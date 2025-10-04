Live TV

Israelul continuă ofensiva în Gaza, deși Donald Trump a cerut oprirea bombardamentelor: „Este extrem de periculos să vă întoarceţi”

Data publicării:
atac-israel
Hamas a transmis vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Israelul a anunțat sâmbătă, 4 octombrie, că nu abandonează ofensiva în orașul Gaza și i-a atenționat pe locuitori să nu revină în zonă. Declarația vine în contextul în care președintele american Donald Trump a cerut oprirea atacurilor.

Trupele israeliene continuă să desfăşoare operaţiuni în oraşul Gaza şi este extrem de periculos să vă întoarceţi acolo. Pentru siguranţa dumneavoastră, evitaţi să vă întoarceţi în nord sau să vă apropiaţi de zonele în care trupele sunt active, inclusiv în sudul Fâşiei Gaza”, a transmis colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei în limba arabă, pe X, conform News.ro.

Amintim că gruparea islamistă palestiniană Hamas a transmis vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, precum și cadavrele, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump.

Declarația Hamas a venit după ce liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00.

Președinte SUA a afirmat că „peste 25.000 de soldați au fost deja eliminați” și a avertizat că, în cazul unui refuz, „se va dezlănțui iadul”, iar liderii grupării „vor fi vânați și uciși”. 

Anunțul grupării a stârnit reacții din partea liderilor mondiali, precum Donald Trump, Antonio Guterres, Emmanuel Macron și Giorgia Meloni.

De asemenea, biroul premierul israelian a precizat, într-o declarație citată de mass-media locală și preluată de The Guardian, că Israelul va continua colaborarea cu Donald Trump:

„Vom continua să colaborăm pe deplin cu președintele și echipa sa pentru a pune capăt războiului, în conformitate cu principiile stabilite de Israel, care corespund viziunii lui Trump privind încheierea războiului”.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

