În timp ce protestatarii ies pe străzile Iranului noapte de noapte, liderii din regiune și din întreaga lume se confruntă cu posibilitatea ca Republica Islamică să fie răsturnată - un eveniment fundamental care ar transforma geopolitica globală și piețele energetice, scrie Bloomberg.

Regimul liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a trecut de multe ori prin valuri de proteste, dar demonstrațiile care au început acum două săptămâni se răspândesc - conform unor relatări, sute de mii de oameni au sfidat amenințările autorităților și o represiune brutală și au ieșit în stradă în weekend, din capitala Teheran până în zeci de alte orașe din întreaga țară cu 90 de milioane de locuitori.

Aceștia sunt aclamați de președintele Donald Trump, proaspăt învingător după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, iar liderul american a amenințat în repetate rânduri în ultimele zile că va ataca Iranul, sugerând că America este din nou implicată în schimbarea regimului.

Liderii mondiali și investitorii urmăresc cu atenție situația. Comandanții americani l-au informat pe Trump despre opțiunile pentru atacuri militare, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

Duminică, Trump a declarat că monitorizează îndeaproape situația din Iran. „Analizăm situația foarte serios”, le-a spus reporterilor de la Air Force One. „Armata analizează situația și noi luăm în considerare niște opțiuni foarte solide.”

Prețul țițeiului Brent a crescut cu peste 5% joi și vineri, ajungând la peste 63 de dolari pe baril, pe măsură ce investitorii au anticipat posibilitatea unor întreruperi ale aprovizionării în al patrulea cel mai mare producător din OPEC .

„Acesta este cel mai important moment din Iran din 1979 încoace”, a spus William Usher, fost analist senior pentru Orientul Mijlociu la Agenția Centrală de Informații (CIA), referindu-se la revoluția care a dat naștere Republicii Islamice, a răsturnat echilibrul puterii în regiune și a dus la decenii de resentimente între Teheran și SUA și aliații săi. „Regimul se află într-o situație foarte dificilă în acest moment, iar principalul motor este economia. Cred că au o fereastră tot mai mică pentru a restabili controlul și un set redus de instrumente pentru a face acest lucru.”

„Atenția pieței s-a mutat acum către Iran”

Peste 500 de persoane au fost ucise în ultimele două săptămâni, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, cu sediul în SUA, și peste 10.000 au fost arestate în cadrul demonstrațiilor declanșate de criza valutară și de colapsul economic, dar care acum se concentrează și asupra regimului.

Autoritățile au încercat să blocheze accesul la internet și rețelele de telefonie de joi, în încercarea de a potoli indignarea crescândă a iranienilor față de corupția guvernamentală, proasta gestionare economică și represiune. Companiile aeriene străine au anulat zborurile către țară.

Duminică, Trump a declarat că va discuta cu miliardarul Elon Musk despre utilizarea serviciului său Starlink pentru a ajuta la restabilirea comunicațiilor pe internet.

Avertismentele repetate ale lui Trump către Iran, conform cărora SUA vor ataca dacă acesta ucide protestatari pașnici, vin în contextul în care liderul american își intensifică atacul asupra ordinii globale de după cel de-al Doilea Război Mondial, într-o afirmare uimitoare a puterii americane, care include revendicarea petrolului Venezuelei după capturarea lui Maduro și amenințarea că va prelua Groenlanda de la aliatul NATO, Danemarca.

Israelul, care a atacat Iranul în timpul unui război aerian de 12 zile, desfășurat în iunie, cu sprijinul SUA, colaborează îndeaproape cu guvernele europene cu privire la situația de la fața locului, potrivit unui înalt oficial european, care a cerut să nu fie numit în cadrul discuțiilor private.

Dacă regimul va cădea, ar fi o lovitură pentru președintele rus Vladimir Putin , care ar pierde un alt aliat străin după Maduro în această lună și răsturnarea lui Bashar al-Assad din Siria în urmă cu puțin peste un an, a adăugat oficialul.

Miza pentru comercianții de petrol este semnificativă. Dar nu este clar dacă Khuzestan, principala provincie producătoare de petrol, a cunoscut tulburări și până acum nu există semne de reducere a exporturilor de țiței. Sâmbătă, Reza Pahlavi, fiul fostului șah, exilat în SUA și poziționat ca lider al opoziției, a îndemnat lucrătorii din industria petrolieră să intre în grevă . Grevele petroliere din 1978 au fost unul dintre momentele decisive pentru monarhia tatălui său, datorită modului în care au afectat imediat economia.

„Atenția pieței s-a mutat acum către Iran”, a afirmat Arne Lohmann Rasmussen , analist șef la A/S Global Risk Management, care ajută clienții să gestioneze volatilitatea piețelor energetice. „Există, de asemenea, o îngrijorare tot mai mare pe piață că SUA, cu Trump la cârmă, ar putea exploata haosul pentru a încerca să răstoarne regimul, așa cum am văzut în Venezuela.”

Casa Albă este într-o stare de euforie după succesul tactic al operațiunii împotriva lui Maduro, precum și după decizia lui Trump de a bombarda instalațiile nucleare iraniene la sfârșitul războiului de 12 zile. Oficialii americani sporesc, de asemenea, presiunea asupra Danemarcei pentru a ceda controlul asupra Groenlandei, semnalând că administrația are dorința de a face mai multe incursiuni în străinătate.

