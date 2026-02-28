Live TV

Video Marea Britanie intră în alertă maximă după atacurile din Iran: „Forțele noastre sunt active, avioanele sunt în aer”, spune Keir Starmer

Data actualizării: Data publicării:
Keir Starmer face declaratii
Keir Starmer. Foto: Profimedia

Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă după atacurile asupra Iranului, premierul Keir Starmer anunțând că forțele și avioanele britanice participă la operațiuni defensive regionale. Starmer a precizat că Londra nu a luat parte la loviturile lansate de Statele Unite și Israel, dar că măsurile de protecție pentru personalul și bazele britanice au fost intensificate.

Premierul britanic, Keir Starmer, a declarat sâmbătă că forţe şi avioane britanice participă la eforturi defensive coordonate pentru a proteja interesele şi aliaţii ţării, dar nu au luat parte la atacurile SUA şi ale Israelului împotriva Iranului.

„Forţele noastre sunt active, iar avioanele britanice se află astăzi în aer ca parte a operaţiunilor defensive regionale coordonate pentru a ne proteja oamenii, interesele şi aliaţii, aşa cum Marea Britanie a mai făcut-o anterior, în conformitate cu dreptul internaţional”, a declarat Starmer într-o declaraţie video postată pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am ridicat protecţia pentru bazele şi personalul britanic la cel mai înalt nivel”. Starmer a adăugat că Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să dezvolte arme nucleare şi că asigurarea acestui fapt rămâne o prioritate pentru Marea Britanie şi aliaţii săi.

Premierul britanic a reiterat faptul că Marea Britanie nu a luat parte la atacurile SUA şi ale Israelului împotriva Iranului de sâmbătă dimineaţa, dar a menţionat că „regimul din Iran este absolut abominabil”.

Starmer a vorbit cu omologii săi francez şi german în urma unei aşa-numite reuniuni de urgenţă COBRA ce a avut loc sâmbătă dimineaţa, ca parte a unei serii de apeluri cu aliaţii. Într-o declaraţie comună, liderii au condamnat „atacul iranian asupra ţărilor din regiune în cei mai fermi termeni” şi au cerut reluarea negocierilor, îndemnând conducerea iraniană să caute o soluţie negociată.

Prim-ministrul britanic a mai declarat în mesajul video postat pe X că este esenţial să se prevină o escaladare suplimentară a situaţiei şi apariţia unui conflict regional mai amplu. Starmer a spus că Iranul ar putea pune capăt conflictului acum.

„Ar trebui să se abţină de la alte atacuri, să renunţe la programele lor de înarmare şi să înceteze violenţa şi represiunea îngrozitoare împotriva poporului iranian - care merită dreptul de a-şi determina propriul viitor, în conformitate cu poziţia noastră de lungă durată”, a spus el.

Guvernul a emis sâmbătă dimineaţa o notificare prin care recomandă evitarea oricărei călătorii în Israel şi în teritoriile palestiniene, îndemnând în acelaşi timp cetăţenii să caute adăpost în statele din Golf, după ce vineri a mutat personalul ambasadei din Tel Aviv într-o altă locaţie din Israel.

Citește și Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în Dubai: 4 răniți. Aeroport din Kuweit, atacat

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israelul au atacat Iranul, înalți oficiali au fost uciși. Panică în Golful Persic...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
2
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
zgybh zdrgbh DG
3
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
Russia Nemtsov Anniversary
4
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
Digi Sport
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Le président Volodymyr Zelensky et la Première dame Olena Zelenska, accompagnés de dirigeants et de parlementaires européens, des dirigeants de l'Union européenne et des commissaires européens, ont rendu hommage aux défense
Prima reacție a lui Zelenski după atacurile SUA și Israelului în Iran
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu.
Sute de români au cerut sprijin consular după atacurile din Orientul Mijlociu. Anunțul făcut de ministra Oana Țoiu
Vladimir Putin
Putin convoacă Consiliul de Securitate după atacurile din Iran. Reuniune prin videoconferință, confirmată de Peskov
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
Surse citate de presa israeliană susțin că Ali Khamenei ar fi fost ucis. Ministru iranian: „E încă în viață din câte știu”
Călători în aeroport.
Ministerul Transporturilor avertizează românii să își anuleze călătoriile către Israel sau statele limitrofe
Recomandările redacţiei
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
Telefon la Casa Albă în ziua atacului: Netanyahu a vorbit cu Trump în...
Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, și președintele american Donald Trump
Ministrul de Externe al Iranului critică implicarea SUA în atacuri...
profimedia-1078893852
Lideri iranieni de rang înalt ar fi fost uciși în atacuri, afirmă...
o racheta ajunge intr-o cladire in bahrain
Momentul în care o rachetă iraniană lovește o bază militară a SUA din...
Ultimele știri
Reacție de ultimă oră a lui Donald Trump: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran
NATO, prima reacție după ce Israelul şi Statele Unite au atacat Iranul: „Monitorizăm atent situația din Orientul Mijlociu”
Ce efecte ar putea avea asupra României conflictul din Iran. Emil Hurezeanu: „Tensiunea este foarte justificată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Decizia luată de fostul coleg al lui Cristi Chivu. Adriano a uimit cu declarația sa: ”Am anulat documentul pe...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv
Adevărul
ADN-ul românesc, un puzzle surprinzător. Românii nu se trag doar din daci și romani
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se pregătește marea lovitură: Cristiano Ronaldo, înapoi în Spania pentru finalul carierei!
Pro FM
Motivul pentru care Harry Styles a râs la înmormântarea bunicii sale: „Știam că e un moment nepotrivit”
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
Ascensiunea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, cel mai longeviv conducător autoritar din Orientul...
Newsweek
Care e diferența dintre pensia de handicap și pensia anticipată? În care caz iei mai puțini bani la pensie?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...