăluit de ceață

Bloggerii de război ruși au publicat marți un videoclip în care se vede, potrivit lor, cum forțele ruse intră în Pokrovsk pe un drum învăluit în ceață, într-o scenă pe care unii utilizatori Telegram au comparat-o cu imagini din filmul de acțiune din 1979 „Mad Max”, care se desfășoară într-un peisaj post-apocaliptic.

Videoclipul arăta soldați ruși pe motociclete și într-o colecție ciudată de mașini și alte vehicule. Multe vehicule, fără uși și geamuri, erau filmate în timp ce circulau pe un drum presărat cu resturi, sub privirile soldaților. Unii soldați ruși stăteau pe acoperișul unui vehicul avariat. O dronă era vizibilă lângă drum.

Reuters a putut confirma locația videoclipului ca fiind Pokrovsk, pe baza configurației drumului, a indicatoarelor, a turnului de utilități și a copacilor văzuți în videoclip, care se potriveau cu imaginile de arhivă și altele luate din satelit ale zonei. Agenția nu a putut verifica însă în mod independent data înregistrării.

Armata ucraineană a declarat că aproximativ 300 de soldați ruși se află acum în Pokrovsk și că Moscova și-a intensificat eforturile de a aduce mai multe trupe în ultimele zile, folosind ceața densă pentru a se ascunde de drone. Aceasta a declarat că forțele ucrainene se luptă cu grupurile rusești în oraș.

Ca semn al intensității bătăliei urbane, Rusia a declarat că a capturat 256 de clădiri și că forțele rusești avansează activ spre nord-vestul și estul Pokrovskului, precum și în jurul gării.

Rusia și Ucraina au relatări contrastante despre luptă

Moscova și Kievul au oferit relatări diferite despre lupta pentru Pokrovsk: Moscova a afirmat de zile întregi că orașul este încercuit, în timp ce Kievul a negat că Moscova controlează orașul și a declarat luni că încă poate aproviziona orașul vecin Mîrnohrad.

Hărțile de luptă din surse deschise ale ambelor părți arată că Rusia a executat o mișcare de clește în jurul orașului și era aproape de a-l închide, deși Kievul a contraatacat în jurul orașului Dobropillia.

Comandantul militar suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a declarat într-un interviu acordat New York Post că Rusia concentrează aproximativ 150.000 de soldați într-o operațiune de capturare a Pokrovskului, cu grupuri mecanizate și brigăzi marine care fac parte din ofensivă.

Rusia a declarat că forțele sale au preluat controlul deplin asupra părții estice a orașului Kupiansk, din regiunea Harkov a Ucrainei. Un comandant rus, care și-a dat indicativul „Hunter”, a declarat că forțele sale au preluat controlul asupra unui depozit de petrol situat la marginea estică a orașului Kupiansk.

Într-o declarație video emisă de Ministerul Apărării al Rusiei, acesta a afirmat că forțele sale au preluat controlul și asupra unei serii de stații de tren de-a lungul căii ferate către Kupiansk Vuzlovîi, o așezare situată la aproximativ 6 km sud de centrul orașului Kupiansk.

Rusia a mai declarat că trupele sale au preluat controlul asupra localității Novouspenivske din regiunea sud-estică Zaporojie. Ucraina s-a retras din unele sate, inclusiv Novouspenivske, din cauza atacurilor intense care au implicat peste 400 de lovituri de artilerie pe zi, a declarat un purtător de cuvânt al armatei, citat de agenția de știri RBC-Ucraina.

Reuters nu a putut verifica în mod independent relatările de pe câmpul de luptă ale niciunei părți din cauza restricțiilor de raportare și a pericolului din zona de război.

Armata rusă afirmă că controlează acum peste 19% din teritoriul Ucrainei, adică aproximativ 116.000 km pătrați. Hărțile ucrainene care urmăresc schimbările de pe linia frontului arată că Rusia controlează 19,1% din teritoriul Ucrainei, în creștere față de 18% în urmă cu aproape trei ani.

Pokrovsk, noul Stalingrad. În timp ce Rusia sufocă orașul prin bombardamente și drone, Ucraina luptă pentru a câștiga timp

Armata ucraineană dezminte orice încercuire la Pokrovsk, epicentrul luptelor de pe frontul de est: „Apărarea rezistă"

