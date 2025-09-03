La parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, China și-a expus pentru prima dată triada nucleară completă cu rachete lansate de pe uscat, mare și aer. Totodată, au fost prezentate arme laser, drone de ultimă generație și rachete hipersonice anti-navă, într-o demonstrație de forță fără precedent.

Președintele chinez Xi Jinping a supervizat miercuri o amplă paradă militară în centrul Beijingului, pentru a marca a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Iată câteva dintre armele pe care Armata Populară de Eliberare a Chinei le-a expus în mod rar în public, potrivit Reuters, într-o demonstrație a puterii sale tot mai mari și a capacității de a proiecta forță departe de țărmurile țării.

Paradă militară la Beijing. China a prezentat cele mai noi arme. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Asul strategic” al Chinei

China a prezentat rachete cu capacitate nucleară, care pot fi lansate de pe mare, de pe uscat și din aer, pentru prima dată fiind arătată „triada” capacităților nucleare pregătite de luptă.

Acestea au inclus racheta aeriană cu rază lungă Jinglei-1, racheta intercontinentală lansată de pe submarin Julang-3 și rachetele intercontinentale lansate de pe uscat Dongfeng-61 (DF-61) și Dongfeng-31, arme pe care, potrivit agenției Xinhua, China le consideră „asul strategic” menit să protejeze suveranitatea și demnitatea națională.

Dongfeng-5C (DF-5C), prezentată miercuri, este cea mai nouă versiune a unui program de rachete început de China în anii 1970. Racheta este alimentată cu combustibil lichid și poate lansa mai multe focoase independente asupra unei singure ținte.

Parada a inclus și rachete hipersonice anti-navă, testate anterior de China împotriva machetelor de portavioane americane. Printre acestea: Yingji-19, Yingji-17 și Yingji-20.

Alte rachete prezentate: rachete de croazieră Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000, precum și rachete hipersonice Yingji-21, Dongfeng-17 și Dongfeng-26D, despre care presa de stat a afirmat că sunt echipate cu „capacități de luptă în orice condiții meteo”.

Arme laser

China dezvoltă arme laser pentru a se apăra împotriva atacurilor cu drone. Întregul arsenal anti-dronă expus la paradă a inclus un tun-rachetă, arme laser cu energie înaltă și arme cu microunde de mare putere.

Presa de stat a precizat că acestea reprezintă o nouă „triadă” a sistemelor anti-dronă din Armata Populară de Eliberare.

Drone

China a prezentat drone capabile să opereze atât sub apă, cât și în aer, inclusiv modele folosite pentru recunoaștere și atacuri. Au fost expuse și elicoptere fără pilot concepute pentru a fi lansate de pe nave.

Sistemele navale au inclus submarine, nave de suprafață și un sistem de plasare de mine maritime.

