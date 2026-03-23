Iranul îl contrazice pe Trump pe tema negocierilor „productive” pentru încetarea războiului: „Republica Islamică își menține poziția”

SUA- Iran. Foto: GettyImages

Iranul a respins luni afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora cele două ţări sunt implicate în negocieri „productive” pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, notează dpa.

Teheranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin mediatori, au transmis agenţiile iraniene de stat Fars şi Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație în care a transmis: „Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran.”

Citat de CBS News, partenerul american al BBC, ministerul afacerilor externe a mai adăugat: „Republica Islamică Iran își menține poziția de a respinge orice fel de negocieri înainte de atingerea obiectivelor Iranului în urma războiului.”

Mai mult, instituția, citată de agenția de știri iraniană Mehr, a afirmat că declarațiile lui Donald Trump „fac parte din eforturile de a reduce prețurile la energie și de a câștiga timp pentru punerea în aplicare a planurilor sale militare”, conform The Guardian. 

„Da, există inițiative din partea țărilor din regiune pentru a reduce tensiunile, iar răspunsul nostru la toate acestea este clar: nu noi suntem cei care au declanșat acest război, iar toate aceste solicitări ar trebui adresate Washingtonului”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe iranian, potrivit sursei citate.

Cu foarte puţin timp înainte, Donald Trump a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că va amâna toate loviturile militare împotriva centralelor electrice şi a infrastructurii energetice timp de cinci zile în urma „discuţiilor productive” cu Iranul.

Preşedintele american a ameninţat sâmbătă cu atacarea centralelor electrice dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în termen de 48 de ore.

În replică, Teheranul a ameninţat că va bloca total strâmtoarea şi a promis să lovească facilităţile energetice şi instalaţiile de desalinizare din ţările din Golf ce au legături cu SUA, dacă infrastructura sa energetică va fi atacată.

„Statele Unite ale Americii şi Iranul au avut, în ultimele două zile, discuţii foarte bune şi productive cu privire la o rezolvare completă şi totală a ostilităţilor noastre în Orientul Mijlociu”, a scris Trump luni pe Truth Social.

Agenţia Fars a transmis, citând o sursă anonimă din conducerea iraniană, că Trump a dat înapoi după ce Teheranul a ameninţat că va considera ţinte toate centralele electrice din vestul Asiei.

La rândul său, Tasnim a scris că Trump a fost convins „de presiunea pieţelor financiare”, adăugând că Iranul va continua să se apere „până când va fi realizată descurajarea necesară”.

