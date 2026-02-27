Iranienii caută în Venezuela indicii despre următoarea mișcare a lui Trump. Regimul e optimist: „Va face un TACO”

Iranienii, de la cei mai înalți oficiali ai guvernului până la protestatarii care cer înlăturarea lor, încearcă să-și dea seama de următoarea mișcare a președintelui Donald Trump, sub amenințarea iminentă a atacurilor americane. Trump a avertizat asupra „lucrurilor rele” care se vor întâmpla, dacă negociatorii iranieni nu vor ajunge la un acord nuclear, în timp ce continuă să extindă o acumulare masivă de forțe militare americane în regiune. Iranul „nu va avea niciodată o armă nucleară”, a promis el în discursul despre Starea Națiunii, de marți seară, scrie Washington Post.

Trump a demonstrat deja o dată, anul acesta, că este dispus să desfășoare forța militară americană. Raidul de capturare a liderului venezuelean Nicolás Maduro a oferit încurajare activiștilor și protestatarilor antiguvernamentali din Iran, au spus unii dintre ei. Dar nu pare să fi transmis un mesaj clar conducerii Republicii Islamice.

Raidul țintit ar fi putut întări ideea în rândul unor lideri iranieni că pot aștepta ca lui Trump să-i treacă, pentru că ei cred că acesta este interesat doar de operații chirurgicale scurte, potrivit unui oficial iranian și foștilor și actualilor oficiali occidentali care au cunoștință de această problemă.

„Ceea ce aud de la iranieni este: va face un TACO”, a declarat un diplomat european aflat în contact cu liderii iranieni, folosind un acronim, popularizat de o rubrică a Financial Times, pentru „Trump Always Chickens Out” (Trump mereu renunță), folosit inițial cu referire la un model de impunere a unor tarife vamale dure înainte de relaxarea lor. Diplomatul, la fel ca alți oficiali intervievați pentru acest raport, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta informații sensibile pe care nu era autorizat să le împărtășească public.

După atacurile americane asupra programului nuclear al Iranului de anul trecut și raidul din Venezuela din ianuarie, el a spus că mulți din conducerea Republicii Islamice cred că alte atacuri americane sunt inevitabile, dar vor rămâne limitate.

„Ei cred că îi plac diplomația și războaiele” sale ca un „drive-through” de tip fast-food. Treburi rapide”, a explicat oficialul.

Trump l-a însărcinat pe trimisul american Steve Witkoff să se întâlnească cu negociatorii iranieni pentru a lucra la un acord nuclear, vizând rezultate în câteva săptămâni. Sub administrația Obama, negocierile care au dus la acordul nuclear din 2015 au durat aproape doi ani.

Liderii iranieni consideră că acceptarea unui acord „nedrept” ar invita la noi agresiuni împotriva țării din partea Statelor Unite și a Israelului, a declarat Sina Azodi, profesor la Universitatea George Washington, care studiază neproliferarea nucleară, politica iraniană și relațiile dintre SUA și Iran.

El a spus că liderii iranieni sunt îngroziți să fie prinși într-un ciclu în care puterile externe se simt confortabil să lanseze atacuri asupra țării, similar situației din unele părți ale Siriei și Libanului.

„Ei cred că dacă renunță la asta, va exista o nouă cerere și încă o nouă cerere”, a afirmat profesorul. „Ei cred că au ajuns în punctul în care consideră că a risca războiul este mai sănătos decât a muri din cauza a o mie de răni. ”

Oficialii iranieni au refuzat să își împărtășească opiniile public, dar un diplomat de la Teheran care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile a declarat că liderii au fost impasibili după ce au aflat veștile despre operațiunea lui Trump în Venezuela, o opinie care a persistat pe măsură ce SUA au început să adune forțe în jurul Iranului, reflectând perioada premergătoare raidului lui Maduro.

„L-ați auzit pe Witkoff spunând că Trump este nedumerit de ce Iranul nu capitulează în fața acumulării de forțe militare americane. Trump se aștepta ca Iranul să fie speriat”, a spus diplomatul. Spre deosebire de Venezuela, a explicat el, Iranul este o putere militară regională semnificativă, iar capitala sa, Teheran, este puternic fortificată și mult mai în interiorul continentului decât Caracas, calități care ar putea împiedica un raid precum cel de capturare a lui Maduro.

