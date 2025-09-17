Live TV

Jair Bolsonaro suferă de un cancer de piele incipient

Data publicării:
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro. Foto: Profimedia

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul unde fusese internat cu o zi înainte din cauza vărsăturilor, ameţelilor şi tensiunii arteriale scăzute, au anunţat medicii săi într-un comunicat, relatează Reuters.

Starea de sănătate a lui Bolsonaro s-a îmbunătăţit, dar el va continua să primească îngrijiri medicale, a adăugat spitalul DF Star din Brasilia.

Fostul preşedinte se dusese deja la spital duminică pentru a-şi îndepărta nişte leziuni cutanate. Testele au evidenţiat prezenţa unui carcinom cu celule scuamoase, potrivit spitalului, iar Bolsonaro va avea nevoie de controale de rutină, potrivit News.ro.

„Testele au arătat că două dintre leziuni erau un tip de cancer de piele în stadiu incipient”, a declarat reporterilor medicul lui Bolsonaro, Claudio Birolini. „Acesta a fost deja tratat prin îndepărtare, dar este necesară monitorizarea regulată pentru a se asigura că nu apar leziuni noi şi că îndepărtarea a fost completă”, a precizat Birolini.

Bolsonaro a fost condamnat săptămâna trecută de un complet al Curţii Supreme la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat după ce a pierdut alegerile din 2022.

El se află în arest la domiciliu din august, fiind acuzat că ar fi exercitat presiuni asupra instanţelor prin intermediul preşedintelui american Donald Trump.

Editor : B.E.

