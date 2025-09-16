Live TV

Donald Trump, omagiu pentru Robert Redford, deși relația dintre cei doi nu era grozavă. Ce spune președintele

Robert Redford
Decesul lui Redford, reacții

„Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el”, a spus Trump, după ce a fost informat de moartea actorului de reporteri chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav”.

Cei doi însă nu au avut o relație „grozavă”, pentru a cita unul dintre cuvintele preferate ale președintelui, scrie News.ro.

Trump a dat la o parte criticile anterioare ale lui Redford la adresa sa, acre îl descrisese pe președinte ca fiind „dictatorial” într-un articol scris pentru NBC în 2019.

„Toleranţa şi respectul nostru comun pentru adevăr, statul nostru de drept sacru, libertatea esenţială a presei şi preţioasele noastre libertăţi de exprimare - toate au fost ameninţate de un singur om”, a scris Redford la acea vreme, în timpul primului mandat al lui Trump ca preşedinte.

A murit Robert Redford. Actorul și regizorul american, o legendă a Hollywood-ului, avea 89 de ani

Decesul lui Redford, reacții

Actorul canadian William Shatner a transmis: „Condoleanţe familiei lui Robert Redford”, în timp ce scriitorul Stephen King l-a descris pe Redford ca fiind „parte a unui Hollywood nou şi captivant din anii '70 şi '80”. „Greu de crezut că avea 89 de ani”, a adăugat King.

„O adevărată legendă a Hollywoodului, care a jucat în atât de multe dintre filmele mele preferate: Butch Cassidy şi Sundance Kid, The Sting, The Way We Were, All The President’s Men”, a scris Piers Morgan. „Ce carieră, ce actor, ce pierdere tristă!”.

Actriţa Meryl Streep şi-a amintit de colegul său din filmul „Out of Africa” într-un omagiu emoţionant, spunând că „unul dintre lei a trecut în nefiinţă”. „Odihneşte-te în pace, dragul meu prieten”, a transmis actriţa.

Streep şi Redford au lucrat împreună la filmul din 1985, regizat de Sydney Pollack. Filmul a câştigat o serie de premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film.
Regizorul Ron Howard l-a numit „o figură culturală extrem de influentă”.

Într-o postare pe X, Howard îi laudă „alegerile creative” ca actor, producător şi regizor, precum şi munca sa în lansarea Festivalului de Film Sundance. „Un revoluţionar artistic”, a adăugat el.

 

