Atac sinucigaș în Pakistan: cel puțin 15 polițiști au fost uciși în urma unei explozii la un post de securitate din nord-vestul țării

Cel puţin 15 poliţişti au fost omorâţi într-un atac sinucigaş puternic asupra unui post de securitate din provincia nord-vestică a Pakistanului, la graniţa cu Afganistanul, au declarat oficiali duminică, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Atacul a avut loc în districtul Bannu din provincia Khyber Pakhtunkhwa, unde teroriştii au intrat cu un vehicul încărcat cu explozibil într-un post de control al poliţiei, noaptea târziu. Atacul a fost urmat de schimburi de focuri intense.

„Cel puţin 15 poliţişti au fost ucişi”, a declarat un oficial al poliţiei regionale pentru dpa.

Alţi trei au fost răniţi în atac, a spus el.

Presa locală a difuzat imagini cu clădirea atacată, distrusă până la ruine, în timp ce echipele de salvare căutau cadavre.

Regiunea nord-vestică de la graniţa cu Afganistanul a fost cea mai afectată de militantism timp de decenii şi a suferit atacuri constante.

În 2025, provincia a înregistrat 3.811 incidente teroriste, inclusiv 16 atacuri sinucigaşe. În total, Pakistanul a raportat 5.397 de incidente teroriste, inclusiv 27 de atacuri sinucigaşe, în cursul anului, conform aripii media a armatei, Inter-Services Public Relations (ISPR).

Pakistanul afirmă că a existat o înmulţire a incidentelor teroriste de când talibanii afgani au preluat controlul asupra Kabulului în 2021.

