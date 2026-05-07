Secretarul de Stat american Marco Rubio a avut joi o întâlnire „amicală şi constructivă” cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, în contextul tensiunilor recente dintre administraţia Donald Trump şi Sfântul Scaun. Cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu și Cuba și au făcut schimb de cadouri.

Papa Leon al XIV-lea şi şeful diplomaţiei americane au avut o întâlnire „amicală şi constructivă”, de mai bine de 45 de minute, a declarat AFP, sub protecţia anonimatului, un oficial de la Departamentul de Stat, relatează News.ro.

Rubio, însoţit de către soţia sa, a fost primit la Palatul Apostolic cu toate onorurile rezervate de obicei şefilor de stat şi de guverne, potrivit unei surse la curent cu protocolul în vigoare, care arată o voionţă clară a Vaticanului de liniştire a tensiunilor.

Cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi „despre subiecte de interes comun pentru Emisfera Occidentală”, inclusiv situaţia din Cuba. Rubio s-a întâlnit apoi cu secretarul de Stat şi numărul doi la Sfântul Scaun, cardinalul Pietro Parolin.

„Ei au trecut în revistă eforturile umanitare în curs în Emisfera Occidentală şi iniţiative vizând instaurarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a anunţat Departamentul de Stat. „Discuţiile lor au fost o mărturie a parteneriatului solid şi constant dintre Statele Unite şi Sfântul Scaun în favoarea libertăţii religioase”.

Vaticanul a anunţat, la rândul său, că aceste întâlniri „cordiale” au vizat, între altele, „necesitatea muncii neîncetate în favoarea păcii”, potrivit unui comunicat.

Ce cadouri şi-au oferit Papa şi secretarul de stat american

Într-un schimb de cadouri, Papa i-a dăruit secretarului de Stat un stilou din lemn de măslin, iar Rubio i-a oferit o minge de fotbal american din cristal. „Măslinul este arborele păcii”, a amintit Papa, potrivit Vaticanului.

Departe de euforia primelor zile, când administraţia Trump se felicita de alegerea, în urmă cu un an, a primului Papă american din istorie, relaţiile cu Sfântul Scaun s-au degradat puternic.

La jumătatea lui aprilie, preşedintele american a suprins atacându-l pe Leon al XIV-lea, pe care l-a catalogat drept „slab” împotriva infracţionalităţii şi „nul” în politica externă, provocînd indignarea catolicilor şi mai multor şefi de stat şi de guverne, între care şi premierul italian Giorgia Meloni, cu care Rubio urmează să se întâlnească vineri, la Roma. Papa i-a răspuns că nu-i este „frică” de administraţia Trump şi că are ”datoria morală se exprime” împotriva războului.

Leon al XIV-lea „crede că nu ar fi o problemă ca Iranul să aibă arma nucleară”, a apreciat, din nou, luni, liderul republican într-un interviu cu un podcaster conservator şi l-a acuzat pe Papă de faptul că „pune în pericol mulţi catolici şi mulţi oameni”.

Suveranul Pontif i-a răspuns că „dacă cineva vrea să mă critice pentru că propovăduiesc Evanghelia, s-o facă cinstit. Biserica se opune de ani de zile tuturor armelor nucleare, nu există nicio îndoială în acest subiect”.

Discuții despre Cuba

Celălalt dosar fierbinte, Cuba, a fost abordat în aceste întâlniri, joi, a confirmat un oficial de la Departamentul de Stat. „Munca noastră împreună cu Biserica Catolică şi Caritas în Cuba a fost discutată”, a declarat el sub protecţia anonimatului.

Statele Unite furnizează un ajutor umanitar Cubei, printr-un cal strict, care trece prin Biserica Catolică locală. Sfântul Scaun joacă de mult timp un rol activ în diplomaţie cu privire la Cuba.

Marco Rubio - ai cărui părinţi sunt de origine cubaneză - a condus eforturile administraţiei Trump de a exercita presiuni asupra Guvernului comunist.

De la îndepărtarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Havanei, capturat de forţe americane la începutul lui ianuarie, Washingtonul aplică o politică de „presiune maximă” împotriva insulei comuniste, supusă deja unui embargo american de peste 60 de ani.

Editor : M.I.