Trump a declarat că Iranul poate evita războiul prin acceptarea unui acord nuclear, dar nu este clar ce termeni cere administrația sa. După ce Trump a reluat discuțiile cu Iranul anul trecut, el a cerut ca Teheranul să accepte zero îmbogățiri nucleare, o poziție pe care negociatorii iranieni au spus că nu o pot accepta pentru că o considerau similară cu o capitulare totală, potrivit diplomatului iranian.

Un fost oficial american familiarizat cu gândirea lui Trump a declarat că capitularea Iranului este exact ceea ce își dorește președintele.

În Iran, persoane contactate de The Washington Post au descris o țară care se pregătește de război, în timp ce jelește oamenii morți în represiunea din ianuarie.

Sfârșitul perioadei tradiționale de doliu de 40 de zile a musulmanilor șiiți a coincis cu începutul semestrului universitar în Iran. Începând de sâmbătă, protestele au izbucnit în două dintre cele mai mari orașe ale țării. Videoclipuri distribuite pe scară largă pe rețelele sociale au arătat mulțimi adunate în șase campusuri universitare din întreaga țară. Mulțimile au continuat să se adune la școli luni și marți, au arătat videoclipurile.

Un student la arhitectură din Teheran care a participat la demonstrații a declarat că, deși continuă să protesteze, se străduiește să simtă speranță în posibilitatea unei schimbări în urma represiunii violente a guvernului de luna trecută. La fel ca alți iranieni intervievați pentru materialul Washington Post, el a vorbit sub condiția anonimatului de teama represaliilor.

„Misiunea Statelor Unite în Venezuela le-a dat iranienilor multă speranță pe atunci. Dar, ca să fiu sincer, am trecut prin atâtea încât simțim cu toții că asta s-a întâmplat acum mai bine de o sută de ani”, a mărturisit el.

Atacurile forțelor de securitate iraniene asupra protestatarilor au atins un nivel fără precedent pentru Republica Islamică. Activiștii și grupurile pentru drepturile omului s-au străduit să adune cifre exacte ale celor uciși pe fondul unei întreruperi parțiale a comunicațiilor și al unor intimidări severe din partea regimului.

O agenție de știri pentru activiștii pentru drepturile omului, cu sediul în SUA, afirmă că peste 7.000 de persoane au fost ucise, dintre care peste 6.500 erau protestatari, dar această cifră este considerată un minim, mii de cazuri fiind încă în curs de investigare.

Oficialii iranieni au recunoscut că aproximativ 3.000 de protestatari au fost uciși, dând vina pe grupările „teroriste” pentru violențe.

Studentul la arhitectură a spus că nivelul de violență desfășurat de forțele de securitate iraniene împotriva propriului popor a ridicat miza oricărui potențial conflict cu Statele Unite.

„Știm că intervenția trebuie să fie o intervenție militară completă, care să-i poată paraliza suficient încât noi, ca oameni neînarmați, să putem termina treaba”, a spus el. El a spus că se teme că armata iraniană s-ar putea întoarce din nou împotriva civililor dacă conflictul s-ar prelungi.

După represiune, unii iranieni ar putea considera un atac american ca o „intervenție umanitară”, a declarat o femeie în vârstă de 44 de ani din Teheran. Ea a spus că nu-i place cum se simte când își dorește ca o țară străină să-i atace casa, dar că este convinsă că războiul cu SUA i-ar reda speranța.

În timp ce oamenii așteaptă, a spus ea, își fac provizii de conserve, împachetează „saci de urgență” și lipesc ferestrele caselor cu bandă adezivă pentru a se proteja de explozii.

Pe măsură ce civilii iranieni devin tot mai disperați, liderii țării devin și ei din ce în ce mai pregătiți pentru confruntare, crescând riscul unei confruntări mai ample și mai violente, a declarat Ali Vaez, directorul Proiectului Iran din cadrul Grupului Internațional de Criză.

„Din punctul de vedere al Teheranului, aroganța lui Trump după Venezuela întărește o presupunere periculoasă: că campaniile de presiune asupra regimului pot fi replicate în alte părți”, a spus el. După Venezuela, radicalii iranieni cred din ce în ce mai mult că perforarea aurei de invincibilitate, cu prețul pierderilor americane, este ceea ce ar forța o recalibrare la Washington”.