„Echilibrul puterii s-ar schimba dramatic”

Liderul american ar putea fi tentat, cu toate riscurile, să încerce să răstoarne un guvern care a fost un dușman de moarte al SUA și Israelului timp de peste 45 de ani.

„Echilibrul puterii s-ar schimba dramatic”, a declarat Mark Mobius , investitor veteran în piețele emergente, despre căderea Republicii Islamice. „Cel mai bun rezultat ar fi o schimbare completă a guvernului. Cel mai rău rezultat ar fi continuarea conflictului intern și menținerea conducerii regimului actual”.

Trump s-a opus uneori aventurismului american în regiune, unde înlăturarea lui Saddam Hussein, inamic de lungă durată al SUA din Irak, a dezlănțuit o generație de haos și terorism, costând sute de mii de vieți omenești și trilioane de dolari.

Tocmai acest tip de potențial vid de putere îi îngrijorează pe liderii arabi din Consiliul de Cooperare al Golfului, potrivit oficialilor regionali. Deși grupul - care include Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar - a considerat adesea Iranul un adversar, membrii săi au căutat să îmbunătățească relațiile în ultimii ani pentru a se asigura că Teheranul nu se va răzgândi împotriva vreunei acțiuni militare israeliene sau americane atacându-i. Spectrul Primăverii Arabe, în care dictatorii vor cădea în regiune doar pentru ca haosul să urmeze, se profilează la un nivel ridicat.

Iranul a avertizat că, în cazul unui atac, activele americane din regiune – unde are legături comerciale strânse și zeci de mii de soldați staționați – și Israelul vor fi „ținte legitime pentru noi”.

Republica Islamică a fost grav slăbită în ultimii doi ani, din cauza economiei sale stagnante, a inflației rampante și a atacurilor Israelului atât asupra ei, cât și asupra aliaților săi. Dar deține un arsenal vast și sofisticat de rachete balistice capabile să lovească ținte în tot Orientul Mijlociu, de la baze militare la instalații petroliere, iar regimul are încă sprijinul nenumăratelor forțe de securitate ale țării, inclusiv al importantului Corp al Gărzilor Revoluționare Islamice.

Pentru Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) și țări precum Turcia și Pakistan, cel mai rău rezultat ar fi haosul în Iran, a spus Ellie Geranmayeh, director adjunct de program pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Consiliul European pentru Relații Externe. Această eventualitate este cu atât mai probabilă cu cât protestatarii iranieni sunt extrem de diversificați, incluzând pe toată lumea, de la elitele urbane și seculare până la conservatorii religioși, și nu au un lider care să-i unească.

„Odată cu reconcilierea CCG din ultimii ani cu Teheranul, există sentimentul că mai bine un rău cunoscut decât haosul total sau o structură de putere necunoscută, care le este străină”, a spus Geranmayeh.

Citește și: Cele șase scenarii pentru Iran: de la agățarea de putere a regimului la atacul SUA asupra Teheranului. „O fază foarte imprevizibilă”

„Un colaps pare improbabil deocamdată”

Atacurile americane și israeliene ar putea chiar să consolideze guvernul și să reducă atractivitatea mișcării de protest. În iunie, a existat o creștere a naționalismului, pe măsură ce statul evreu și Washingtonul au bombardat.

Republica Islamică probabil nu va supraviețui în forma sa actuală până la sfârșitul anului 2026, potrivit Dinei Esfandiary, analistă pentru Orientul Mijlociu la Bloomberg Economics. Cel mai probabil scenariu, a spus ea, este o remaniere a conducerii care păstrează în mare măsură sistemul sau o lovitură de stat din partea IRGC, ceea ce ar putea însemna o mai mare libertate socială - organizația este condusă de generali mai degrabă decât de clerici - dar mai puțină libertate politică și o politică externă mai militaristă.

Șansele unei revoluții sunt încă destul de mici, a spus ea.

„Un colaps pare improbabil deocamdată”, a spus ea. „Iranienii se tem de haos, după ce l-au văzut provocând ravagii în Irakul și Siria vecine. Mai important, guvernul ia măsuri dure.”

Duminică, președintele Masoud Pezeshkian, fost chirurg cardiolog și o rudă moderată cu alți membri ai guvernului iranian, a adoptat o notă conciliantă, oferind condoleanțe familiilor afectate de „consecințele tragice”.

„Haideți să ne așezăm împreună, mână în mână, și să rezolvăm problemele”, a spus el la televiziunea de stat.

Este puțin probabil ca mulți protestatari să-l creadă. Liderul suprem, o figură mult mai puternică, precum și membrii forțelor de securitate, sunt din ce în ce mai belicoși, propunând pedeapsa cu moartea și arătând clar că sunt pregătiți să răspundă așa cum au făcut-o întotdeauna - cu forță brutală.

„Nu cred că o prăbușire a regimului ar fi frumoasă”, a spus Usher, fost analist CIA. „Pe termen scurt, îmi pot imagina o oarecare fracturare a țării, pe măsură ce grupurile etnice minoritare și unele provincii vor căuta autonomie față de Teheran. IRGC va lupta energic pentru a salva regimul, așa că cred că ar exista o posibilitate mare de violență la scară largă.”

