Ciocniri în apropierea frontierei cu Afganistanul, anunță Pakistanul. Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit

Cinci soldați pakistanezi și 25 de militanți au murit în confruntările din apropierea frontierei cu Afganistanul, a anunțat duminică armata, în timp ce delegații din ambele țări s-au întâlnit pentru a încerca să calmeze tensiunile după cele mai sângeroase lupte din ultimii ani, relatează Reuters.

Militanții au încercat să treacă granița din Afganistan vineri și sâmbătă în districtele Kurram și Waziristanul de Nord, zone accidentate de-a lungul frontierei nord-vestice a Pakistanului, a transmis departamentul de presă al armatei pakistaneze.

Acesta a afirmat că tentativele de infiltrare pun la îndoială intențiile guvernului afgan „în ceea ce privește abordarea problemei terorismului care provine de pe teritoriul său”.

În Afganistan, purtătorul de cuvânt al guvernului taliban și ministerul apărării nu au răspuns imediat la solicitarea de a comenta atacurile semnalate.

Talibanii neagă acuzațiile că ar adăposti militanți și afirmă că operațiunile militare ale Pakistanului încalcă suveranitatea Afganistanului.

Oficialii din ambele țări se întâlnesc la Istanbul pentru a preveni o reizbucnire a conflictului după ciocnirile dintre armatele lor de la începutul acestei luni - cele mai grave lupte la frontieră de la preluarea puterii de către talibani la Kabul în 2021.

Luptele au izbucnit după ce Pakistanul a cerut talibanilor să-i țină în frâu pe militanții care, potrivit spuselor sale, operează din sanctuarele afgane, ceea ce a dus la schimburi intense de focuri și la atacuri aeriene pakistaneze. Ambele părți au ajuns la un armistițiu la Doha duminica trecută.

Ministrul Apărării din Pakistan, Khawaja Asif, a declarat sâmbătă că armistițiul se menține și că el crede că Afganistanul dorește pacea. El a avertizat însă că eșecul negocierilor de la Istanbul ar însemna „război deschis”.

Armata pakistaneză a descris atacatorii de vineri și sâmbătă ca fiind membri ai „Fitna al Khwarij”, un termen pe care îl folosește pentru grupurile despre care spune că sunt inspirate de ideologia militantă și susținute de „sponsori străini”.

Citește și:

Cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii la Kabul: „Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi”

Noi ciocniri armate la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan. Peste 10 civili au fost ucişi și cel puțin 100 răniți

Editor : A.M.G.