Live TV

Cancelarul Germaniei numește planul lui Trump pentru Gaza „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului

Data publicării:
Cabinet meeting of the Federal Government
Cancelarul german Friedrich Merz. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Germania este pregătită să sprijine reconstrucția Gazei 

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că planul de pace pentru Gaza propus de Donald Trump reprezintă „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului Israel-Hamas. El a subliniat că Berlinul este pregătit să ajute la implementarea potențialului acord de pace și să contribuie la reconstrucție.

Planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza reprezintă cea mai bună șansă de până acum de a pune capăt războiului Israel-Hamas, a declarat marți cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Politico.

„După aproape trei ani de vărsare de sânge, acest plan este cea mai bună șansă, cel puțin cea mai bună șansă de până acum, pentru încheierea războiului”, a spus Merz jurnaliștilor la Berlin.

„Faptul că Israelul sprijină acest plan este un pas semnificativ înainte. Acum Hamas trebuie să fie de acord și să deschidă calea către pace. Acesta este cu adevărat ultimul pas necesar și fac apel explicit la Hamas să accepte planul”, a adăugat el.

Declarațiile lui Merz vin după ce președintele SUA și premierul israelian Benjamin Netanyahu au anunțat luni, la Casa Albă, că au ajuns la un acord preliminar privind planul de pace al administrației Trump, structurat în 20 de puncte.

Propunerea prevede ca Hamas să se dezarmeze, să returneze toți ostaticii în termen de 72 de ore și să renunțe la putere, potrivit unui rezumat publicat de Casa Albă. În schimb, forțele israeliene s-ar retrage și ar elibera aproximativ 2.000 de palestinieni din Gaza, prizonieri și deținuți. Hamas nu a acceptat încă planul.

Germania este pregătită să sprijine reconstrucția Gazei 

„Germania este gata să contribuie la implementarea planului. Acest lucru se aplică politic, se aplică din punct de vedere umanitar și se aplică, bineînțeles, și reconstrucției regiunii”, a spus politicianul de centru-dreapta. „Vedem aceasta ca pe o muncă în direcția unui Orient Mijlociu în care israelienii și palestinienii să poată trăi într-o zi pașnic și în siguranță în două state”, a adăugat el. Mai devreme marți, Merz s-a întâlnit la Cancelarie cu familiile ostaticilor israelieni.

Separat, ministrul german de externe Johann Wadephul a anunțat că va călători în Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii, unde este așteptat să poarte discuții cu oficiali israelieni.

Citește și Netanyahu nu retrage trupele din Gaza: „Ne opunem unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru”

Guvernul de coaliție condus de Merz, alcătuit din alianța sa conservatoare și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, s-a confruntat cu dificultăți în a adopta o poziție comună privind Israelul și războiul din Gaza, în special în legătură cu propunerile UE de a sancționa Israelul. În timp ce politicienii SPD sprijină sancțiunile propuse de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, membrii alianței conservatoare a lui Merz se opun unei asemenea măsuri.

La începutul lunii, Merz a spus că își va anunța poziția unificată la summitul liderilor europeni de la Copenhaga, programat miercuri. Dar cu o zi înainte de reuniune, nu există niciun semn că guvernul său de coaliție a ajuns la o poziție comună.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
3
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
șofer care conduce o mașină de la distanță
5
Tehnologia care ar putea face să dispară mașinile personale. Germania, prima țară din...
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Digi Sport
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPWQ2Yjk0MzI1NjhkYmZhMWIxOGM3MTdmMmVmZmRhMDMy.thumb
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23...
Casa Albă
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor...
Eugen Rădulescu
Oficial BNR: Instituțiile sunt pline de pile politice. Au fost...
Ultimele știri
Ucraina a anunțat eliminarea unui ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse, într-o operațiune la peste 600 de kilometri de front
Când primesc pensionarii cu venituri mici a doua tranșă din ajutorul financiar de la stat. Florin Manole: „Avem acești bani în buget”
Oficiali bulgari reținuți după ce au luat mită de la echipa lui Robbie Williams. Ca să ceară șpaga, au folosit Google Translate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanc-israel
Hamas analizează planul de pace propus de Donald Trump pentru Gaza: „Începe o serie de consultări”
nicusor dan
Nicușor Dan salută planul de pace al lui Donald Trump pentru Fâșia Gaza: „Oferă o oportunitate reală”
Benjamin Netanyahu
Netanyahu nu retrage trupele din Gaza: „Ne opunem unui stat palestinian. Şi preşedintele Trump a spus acelaşi lucru”
trump- netanyahu
Planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza: combinație de idei vechi și noi, dar aceleași obstacole
Președintele SUA, Donald Trump.
Procesul lui Trump cu YouTube se încheie cu un acord de 24,5 milioane de dolari. Cum vor fi folosiți banii
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Câți bani au investit Mircea Lucescu și Cristi Borcea în afacerile cu imobiliare: “22 milioane euro profit!”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o...
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
De ce pun oamenii un bol cu sare la fereastră iarna. Cât de eficient este, de fapt, potrivit specialiștilor
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
Pro FM
Madonna, primul interviu după 9 ani de tăcere: "Au fost momente în viața mea în care m-am gândit la...
Film Now
Matthew McConaughey, sărut pasional cu soția la premiera filmului „Lost Bus”. Cum au apărut pe covorul roșu...
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Julia Roberts dezvăluie sursa de bucurie constantă din viața ei: „Nu se schimbă niciodată”. Colegii din...
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...