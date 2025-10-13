Live TV

Video Momentul în care Recep Tayyip Erdogan îi cere Giorgiei Meloni să renunțe la fumat. Reacția premierului Italiei

Data publicării:
erdogan-meloni-egipt-octombrie 2025
Meloni a mărturisit că fumatul a ajutat-o să se apropie de alți politicieni. Foto: Profimedia

Un moment inedit s-a petrecut în marja summitului de pace din Egipt, iar protagoniști sunt președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și premierul italian Giorgia Meloni. Liderul turc i-a promis lui Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat, conform Politico.

„Arăți minunat. Dar trebuie să te fac să renunți la fumat”, i-a spus Erdoğan lui Meloni, conform imaginilor făcute publice de cotidianul italian Il Foglio și de alte mass-media.

Totuși, președintele francez Emmanuel Macron, care se afla lângă ei, i-a spulberat speranțele liderului turc. „Este imposibil!”, a afirmat el râzând.

„Știu, știu”, a răspuns Meloni, precizând că renunțarea la fumat ar putea să o facă mai puțin sociabilă. „Nu vreau să omor pe cineva.”

În cadrul unei cărți realizate pe baza unor interviuri, Meloni a mărturisit că a început să fumeze din nou după ce renunțase timp de 13 ani. Totuși, ea a mărturisit că fumatul a ajutat-o să se apropie de alți politicieni, inclusiv de președintele tunisian Kais Saied.

Amintim că Donald Trump a ajuns, luni, la summitul de pace din Egipt şi, înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, preşedintele american le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Fâșia Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu participă la summit, invocând sărbătoarea Simhat Torah, care începe luni seară. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan ar fi ameninţat însă că va boicota conferinţa împreună cu alţi lideri musulmani, dacă Netanyahu ar fi participat.

