China avertizează asupra unui „cerc vicios” dacă războiul din Orientul Mijlociu se intensifică: Regiunea „va fi cufundată în haos”

New spokesperson in the Chinese Foreign Office
Lin Jian, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez. Foto: Profimedia Images

China a îndemnat luni toate părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu care afectează Strâmtoarea Ormuz să pună capăt operațiunilor militare pentru a preveni un „cerc vicios” și să revină la negocieri, relatează Reuters.

„Dacă ostilitățile vor continua să se intensifice și situația se va deteriora și mai mult, întreaga regiune va fi cufundată în haos”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Lin Jian, răspunzând la o întrebare privind presiunile exercitate de președintele american Donald Trump asupra Iranului pentru redeschiderea acestei importante căi navigabile.

„Recurgerea la forță nu va duce decât la un cerc vicios”, a spus el, adăugând că războiul nu ar fi trebuit să înceapă de la bun început.

Amintim că Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore, a afirmat el într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a scris preşedintele american.

Ulterior, Ali Mousavi, reprezentantul Iranului la Organizația Maritimă Internațională, a susținut că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului maritim, cu excepția navelor „afiliate inamicului”.

Citește și: 

„Nu cedăm și nu ne cerem scuze”: Cum încearcă Donald Trump și oficialii de la Casa Albă să prezinte războiul din Iran ca pe un joc

Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost scufundat de Marina americană

