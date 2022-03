Joe Biden, dezlănțuit la adresa lui Putin: „Pentru Dumnezeu, omul ăsta nu poate rămâne la putere”. Reacția Kremlinului

Preşedintele american Joe Biden a declanșat cel mai dur atac de până acum la adresa lui Vladimir Putin, despre care a spus că „nu poate rămâne la putere”, stârnind reacții puternice în rândul audienței, dar și în rândul analiștilor. Liderul de la Casa Albă nu s-a limitat doar la această remarcă: el l-a făcut tupeist, nerușinat și mincinos pe președintele Rusiei. Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Joe Biden.

„Pentru Dumnezeu, omul ăsta nu poate rămâne la putere”, a izbucnit Joe Biden în fața mulțimii strânse să-i asculte discursul la Palatul Regal din Varşovia.

Președintele american nu s-a ferit să-l facă tuperist și mincinos pe Vladimir Putin, care, după ce a spus că nu va invada Ucraina, a invadat-o sub pretextul „denazificării” țării.

„Astăzi, Rusia a strangulat democrația și vrea să o facă și în alte părți, nu numai la ea acasă. Sub pretextul fals al solidarității etnice, (Putin - n.r.) a negat națiunile vecine. Putin are tupeul să spună că denazifică Ucraina. E o minciună, e cinic - și el știe asta. Și este și nerușinare, pe deasupra. Președintele Zelenski a fost ales democratic, este evreu, familia tatălui său a fost exterminată în holocaustul nazist, iar Putin are îndrăzneala - ca toți autocrații dinaintea lui - să creadă că poate face ce vrea”, a mai spus Joe Biden în discursul său.

Declarațiile sale nu au rămas fără replică. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avut o reacție imediată, la solicitarea jurnalistului CNN Frederik Pleitgen.

„Nu domnul Biden decide asta (dacă Vladimir Putin rămâne sau nu la putere - n.r.). Aceasta este doar alegerea poporului Federațiai Ruse”, i-a declarat Dmitri Pesckov lui Frederik Pleitgen.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior, Casa Albă a remis presei o precizare în care arată că Joe Biden nu a îndemnat la schimbarea regimului de la Moscova în declarația sa.

„Ce a vrut președintele să spună este că Putin nu poate fi lăsat să-și exercite puterea asupra vecinilor săi sau a regiunii. (Joe Biden) nu a vorbit despre puterea lui Putin în Rusia sau despre o schimbare de regim”, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru Reuters, după discurul lui Joe Biden de la Varșovia.

Editor : Bogdan Pacurar