Aeroportul din Dubai a fost lovit de o dronă iraniană sâmbătă seara, fiind evacuat de urgență. Incidentul are loc după ce un incendiu puternic a izbucnit la hotelul Fairmont The Palm, de cinci stele, după ce clădirea ar fi fost lovită de o rachetă iraniană, patru persoane fiind rănite. Aeroportul Internațional Dubai, cel mai aglomerat hub internațional din lume, a suspendat toate operațiunile de zbor pe termen nelimitat, în urma seriei de atacuri cu rachete iraniene asupra statelor arabe din Golf.

Închiderea dramatică a Aeroportului Internațional Dubai (DXB) și a Aeroportului Internațional Al Maktoum (DWC) a fost anunțată de autoritățile aeroportuare din Dubai, care au invocat necesitatea de a acorda prioritate siguranței în contextul escaladării ostilităților regionale.

„Aeroporturile din Dubai confirmă că toate operațiunile de zbor la Aeroportul Internațional Dubai (DXB) și Dubai World Central - Al Maktoum International (DWC) sunt suspendate până la noi dispoziții. Pasagerilor li se recomandă să nu se deplaseze la aeroport în acest moment și să contacteze direct companiile aeriene respective pentru cele mai recente informații privind zborurile lor. Apreciem cooperarea oaspeților noștri. Vom furniza informații actualizate pe măsură ce continuăm să monitorizăm situația”, se arată în comunicat.

La scurt timp după acest anunț, o dronă iraniană a lovit aeroportul, fără a exista precizări în presa internațională în privința victimelor. De altfel, autorităţile din Dubai au anunţat că un incendiu izbucnit sâmbătă pe o emblematică insulă artificială din Dubai, Palm Jumeirah, a rănit patru persoane, în timp ce doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie, în momentul în care Iranul a ripostat militar în regiunea Golfului Persic la atacurile americane şi israeliene, informează AFP.

Patru baze militare americane din Orientul Mijlociu, vizate de atacuri

Operaţiunea militară lansată de Statele Unite sâmbătă împotriva Iranului a provocat mai multe lovituri de represalii împotriva a cel puţin patru baze americane din Orientul Mijlociu (OM), transmite France Presse.

Bahrein



Gărzile Revoluţionare iraniene au confirmat că au vizat sediul Flotei a Cincea a Marinei americane, în Bahrein. Iniţial, micul regat din Golf anunţase că această bază americană a fost lovită de un atac cu rachete.



Cu un port în ape adânci, aceasta poate găzdui cele mai mari nave militare americane, precum portavioanele. Marina americană foloseşte această bază din 1948. Mai multe nave americane au portul de bază în Bahrein, în special nave dragoare de mine, nave de sprijin logistic şi vedete de intervenţie rapidă ale pazei de coastă.



Qatar



Sâmbătă, s-au auzit explozii în apropierea bazei americane Al-Udeid din Qatar, cea mai mare din regiune.

Pe lângă mai multe centre de comandă, baza găzduieşte avioane de luptă şi mijloace de transport aerian, de realimentare în zbor şi de informaţii.



Iranul a mai tras rachete asupra Al-Udeid în iunie, în urma loviturilor americane care au vizat instalaţii nucleare iraniene.



Kuweit



Potrivit autorităţilor locale, „mai multe rachete balistice” au lovit sâmbătă baza aeriană Ali Al-Salem din Kuweit, unde sunt staţionate o escadrilă logistică americană şi drone de atac MQ-9 Reaper.



Deşi Kuweitul a declarat că le-a interceptat, Italia, care are proprii militari desfăşuraţi acolo, afirmă că o rachetă iraniană a provocat „daune semnificative” pe pistă. „Niciun” militar italian nu a fost rănit, afirmă Roma, „erau toţi în buncăr”.



Kuweitul găzduieşte, de asemenea, Camp Arifjan, care adăposteşte cartierul general avansat al componentei forţelor terestre a Centcom, comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu.



Armata americană dispune, de asemenea, de stocuri de echipamente prepoziţionate în această ţară.



Emiratele Arabe Unite



Doi martori au declarat sâmbătă pentru AFP că au văzut fum ridicându-se de la baza Al Dhafra din Abu Dhabi, unde sunt staţionate trupele americane.



Statele Unite menţin acolo o importantă escadrilă aeriană expediţionară, care include drone MQ-9 Reaper. De asemenea, avioane de luptă vizitează baza din când în când.



Irak



Statele Unite au desfăşurat trupe în regiunea autonomă kurdă din Irak ca parte a coaliţiei internaţionale împotriva grupării jihadiste Stat Islamic (SI), dar misiunea lor ar urma să se încheie până în septembrie, conform unui acord între Washington şi Bagdad.



Forţele americane şi-au încheiat deja retragerea din celelalte instalaţii situate în Irak.



Forţele americane din Irak şi Siria au fost de mai multe ori ţinta combatanţilor pro-iranieni după declanşarea războiului purtat de Israel în Fâşia Gaza în octombrie 2023.



Siria



Statele Unite au menţinut de ani de zile o prezenţă militară într-o serie de instalaţii în Siria, ca parte a eforturilor internaţionale împotriva SI.



Însă aceste trupe sunt în curs de a fi retrase din ţară, iar această retragere ar urma să fie finalizată în termen de o lună, au indicat recent pentru AFP mai multe surse.

