Mojtaba Khamenei ar fi de acord să negocieze cu SUA încetarea războiului: informația a fost transmisă în secret lui Witkoff (presă)

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, l-a informat în secret pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, că Mojtaba Khamenei a aprobat demararea unor negocieri în vederea încheierii unui eventual acord, a relatat marți Al Arabiya, citând ziarul israelian Yedioth Ahronoth.

Surse au declarat pentru ziar că liderul suprem, numit în funcție după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în primul atac din războiul SUA-Israel împotriva Iranului de luna trecută, a acceptat să pună capăt războiului rapid, în conformitate cu condițiile Iranului.

După ce a acordat Iranului un termen de 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, președintele american Donald Trump a anunțat luni că a ordonat amânarea cu cinci zile a oricăror atacuri militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că negocierile – care sunt negate de Iran – se desfășurau cu o „personalitate de rang înalt”, dar nu cu liderul suprem al țării.

Ulterior, Trump a declarat pentru Fox News că s-ar putea ajunge la un acord cu Iranul în termen de cinci zile sau mai puțin, adăugând că Iranul dorește să încheie un acord.

Informația vine în contextul în care agenţiile iraniene de stat Fars şi Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice, au transmis că Teheranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin mediatori. Mai mult, Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a emis o declarație în care a transmis: „Negăm afirmațiile președintelui american Donald Trump cu privire la negocierile care ar avea loc între Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran.”

