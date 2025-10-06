Live TV

Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist

South Australian Police Vehicle
Mașină a Poliției australiene Foto: Profimedia

Un bărbat se află în arest după ce ar fi tras până la o sută de gloanţe pe o stradă aglomerată din Sydney, Australia, rănind 20 de persoane. Poliţia a exclus luni orice legătură cu terorismul sau cu activităţile unor bande, relatează AFP.

Poliţia a fost chemată duminică seara pe o stradă din zona Inner West a oraşului, unde bărbatul înarmat trăgea la întâmplare în maşinile care treceau şi către poliţie.

Joe Azar, un funcţionar, a declarat că lucra pe partea cealaltă a străzii când a auzit ceea ce a crezut că sunt artificii sau pietre aruncate în geamuri, scrie News.ro.

„Parbrizul unui tip a explodat, apoi geamul staţiei de autobuz s-a spart”, a declarat Azar pentru The Sydney Morning Herald.

„Am avut un sentiment suprarealist, de genul «Oh, asta se întâmplă»”, a spus el. „A fost o nebunie. Totul s-a întâmplat atât de repede, încât nu am putut înţelege ce se petrecea”, a adăugat el.

Comisarul interimar al poliţiei din New South Wales, Stephen Parry, a declarat că au fost trase „între 50 şi 100 de focuri de armă”.

Un contingent numeros de poliţişti a împânzit zona şi a blocat strada, înainte de a intra într-un apartament situat deasupra unui magazin şi de a reţine un bărbat în vârstă de 60 de ani. Au confiscat două puşti de la faţa locului.

Suspectul a fost transportat la spital şi tratat pentru rănile suferite în timpul reţinerii.

Până în prezent, nu au fost formulate acuzaţii împotriva presupusului autor al împuşcăturilor.

Un bărbat s-a prezentat singur la spital cu o rană prin împuşcare în urma incidentului şi se află în stare „gravă”, a declarat poliţia.

Alte 19 persoane au fost tratate pentru răni provocate de şrapnel sau sticlă spartă, iar câteva dintre ele au fost transportate la spital.

Şeful poliţiei din New South Wales, Mal Lanyon, a descris luni incidentul ca fiind „grav şi terifiant”. Mobilul atacatorului nu este clar, dar „nu există legături cunoscute cu activităţi teroriste sau cu vreo bandă”, a declarat acesta pentru postul local de radio 2GB.

Un martor care s-a prezentat ca fiind Tadgh a declarat pentru postul naţional de televiziune ABC că se uita la meciul de rugby când a auzit pentru prima dată împuşcăturile.

„Era foarte mult zgomot, se auzeau împuşcături, erau scântei şi fum, tot tacâmul. Era ca într-un film, serios”, a spus el.

O anchetă a poliţiei este în curs de desfăşurare.

100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept

