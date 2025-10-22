CIA furnizează informații în timp real pentru scufundarea navelor cu traficanți de droguri din Caraibe (The Guardian)

Agenția Centrală de Informații (CIA) furnizează cea mai mare parte a informațiilor folosite pentru a desfășura loviturile aeriene letale controversate ale administrației Trump împotriva ambarcațiunilor mici și rapide din Marea Caraibilor, suspectate că transportă droguri din Venezuela, potrivit unor surse citate de The Guardian.

Experții spun că rolul central al agenției înseamnă că o mare parte din dovezile folosite pentru a decide ce presupuși traficanți să fie uciși pe mare vor rămâne secrete. Rolul CIA în aceste atacuri asupra ambarcațiunilor nu a fost dezvăluit anterior. Donald Trump a confirmat miercurea trecută că a autorizat acțiuni sub acoperire ale CIA în Venezuela, dar fără a preciza natura acestora.

CIA, „partea cea mai importantă a operațiunii”

Potrivit surselor, CIA furnizează informații în timp real, obținute prin sateliți și interceptări de semnal, pentru a detecta care ambarcațiuni sunt considerate încărcate cu droguri, urmărindu-le traseele și recomandând țintele pentru lovituri cu rachete.

„Ei sunt partea cea mai importantă a operațiunii”, a declarat una dintre surse. Două surse au precizat că dronele sau alte aeronave care lansează efectiv rachetele folosite pentru scufundarea bărcilor aparțin armatei americane, nu CIA.

Informațiile colectate de agenție despre presupușii traficanți „vii sau morți” vor rămâne probabil clasificate și inaccesibile publicului, în pofida interesului și dezbaterii publice internaționale privind uciderea civililor.

Informațiile CIA nu sunt concepute ca probe legale

Spre deosebire de informațiile colectate de DEA (Administrația de luptă împotriva drogurilor) sau Paza de Coastă, care anterior se ocupau de interceptarea maritimă a traficanților, informațiile CIA nu sunt concepute ca probe legale.

„Noi nu producem dovezi”, a explicat Mark Lowenthal, fost director adjunct pentru analiză al CIA.

„Avem informații, dar nu este același lucru cu dovezile. Este un alt mediu. Uneori este un fapt rece și dur, alteori mult mai puțin”.

El a subliniat că vorbește în general, pe baza experienței sale anterioare și că nu are informații independente despre actualele lovituri sau despre informațiile de intelligence implicate.

CIA nu produce informații menite să fie dezvăluite, nici în instanță, nici în audieri publice, pentru că acestea sunt concepute „să nu vadă niciodată interiorul unei săli de tribunal”, a spus o sursă, menționând că agenția merge foarte departe în protejarea surselor și metodelor sale.

Lowenthal a spus că este puțin probabil ca informațiile CIA despre țintele maritime să fie vreodată făcute publice.

„Vor susține că sunt clasificate și nu le vor publica. Și probabil au dreptate. Legea le oferă numeroase excepții”, a afirmat el.

Tăcere în administrația Trump

Până acum, singurele informații publicate sunt fragmente de filmări neclare cu ambarcațiuni care explodează, difuzate online de Trump sau de Departamentul Apărării.

Un purtător de cuvânt al CIA a refuzat să comenteze această poveste și a direcționat toate întrebările către Pentagon. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Sudic (Southcom), care supraveghează operațiunile militare americane din Caraibe, a redirecționat întrebările către Casa Albă. Pete Hegseth, secretarul Apărării, a scris joi pe X că șeful Southcom își va da demisia.

Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, a declarat pentru The Guardian că „toate aceste lovituri decisive au vizat narcoteroriști desemnați, care aduc otravă letală pe țărmurile noastre, iar președintele va continua să folosească toate instrumentele puterii americane pentru a opri traficul de droguri și a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției”.

Sâmbătă, Trump a făcut aluzie la rolul serviciilor de informații, mai degrabă decât la cel al armatei, într-o postare pe propria platformă socială, referindu-se la distrugerea unui semi-submersibil pe care l-a numit „submarin transportor de droguri”.

„Informațiile americane”, a scris el, „au confirmat că această ambarcațiune era încărcată în mare parte cu fentanil și alte narcotice ilegale”.

Trump a anunțat ceea ce pare să fi fost prima lovitură asupra unei ambarcațiuni la 3 septembrie, publicând o scurtă filmare a atacului. De atunci, administrația a anunțat încă șase lovituri, fără a oferi detalii despre ținte, în afară de numărul persoanelor ucise și acuzația că bărcile transportau droguri.

Ce spun experții despre legalitatea atacurilor

Mai multe surse afirmă că oficiali CIA încearcă să joace un rol mai central în obiectivele de politică externă ale administrației Trump în emisfera vestică.

Deși agenția a avut dintotdeauna un program antidrog, sursele spun că își consolidează această capacitate pentru a-și menține relevanța.

Casa Albă nu a oferit detalii nici despre temeiul juridic al loviturilor asupra țintelor civile. Experți în drept umanitar internațional afirmă că este ilegal să folosești forța letală împotriva civililor care nu sunt implicați într-un conflict armat, chiar dacă sunt suspectați de trafic de droguri.

Harold Koh, profesor de drept internațional la Yale și fost oficial al Departamentului de Stat în era Obama, care a apărat lovitura letală din 2010 asupra americanului Anwar al-Awlaki, a declarat luna trecută că loviturile din Caraibe sunt ilegale.

„Președintele nu are autoritatea de a ordona execuții sumare pe mare, mai ales atunci când există opțiunea de capturare, care a fost folosită până acum”, a spus el.

