Cutremur în armata Venezuelei: Delcy Rodriguez înlocuiește conducerea militară după căderea lui Maduro

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat înlocuirea conducerii armatei, la o zi după demiterea ministrului Apărării, apropiat de Nicolás Maduro, în cadrul unei serii de schimbări după înlăturarea fostului lider de la putere.

Delcy Rodríguez a anunțat decizia într-o postare pe rețelele sociale, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării, aflat de mult timp în funcție și apropiat de Maduro, și l-a înlocuit cu un fost șef al serviciilor de informații.

„Anunț desemnarea noului comandament militar”, a transmis Rodríguez joi. Ea a fost vicepreședinte în timpul lui Nicolás Maduro, liderul de stânga autoritar înlăturat în urma unei operațiuni a forțelor speciale americane, pe 3 ianuarie.

Sub presiunea Statelor Unite și chiar sub amenințarea utilizării forței, Rodríguez trebuie să conducă o țară cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, dar cu o economie în colaps, marcată de lipsuri severe de alimente, medicamente și alte bunuri de bază, scrie The Guardian.

Ea a adoptat o lege istorică de amnistie pentru eliberarea deținuților politici încarcerați în perioada lui Maduro și a modificat reglementările privind petrolul și mineritul, în conformitate cu cerințele SUA pentru acces la resursele naturale ale țării.

Donald Trump a declarat că, în esență, conduce acum Venezuela și îi permite lui Rodríguez să rămână la putere atâta timp cât respectă linia impusă de Washington.

Rodríguez se află într-o poziție delicată, încercând să satisfacă atât cerințele lui Trump, cât și pe cele ale venezuelenilor care îi rămân loiali lui Maduro, acesta fiind transferat la New York împreună cu soția sa pentru a fi judecat în dosare de trafic de droguri.

Armata venezueleană, care și-a declarat loialitatea față de Rodríguez, este o structură extrem de influentă. Aceasta controlează sectoare-cheie precum petrolul, mineritul, distribuția alimentelor, operațiunile vamale și ministere importante, în contextul unor acuzații persistente de abuzuri și corupție.

