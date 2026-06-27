Mesajul sfâșietor al unui fotbalist după ce soția sa a murit salvându-le fiica în cutremurele din Venezuela

O mamă din Venezuela a murit după ce și-a salvat fiica în timpul cutremurelor devastatoare care au lovit țara, potrivit relatărilor presei locale și declarațiilor fotbalistului Hector Bello. Tragedia vine în contextul în care bilanțul provizoriu al seismelor produse în apropiere de Caracas a ajuns la cel puțin 920 de morți și peste 3.000 de răniți, scrie BBC.

Bello a scris pe Instagram că „marea lui iubire”, identificată de presa venezueleană drept soția sa, Andrea, și-a salvat copilul în timpul celor două cutremure puternice care au lovit țara.

„Îi voi spune povestea despre cum ai salvat-o, iubirea mea, cum ți-ai dat viața pentru fiica noastră, cum ai fost o femeie curajoasă care nu a abandonat-o nici în ultimele tale clipe”, a scris fotbalistul.

Salvatorii continuă căutările printre dărâmături pentru a găsi supraviețuitori, după ce cele două cutremure produse în apropiere de Caracas au ucis cel puțin 920 de persoane și au rănit peste 3.000.

Într-o serie de postări, Bello a spus că a ajuns la Caracas, unde fiica sa este internată în spital.

„Fiica mea și mătușa ei sunt bine. Nu vor fi externate astăzi, vor rămâne în spital. Vă mulțumesc pentru sprijin în această durere imensă”, a scris el în noaptea de vineri.

Într-un alt mesaj publicat pe Instagram, fotbalistul a adăugat: „Cum îi explic fiicei tale că ți-ai pierdut viața ca să o salvezi pe a ei și că eu nu am fost acolo să pot face nimic? Cum îi explic asta? Dă-mi putere acum.”

O organizație locală de presă sportivă din Venezuela, Cumaná de Campeones, a confirmat de asemenea moartea femeii.

„Regretăm să anunțăm că partenera fotbalistului Héctor Bello, «Kike», originar din Cumaná, a fost găsită fără viață sub dărâmături după cutremurul care a lovit țara”, a transmis organizația.

„Fiica lor a supraviețuit prăbușirii clădirii în care locuia întreaga familie.”

Între timp, autoritățile continuă să identifice victimele și să caute persoane dispărute.

Printre cei decedați se numără și doi fotbaliști, potrivit cluburilor lor și Federației Venezuelene de Fotbal.

Razan Sijaa, jucător la echipa U18 a Caracas Fútbol Club, a murit alături de membri ai familiei sale în locuința din La Guaira.

Clubul a transmis că „bucuria, dedicarea și spiritul său de echipă vor rămâne pentru totdeauna în memoria instituției”.

Și Victor Palacios, fost jucător la Marítimo de La Guaira, și-a pierdut viața în urma dezastrului.

Fosta Miss Venezuela, Giselle Reyes, a anunțat la rândul ei că mama sa a murit după ce blocul în care locuia în La Guaira s-a prăbușit complet.

Potrivit acesteia, femeia a suferit un infarct provocat de șocul și impactul cutremurelor. Vestea i-a fost transmisă de asistenta care o îngrijea și care a fost salvată în viață.

Citește și:

„Viața găsește o cale”. O femeie a născut printre ruine, în plină cursă pentru salvarea supraviețuitorilor cutremurelor din Venezuela

„Sunt oameni în viață acolo și nimeni nu vine să-i salveze”. Supraviețuitorii descriu haosul provocat de cutremurele din Venezuela

Editor : Ș.A.