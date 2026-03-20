Administrația Trump are în vedere lansarea unei operațiuni navale cu risc ridicat pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, cea mai vitală cale navigabilă pentru piața energetică globală. Cu toate acestea, potrivit unei analize Financial Times, comandanții militari avertizează că pericolele actuale amintesc de incidentul din 1988, când nava USS Samuel B. Roberts aproape a fost scufundată de o mină iraniană. Experții subliniază că operațiunea prezintă un risc tehnic și politic extrem.

Nu există un răspuns simplu

USS Samuel B. Roberts se întorcea dintr-o misiune de escortă în Strâmtoarea Ormuz, când o mină de contact iraniană a explodat, creând o gaură de 2,7 metri în coca navei, despicând peretele etanș și provocând un incendiu. Zece marinari au fost răniți.

La aproape patru decenii distanță, incidentul din Golf din 1988 este o amintire puternică a pericolelor militare și politice ale planului lui Donald Trump ca escortele navale să reia traficul pe cea mai vitală cale navigabilă din lume pentru piețele energetice.

„În contextul în care economia mondială se clatină și presiunea politică crește, șefii Armatei americane trebuie să calculeze „ce nivel de amenințare este acceptabil”, a declarat un fost oficial american de rang înalt în domeniul apărării. „Nu există un răspuns unic și simplu.”, a completat acesta.

În prezent, planificatorii militari americani consideră că riscurile sunt prea mari. Navele de război americane, construite cu o singură cocă, sunt deosebit de vulnerabile la atacurile din partea minelor și a ambarcațiunilor rapide, pe care iranienii le-au înarmat cu rachete. Orice convoi ar putea fi, de asemenea, vizat de nave de suprafață fără pilot, rachete balistice și de croazieră și drone.

„Conducerea din armată a spus că pur și simplu nu sunt îndeplinite condițiile pentru a începe o operațiune de escortă chiar acum”, a declarat fostul oficial al apărării. Orice operațiune în strâmtoare ar avea nevoie de „asigurări mai bune” că aceste amenințări din partea Iranului „sunt practic uzate sau distruse”.

Cum ar arăta un convoi american în Ormuz

Dacă și când comandanții vor fi convinși că capacitățile ofensive ale Iranului prezintă un risc tolerabil, SUA ar putea începe probabil o operațiune de escortă cu un convoi relativ mic. Acesta ar putea fi format din doar două distrugătoare - fiecare cu aproximativ 310 marinari - care escortează două până la patru petroliere.

Un petrolier comercial ar fi probabil în fruntea convoiului de nave, pentru că au carene duble și ar putea absorbi lovitura unei mine fără a se scufunda. Distrugătoarele protejează împotriva rachetelor și dronelor, deși au și capacități antisubmarin și unele capacități antimine limitate.

Navele ar urma să fie distanțate între 2,4 și 3 kilometri, a declarat contraamiralul american în retragere Mark Montgomery, care comanda un grup de atac al portavioanelor. Formația exactă s-ar schimba probabil între misiuni.

Pentru a preveni apariția unor unghiuri moarte legate de radar sau rachete pe măsură ce convoiul se deplasează prin Golf, Montgomery a declarat că „va amesteca navele comerciale și navele de război, iar navele de război vor fi ușor îndreptate spre partea iraniană”. Scopul ar fi ca nicio navă comercială să nu se interpună între Iran și o navă de război americană.

Foștii amirali au declarat că probabil ar fi nevoie de 8-12 distrugătoare pentru întreaga operațiune de escortă. Montgomery a spus că „10 este un număr bun” pentru început, dar a adăugat că Comandamentul Central al SUA, care supraveghează operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, ar putea dori până la 16.

John Miller, viceamiral în retragere și fost comandant al forțelor navale americane din Orientul Mijlociu, a declarat: „În funcție de cât de mare este acel grup, există potențialul unor distrugătoare care s-ar afla în fața [navelor comerciale], în spatele lor și apoi poate pe flancurile lor pentru a le escorta.”

O escortă ar necesita, de asemenea, aeronave, cum ar fi avioane de vânătoare F-15, F-16 sau F-18, înarmate cu o cantitate abundentă de rachete pentru a face față oricărui atac în roi al dronelor iraniene.

În prezent, SUA are 14 distrugătoare în regiune, inclusiv șase care fac parte din grupuri de atac ale portavioanelor. Distrugătoarele lansează atacuri și apără forțele americane în luptă și este posibil să nu fie disponibile pentru o misiune de escortă.

Sosirea USS Tripoli ar putea anunța declanșarea operațiunii

Nu este de așteptat ca nicio operațiune de escortă să înceapă până când USS Tripoli, o navă de asalt amfibie care transportă 2.200 de pușcași marini, nu va ajunge în regiune din Japonia, potrivit lui Mark Cancian, un fost oficial al Pentagonului, acum la think-tank-ul Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. Aceasta ar trebui să ajungă în zonă pe la sfârșitul săptămânii viitoare.

