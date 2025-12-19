Live TV

Administraţia Trump a publicat sute de mii de documente din dosarul Epstein

photo-collage.png (21)
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto: oversightdemocrats.house.gov
Trump a cedat presiunilor
Acuzații de mușamalizare

Departamentul de Justiţie al SUA a început vineri să publice sute de mii de documente legate de scandalul Epstein, după luni de tergiversări ale preşedintelui american Donald Trump în această chestiune.

Documentele, provenite din ancheta efectuată de autorităţile americane asupra influentului finanţator şi agresor sexual newyorkez, decedat în 2019, sunt menite să scoată la lumină legăturile sale trecute cu personalităţi proeminente, inclusiv preşedintele republican.

Documentele pot fi văzute aici.

Deşi în campania electorală din 2024 a promis transparenţă completă, Donald Trump a ezitat luni de zile să-şi respecte promisiunea, calificând cazul drept o „farsă” exploatată de opoziţia democrată.

Baza sa MAGA, obsedată de acest scandal, s-a indignat când Departamentul de Justiţie a anunţat în vară că nu a descoperit noi dovezi care să justifice publicarea documentelor suplimentare sau urmăriri penale suplimentare.

Trump a cedat presiunilor

După luni de proteste, preşedintele Trump a trebuit să cedeze presiunilor Congresului, inclusiv din partea unor aleşi republicani, semnând în noiembrie o lege care impune administraţiei sale să publice toate documentele neclasificate aflate în posesia sa.

Procurorul general adjunct, Todd Blanche, a declarat vineri că o primă parte a dosarului, care conţine sute de mii de documente, urma să fie publicată în aceeaşi zi, iar elemente suplimentare să fie publicate „în săptămânile următoare”.

Acuzații de mușamalizare

Această publicare în etape l-a înfuriat pe liderul senatorilor democraţi, Chuck Schumer, care a subliniat că legea impune guvernului să publice „TOATE documentele” vineri.

„Aceasta nu este nimic mai mult decât o muşamalizare menită să-l protejeze pe Donald Trump de trecutul său neplăcut”, a declarat el, acuzând guvernul că „face totul pentru a ascunde adevărul”.

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înaintea procesului său pentru infracţiuni sexuale, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost asasinat pentru a acoperi un scandal implicând personalităţi de prim rang.

Editor : B.P.

