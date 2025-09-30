Cancelarul Germaniei numește planul lui Trump pentru Gaza „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că planul de pace pentru Gaza propus de Donald Trump reprezintă „cea mai bună șansă” de a pune capăt războiului Israel-Hamas. El a subliniat că Berlinul este pregătit să ajute la implementarea potențialului acord de pace și să contribuie la reconstrucție.

Planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza reprezintă cea mai bună șansă de până acum de a pune capăt războiului Israel-Hamas, a declarat marți cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Politico.

„După aproape trei ani de vărsare de sânge, acest plan este cea mai bună șansă, cel puțin cea mai bună șansă de până acum, pentru încheierea războiului”, a spus Merz jurnaliștilor la Berlin.

„Faptul că Israelul sprijină acest plan este un pas semnificativ înainte. Acum Hamas trebuie să fie de acord și să deschidă calea către pace. Acesta este cu adevărat ultimul pas necesar și fac apel explicit la Hamas să accepte planul”, a adăugat el.

Declarațiile lui Merz vin după ce președintele SUA și premierul israelian Benjamin Netanyahu au anunțat luni, la Casa Albă, că au ajuns la un acord preliminar privind planul de pace al administrației Trump, structurat în 20 de puncte.

Propunerea prevede ca Hamas să se dezarmeze, să returneze toți ostaticii în termen de 72 de ore și să renunțe la putere, potrivit unui rezumat publicat de Casa Albă. În schimb, forțele israeliene s-ar retrage și ar elibera aproximativ 2.000 de palestinieni din Gaza, prizonieri și deținuți. Hamas nu a acceptat încă planul.

Germania este pregătită să sprijine reconstrucția Gazei

„Germania este gata să contribuie la implementarea planului. Acest lucru se aplică politic, se aplică din punct de vedere umanitar și se aplică, bineînțeles, și reconstrucției regiunii”, a spus politicianul de centru-dreapta. „Vedem aceasta ca pe o muncă în direcția unui Orient Mijlociu în care israelienii și palestinienii să poată trăi într-o zi pașnic și în siguranță în două state”, a adăugat el. Mai devreme marți, Merz s-a întâlnit la Cancelarie cu familiile ostaticilor israelieni.

Separat, ministrul german de externe Johann Wadephul a anunțat că va călători în Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii, unde este așteptat să poarte discuții cu oficiali israelieni.

Guvernul de coaliție condus de Merz, alcătuit din alianța sa conservatoare și Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, s-a confruntat cu dificultăți în a adopta o poziție comună privind Israelul și războiul din Gaza, în special în legătură cu propunerile UE de a sancționa Israelul. În timp ce politicienii SPD sprijină sancțiunile propuse de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, membrii alianței conservatoare a lui Merz se opun unei asemenea măsuri.

La începutul lunii, Merz a spus că își va anunța poziția unificată la summitul liderilor europeni de la Copenhaga, programat miercuri. Dar cu o zi înainte de reuniune, nu există niciun semn că guvernul său de coaliție a ajuns la o poziție comună.

