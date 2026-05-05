Trump reia atacurile la adresa Papei Leon, chiar înaintea vizitei lui Marco Rubio la Vatican: „Pune în pericol mulți catolici”

Papa Leon și Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Papei Leon al XIV-lea, acuzându-l că „pune în pericol catolicii” prin poziția sa față de Iran, într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Vatican sunt în creștere, iar o vizită importantă a secretarului de stat Marco Rubio ar putea încerca să detensioneze situația.

Declarațiile vin cu două zile înainte ca Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, să meargă la Vatican, într-o încercare de a reduce tensiunile generate de criticile anterioare ale lui Trump la adresa pontifului, născut la Chicago, după ce acesta a condamnat războiul SUA-Israel împotriva Iranului.

Vorbind cu Hugh Hewitt, un cunoscut realizator de talk-show radio conservator din SUA, Trump a spus că Papa „ar prefera să vorbească despre faptul că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară, iar eu nu cred că este un lucru bun”.

„Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni”, a adăugat președintele american. „Dar, dacă ar depinde de Papă, el crede că este perfect în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară.”

Papa Leon nu a afirmat niciodată că Iranul ar trebui să dețină arme nucleare, dar s-a opus în mod repetat războiului împotriva acestei țări și escaladării ulterioare a conflictului în Liban și în întregul Orient Mijlociu, cerând încetarea focului și dialog, notează The Guardian.

Brian Burch, ambasadorul SUA pe lângă Sfântul Scaun, a declarat marți că se așteaptă la o întâlnire „francă” între Rubio, care este catolic, și Papă, la Palatul Apostolic, joi dimineață.

„Națiunile au dezacorduri, iar una dintre modalitățile de a le depăși este prin fraternitate și dialog autentic”, a spus Burch jurnaliștilor, adăugând că Rubio vine la Vatican „în acest spirit, pentru a avea o discuție deschisă despre politica SUA și pentru a purta un dialog”.

Burch a respins ideea existenței unei „rupturi profunde” între SUA și Vatican, spunând că vizita are scopul de a ajuta ambele părți „să se înțeleagă mai bine și, dacă există diferențe, să le discute”.

Vizita, care coincide cu prima aniversare a pontificatului lui Leon, a fost organizată după ce Trump l-a criticat dur pe Papă în aprilie, numindu-l slab și spunând că nu își îndeplinește bine rolul. Trump a distribuit și o imagine generată de inteligență artificială în care apărea ca Hristos, pe care ulterior a șters-o, afirmând că era de fapt o reprezentare a sa ca medic.

Rubio va încerca, de asemenea, să repare relațiile cu guvernul italian, după ce Trump a criticat-o pe premierul Giorgia Meloni, anterior unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai săi, pentru reacția la comentariile sale despre Papă. Trump a reproșat guvernului italian că nu a susținut loviturile asupra Iranului și a amenințat cu retragerea trupelor americane din Italia.

Rubio se va întâlni și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin, înainte de a se vedea, vineri dimineață, cu Meloni și ministrul italian de externe, Antonio Tajani.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, convertit la catolicism, l-a criticat, de asemenea, pe Papă, spunând că Vaticanul ar trebui „să se limiteze la chestiuni de moralitate” și că Leon ar trebui să fie atent când abordează teme precum teologia și războiul.

Rubio și Vance au participat la inaugurarea pontificatului în luna mai a anului trecut și au avut o audiență privată cu Papa a doua zi, când i-au înmânat o invitație din partea lui Trump la Casa Albă, pe care acesta nu a onorat-o încă.

