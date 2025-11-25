Încep problemele pentru Serbia: Singura rafinărie de petrol, la câteva zile distanță de „oprirea completă”

Singura rafinărie de petrol din Serbia, care furnizează o mare parte din combustibilul țării, se confruntă cu o închidere completă în câteva zile, a declarat marți președintele Aleksandar Vucic, după ce sancțiunile SUA asupra proprietarului majoritar rus au întrerupt aprovizionarea cu țiței.

„Nu a fost încă închisă, dar funcționează deja la un nivel redus față de cel normal”, a declarat Vucic într-o conferință de presă la Belgrad, scrie Kyiv Post.

Președintele a spus că operațiunile rafinăriei Pancevo au fost reduse și că mai sunt patru zile până la „oprirea completă”, surse din industrie declarând presei locale că producția de petrol a încetat.

De luna trecută, Industria Petrolieră din Serbia (NIS) a fost lovită de sancțiuni ca parte a măsurilor luate de Washington împotriva sectorului energetic rus după invazia Ucrainei din 2022.

Sancțiunile amânate de mult timp, semnalate pentru prima dată în ianuarie de fostul președinte Joe Biden, au fost aplicate începând cu 9 octombrie, lăsând Belgradul să se zbată să găsească o soluție la criza energetică iminentă.

Vucic liniștește populația

Vucic a declarat că NIS a stocat suficient combustibil pentru a ajunge până la sfârșitul anului, iar guvernul deține rezerve suplimentare.

Cu toate acestea, el a stabilit un termen de 50 de zile pentru încheierea unui acord între ruși și un potențial cumpărător, printre care se numără ofertanți din Ungaria și Emiratele Arabe Unite.

Dacă acest lucru nu se va întâmpla, guvernul său va fi nevoit să cumpere compania.

„Nu vom avea de ales. Vom aduce propria noastră conducere și vom oferi cel mai mare preț posibil.”

Experții au declarat anterior pentru AFP că rafinăria furnizează aproximativ 80% din combustibilul țării, iar importul de petrol era o soluție temporară care nu putea salva NIS.

Serbia a vândut 51% din acțiunile NIS către Gazprom și Gazprom Neft în 2008 pentru 400 de milioane de euro (462 de milioane de dolari), ca parte a unui acord mai amplu, care includea și construirea unei infrastructuri energetice, care a fost realizată doar parțial.

Statul sârb deține aproape 30% din NIS, restul fiind deținut de acționari minoritari.

Editor : Sebastian Eduard