Înaintea oricărei operațiuni de convoi, Marina americană ar trebui să treacă prin Golf - primul test al tacticilor și capacităților iraniene într-un atac asimetric pe care l-au pregătit timp de decenii.

Ambarcațiunile rapide, care există cu sutele, dacă nu chiar cu miile, reprezintă o preocupare deosebită. Ascunse de-a lungul coastei Iranului, acestea pot fi echipate cu o încărcătură explozivă pentru a acționa aproape ca niște bombe ghidate.

SUA folosesc avioane A-10 „Warthog” în căutarea navelor iraniene. Dar nu ar fi ușor de stabilit dacă au fost distruse suficiente ambarcațiuni rapide pentru a menține convoaiele în siguranță, potrivit foștilor oficiali.

„Pentru că sunt mici și numeroase, pot fi distribuite pe scară largă și se află probabil în tuneluri, garaje mari, hangare și parcări”, a spus James Stavridis, un amiral în retragere care a comandat nave de război americane în Golf în timpul serviciului său. „Nu sunt aranjate ordonat rând pe rând pe câmpuri deschise, așteptând să le lovească o bombă.”

Miller a spus că ambarcațiunile rapide sunt „ceva cu care chiar trebuie să ne confruntăm”. Sunt „peste tot”, inclusiv în pâraie și golfuri, și „trebuie să găsești unde le ascund și să încerci să ai suficiente informații și supraveghere”, a adăugat Miller.

O navă de dragat mine ar trebui, de asemenea, să treacă prin strâmtoare în fața convoiului - iar nava de dragat mine ar avea nevoie de propria escortă, pentru că nu are un sistem integrat de apărare aeriană de nivel înalt.

SUA au atacat navele care amplasau mine, fabricile și depozitele, iar marți, forțele americane au lansat bombe antibuncăr de peste două tone asupra locurilor de coastă unde erau amplasate rachete de croazieră antinavă.

„La un moment dat va trebui să testăm puțin apele și să vedem cât de bine se descurcă, începând să trimitem niște nave prin zonă”, a afirmat Miller. „Este o operațiune care implică un grad considerabil de risc. Și va fi imperfectă”, a subliniat el.

El a adăugat: „Nu minele din strâmtoarea în sine mă îngrijorează atât de mult, ci minele care pot fi plantate în interiorul Golfului.”

Ce s-a întâmplat ultima dată când SUA au lansat o operațiune de escortă în Ormuz

Ultima dată când SUA au lansat o operațiune de escortă prin strâmtoare, în iulie 1987, primul lor convoi a implicat cinci nave de război și două nave comerciale, inclusiv petrolierul masiv Bridgeton.

În timp ce șirul de nave traversa Golful, Bridgeton a lovit o mină. În ciuda unei găuri considerabile în coca sa, petrolierul a reușit să-și continue călătoria și să deschidă calea, acționând practic ca un dragor de mine pentru navele americane.

Escortele ulterioare au decurs fără probleme până la a 25-a rundă, când USS Samuel B. Roberts a fost lovit. În cele din urmă, distrugătorul respectiv a fost reparat și repus în serviciu.

Deși unii aliați europeni discută despre o misiune navală, aceasta ar fi doar pentru o fază post-conflict, ceea ce face din ce în ce mai probabil ca SUA să fie nevoite să organizeze singure orice operațiune de escortă.

Disponibilitatea distrugătoarelor ar putea fi un obstacol. Din cele aproximativ 74 de distrugătoare din flota SUA, doar aproximativ o treime sunt desfășurate la nivel global în prezent, o altă treime fiind pregătită pentru desfășurare în următoarele șase luni, iar ultima treime fiind în curs de mentenanță.

„Nu există prea multă flexibilitate pentru a trimite mult mai multe nave în acest moment pentru a îndeplini această misiune”, a spus fostul oficial al apărării. Acesta este parțial „motivul pentru care există interesul ca aliații să ajute”.

De asemenea, nu există nicio garanție că o escortă navală ar fi suficientă pentru a relua în mod semnificativ mișcările petrolierelor și a navelor cu gaze naturale lichefiate prin strâmtoare.

Chiar și cu o escortă, riscurile ar putea părea prea mari pentru ca firmele de transport maritim să navigheze din nou, mai ales că se confruntă cu tarife de asigurare exorbitante - un factor care ar putea depăși protecția militară.

Proprietarii și operatorii de petroliere speră că o escortă militară le va elibera navele blocate în Golf. Însă puțini cred că ajutorul va veni în curând sau că va fi suficient pentru a convinge armatorii să trimită nave noi în Golf. „Nu cunosc pe nimeni care să conteze pe asta”, a declarat un consilier din industrie.

