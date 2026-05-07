Live TV

Video Marco Rubio, întâlnire „constructivă” cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce cadouri şi-au oferit

Data actualizării: Data publicării:
Pope Leo XIV meets Marco Rubio, U.S secretary of state, on May 7, 2026 at the Apostolic Palace, Vatican. Photo by (EV) Simone Risoluti/Vatican Media/ABACAPRESS.COM Credit: Abaca Press/Alamy Live News
Papa Leon și secretarul de stat american Marco Rubio, la Vatican. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce cadouri şi-au oferit Papa şi secretarul de stat american Discuții despre Cuba

Secretarul de Stat american Marco Rubio a avut joi o întâlnire „amicală şi constructivă” cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican, în contextul tensiunilor recente dintre administraţia Donald Trump şi Sfântul Scaun. Cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu și Cuba și au făcut schimb de cadouri.

Papa Leon al XIV-lea şi şeful diplomaţiei americane au avut o întâlnire „amicală şi constructivă”, de mai bine de 45 de minute, a declarat AFP, sub protecţia anonimatului, un oficial de la Departamentul de Stat, relatează News.ro.

Rubio, însoţit de către soţia sa, a fost primit la Palatul Apostolic cu toate onorurile rezervate de obicei şefilor de stat şi de guverne, potrivit unei surse la curent cu protocolul în vigoare, care arată o voionţă clară a Vaticanului de liniştire a tensiunilor.

Cei doi au discutat despre situaţia din Orientul Mijlociu şi „despre subiecte de interes comun pentru Emisfera Occidentală”, inclusiv situaţia din Cuba. Rubio s-a întâlnit apoi cu secretarul de Stat şi numărul doi la Sfântul Scaun, cardinalul Pietro Parolin.

„Ei au trecut în revistă eforturile umanitare în curs în Emisfera Occidentală şi iniţiative vizând instaurarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a anunţat Departamentul de Stat. „Discuţiile lor au fost o mărturie a parteneriatului solid şi constant dintre Statele Unite şi Sfântul Scaun în favoarea libertăţii religioase”.

Vaticanul a anunţat, la rândul său, că aceste întâlniri „cordiale” au vizat, între altele, „necesitatea muncii neîncetate în favoarea păcii”, potrivit unui comunicat.

Ce cadouri şi-au oferit Papa şi secretarul de stat american

Într-un schimb de cadouri, Papa i-a dăruit secretarului de Stat un stilou din lemn de măslin, iar Rubio i-a oferit o minge de fotbal american din cristal. „Măslinul este arborele păcii”, a amintit Papa, potrivit Vaticanului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Departe de euforia primelor zile, când administraţia Trump se felicita de alegerea, în urmă cu un an, a primului Papă american din istorie, relaţiile cu Sfântul Scaun s-au degradat puternic.

La jumătatea lui aprilie, preşedintele american a suprins atacându-l pe Leon al XIV-lea, pe care l-a catalogat drept „slab” împotriva infracţionalităţii şi „nul” în politica externă, provocînd indignarea catolicilor şi mai multor şefi de stat şi de guverne, între care şi premierul italian Giorgia Meloni, cu care Rubio urmează să se întâlnească vineri, la Roma. Papa i-a răspuns că nu-i este „frică” de administraţia Trump şi că are ”datoria morală se exprime” împotriva războului.

Leon al XIV-lea „crede că nu ar fi o problemă ca Iranul să aibă arma nucleară”, a apreciat, din nou, luni, liderul republican într-un interviu cu un podcaster conservator şi l-a acuzat pe Papă de faptul că „pune în pericol mulţi catolici şi mulţi oameni”.

Suveranul Pontif i-a răspuns că „dacă cineva vrea să mă critice pentru că propovăduiesc Evanghelia, s-o facă cinstit. Biserica se opune de ani de zile tuturor armelor nucleare, nu există nicio îndoială în acest subiect”.

Discuții despre Cuba

Celălalt dosar fierbinte, Cuba, a fost abordat în aceste întâlniri, joi, a confirmat un oficial de la Departamentul de Stat. „Munca noastră împreună cu Biserica Catolică şi Caritas în Cuba a fost discutată”, a declarat el sub protecţia anonimatului.

Statele Unite furnizează un ajutor umanitar Cubei, printr-un cal strict, care trece prin Biserica Catolică locală. Sfântul Scaun joacă de mult timp un rol activ în diplomaţie cu privire la Cuba.

Marco Rubio - ai cărui părinţi sunt de origine cubaneză - a condus eforturile administraţiei Trump de a exercita presiuni asupra Guvernului comunist.

De la îndepărtarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat al Havanei, capturat de forţe americane la începutul lui ianuarie, Washingtonul aplică o politică de „presiune maximă” împotriva insulei comuniste, supusă deja unui embargo american de peste 60 de ani.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
3
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada...
claudiu manda, mimica dezamagita
4
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
5
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secretary Marco Rubio meets with Pope Leo XIV in Vatican City, the Holy See, May 18, 2025. ( Simone Risoluti/Vatican Media)
Papa Leon, față în față cu Marco Rubio, după atacurile repetate ale lui Trump asupra suveranului pontif
photo-collage.png - 2025-10-01T180439.305
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Steaguri UE, SUA
Europenii vor „să meargă pe propriul drum”. Majoritatea cetățenilor din UE nu au încredere în SUA. Care e cea mai sceptică țară
papa leon
Episcopiii francezi spun că Papa Leon al XIV-lea ar putea face o vizită la Paris și Lourdes, în septembrie. Vaticanul nu a confirmat
U.S. Navy Flight Operations Supporting Operation Epic Fury
SUA au deschis focul și au neutralizat un petrolier iranian în Golful Oman cu un avion lansat de pe USS Abraham Lincoln
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
nicusor si fritz
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la...
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Negocieri informale la Cotroceni. Surse: Ilie Bolojan a fost primit...
Ultimele știri
Fritz: PNL și USR vor acționa coordonat în Parlament. „Nu vom spune lucruri care să ne surprindă reciproc la Cotroceni”
Oana Ţoiu şi şeful Comitetului Militar al NATO au discutat despre incidentele cu drone și securitatea Flancului Estic
„O dorinţă ciudată. Nu recomandăm acest lucru”. Zelenski îi avertizează pe liderii străini care vor să meargă la parada de la Moscova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Ce promisiune i-a făcut Cristi Chivu tatălui său, înainte ca acesta să se stingă. Povestea nespusă a...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Motivul pentru care un tânăr din Bacău a fost legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă