Încă două petroliere au traversat Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Iranul se pregăteşte să impună condiţii de circulaţie

Un petrolier japonez şi un altul turc au traversat Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care Iranul a anunţat luni că se pregăteşte să impună condiţii de circulaţie pe această cale maritimă importantă.

O companie maritimă japoneză a anunţat luni că un petrolier sub pavilion indian, aparţinând filialei sale, a tranzitat Strâmtoarea Ormuz, cu destinaţia India, devenind a treia navă care are legătură cu Japonia care tranzitează strâmtoarea, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Blocada de facto a acestei căi navigabile din Golf, ca urmare a ripostei Iranului la atacurile americane şi israeliene, împiedică tranzitul de petrol, afectând numeroase economii asiatice.

Această închidere aproape completă a dus la penurii de combustibil şi la creşterea preţurilor la energie la nivel mondial.

O purtătoare de cuvânt a companiei maritime japoneze Mitsui OSK Lines a declarat pentru AFP că metanierul GNL Green Asha a tranzitat strâmtoarea. „Atât echipajul, cât şi încărcătura sunt în siguranţă”, a spus ea.

Guvernul indian anunţase încă de sâmbătă că metanierul GPL Green Sanvi, deţinut tot de o filială a Mitsui OSK, a traversat strâmtoarea în siguranţă.

Cu o zi înainte, trei petroliere, între care unul deţinut în comun de grupul japonez, tranzitaseră strâmtoarea. Nava Sohar LNG, deţinută tot în comun de Mitsubishi OSK, a fost prima navă-cisternă pentru gaz natural lichefiat (GNL) care a tranzitat strâmtoarea de la 1 martie.

În acest context, EFE relatează că prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a deschis luni calea pentru organizarea unui summit cu conducerea iraniană.

„Se desfăşoară pregătiri pentru a purta discuţii cu conducerea iraniană atunci când va fi cazul”, a declarat prim-ministrul nipon în timpul unei sesiuni parlamentare, potrivit relatărilor din mass-media japoneză.

Takaichi a adăugat că ţara sa se pregăteşte pentru „orice scenariu”, inclusiv un conflict prelungit în Orientul Mijlociu şi pentru potenţialul său impact asupra aprovizionării cu petrol.

În acest weekend, prim-ministrul nipon a dat asigurări că Japonia are suficiente rezerve de petrol pentru aproximativ opt luni.

Arhipelagul importă aproximativ 90% din ţiţeiul său din Orientul Mijlociu, iar închiderea Strâmtorii Ormuz a forţat autorităţile să elibereze milioane de barili din rezervele sale strategice şi să subvenţioneze companiile petroliere pentru a reduce preţurile combustibililor.

Pe de altă parte, ministrul transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a anunţat luni că o a treia navă aparţinând unui armator turc, un petrolier cu destinaţia Malaezia, a tranzitat Strâmtoarea Ormuz duminică seara.

„Datorită eforturilor noastre comune cu Ministerul Afacerilor Externe, nava turcească Ocean Thunder, aflată în drum spre Malaezia cu ţiţei încărcat în Irak, a tranzitat Strâmtoarea Ormuz fără incidente aseară”, a scris ministrul pe platforma X.

Potrivit site-ului specializat Marine Traffic, petrolierul Ocean Thunder, sub pavilion panamez, a plecat din portul irakian Basra.

Uraloglu a mai declarat că opt nave aparţinând armatorilor turci solicită în continuare trecerea prin strâmtoare.

Prima navă aparţinând unui armator turc a traversat Strâmtoarea Ormuz „cu permisiunea Iranului” la 13 martie, iar o a doua a făcut-o sâmbătă.

„Ne continuăm neobosit eforturile pentru a asigura trecerea în siguranţă a celor opt nave ale noastre şi a celor 156 de membri ai echipajului lor care doresc în prezent să părăsească zona”, a declarat ministrul turc.

Puţinele nave care au trecut prin această strâmtoare de la începutul războiului din Orientul Mijlociu au urmat un traseu aprobat de Iran prin apele sale din apropierea Insulei Larak, supranumită „poarta de taxare a Teheranului” de către compania de date maritime Lloyd's List Intelligence.

Condiții de navigație în Strâmtoarea Ormuz

În acest context, Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran, armata ideologică a ţării, a anunţat că se pregăteşte să implementeze condiţii de navigaţie în Strâmtoarea Ormuz.

„Forţele navale ale IRGC finalizează pregătirile operaţionale pentru planul anunţat de autorităţile iraniene privind noua ordine în Golful Persic”, se preciza într-un mesaj postat pe X duminică seară, fără mai multe detalii. Forţele navale ale IRGC au subliniat că aceste condiţii se vor aplica „în special Statelor Unite şi Israelului”.

Această declaraţie vine în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că Statele Unite vor ataca centralele electrice şi podurile iraniene dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă.

