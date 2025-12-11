Israelul afirmă că militanții Hamas „vor fi dezarmați” în cadrul planului de pace pentru Gaza, susținut de SUA

Israelul a declarat joi că Hamas „va fi dezarmată”, ca parte a planului de pace pentru Gaza sponsorizat de SUA, după ce un lider de vârf al mișcării islamiste palestiniene a sugerat înghețarea armelor. Armistițiul, în vigoare din 10 octombrie, a pus capăt războiului care a început după atacul mortal al Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023. Însă acesta rămâne fragil, deoarece Israelul și Hamas se acuză reciproc aproape zilnic de încălcări ale înțelegerii privind pacea, anunță France24.

Liderul de vârf al Hamas, Khaled Meshaal, a declarat pentru canalul de știri Al Jazeera că gruparea militantă este deschisă la o „înghețare” a armelor, dar respinge cererea de dezarmare totală prezentată în planul lui Trump pentru teritoriul palestinian.

Un oficial al guvernului israelian a declarat însă că „Hamas nu va avea niciun viitor în cadrul planului în 20 de puncte. Gruparea teroristă va fi dezarmată, iar Gaza va fi demilitarizată”.

Acordul cuprinde trei faze. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a indicat recent că se așteaptă ca a doua fază să înceapă în curând.

În această fază, trupele israeliene s-ar retrage în continuare din pozițiile lor din Gaza și ar fi înlocuite de o forță internațională de stabilizare (ISF), în timp ce Hamas ar depune armele.

Gruparea militantă palestiniană a indicat că nu ar fi de acord să renunțe la arsenalul său.

„Ideea dezarmării totale este inacceptabilă pentru rezistența Hamas”, a declarat Meshaal în interviul difuzat miercuri. „Ceea ce se propune este înghețarea sau depozitarea armelor... pentru a oferi garanții împotriva oricărei escaladări militare din Gaza cu ocupația israeliană”, a adăugat el.

„Aceasta este ideea pe care o discutăm cu mediatorii și cred că, cu gândirea pragmatică americană ... o astfel de viziune ar putea fi convenită cu administrația SUA”, a spus el.

„O forță de ocupație”

Netanyahu urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump în Statele Unite pe 29 decembrie pentru a discuta următorii pași în cadrul armistițiului.

În prima fază a acordului, militanții palestinieni s-au angajat să elibereze cei 48 de prizonieri rămași în viață și morți, deținuți pe teritoriul lor. Până în prezent, au eliberat toți ostaticii, cu excepția unui cadavru. În schimb, Israelul a eliberat aproape 2.000 de prizonieri palestinieni aflați în custodia sa și a returnat cadavrele a sute de palestinieni morți.

În ceea ce privește forța internațională de menținere a păcii, Meshaal a declarat că grupul este deschis la desfășurarea acesteia de-a lungul frontierei dintre Gaza și Israel, dar nu va fi de acord cu operarea acesteia în interiorul teritoriului, calificând un astfel de plan drept „ocupație”.

„Nu avem nicio obiecție față de desfășurarea forțelor internaționale sau a forțelor internaționale de stabilizare de-a lungul frontierei, precum UNIFIL”, a declarat el, referindu-se la forța de menținere a păcii a ONU desfășurată în sudul Libanului, lângă frontiera cu Israelul.

„Ele ar separa Gaza de ocupație”, a adăugat el, referindu-se la Israel. „În ceea ce privește prezența forțelor internaționale în interiorul Gazei, în cultura și conștiința palestiniană aceasta înseamnă o forță de ocupație”.

Mediatorii, precum și națiunile arabe și islamice, a spus el, ar putea acționa ca „garanți” că nu va exista o escaladare provenind din interiorul Gazei.

