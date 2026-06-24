Donald Trump amenință cu sfârșitul negocierilor dacă Iranul impune taxe în Strâmtoarea Ormuz: „S-ar încheia imediat!”

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri Iranul că va încheia imediat negocierile de pace dacă acesta din urmă va taxa navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, adăugând că Washingtonul nu a eliberat către Teheran fonduri îngheţate în urma sancţiunilor, relatează agenţia EFE.

„Iranul a informat SUA că, în ciuda relatărilor rău intenţionate din ştirile false care spun contrariul, nu se percep taxe, costuri de asigurare şi nici vreun alt tip de taxă pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Dacă acest lucru nu ar fi adevărat, negocierile s-ar încheia imediat!”, a scris Trump pe reţeaua de socializare Truth Social.

Conform memorandumului de înţelegere semnat săptămâna trecută de SUA şi Iran pentru încheierea ostilităţilor, Iranul se angajează „să garanteze trecerea în siguranţă a navelor comerciale, fără taxe timp de 60 de zile, între Golful Persic şi Marea Arabiei, precum şi în sens invers”.

Totuşi, după cele 60 de zile de navigaţie fără taxe prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul va putea impune „taxe de redevenţă” pentru serviciile prestate pe acest coridor, care „nu va reveni la situaţia precedentă războiului”, a susţinut negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Trump a adăugat în acelaşi mesaj de miercuri că „Statele Unite nu au transferat bani Iranului şi nu au eliberat fonduri care aparţin” acestuia, referire la fondurile iraniene îngheţate în străinătate în urma sancţiunilor impuse de SUA.

„Vom aloca o parte din fondurile lor, care sunt sub controlul nostru total, agricultorilor şi crescătorilor noştri de animale pentru achiziţionarea de porumb, grâu, soia şi alte produse. Iranul are nevoie urgent de alimente, iar noi le vom cumpăra pentru ei exclusiv din Statele Unite”, a mai indicat Trump.

El afirmase deja de marţi că fonduri iraniene îngheţate în urma sancţiunilor şi care vor fi eliberate de Trezoreria SUA vor intra într-un cont escrow controlat de SUA şi vor fi folosite de Iran pentru a cumpăra materiale medicale şi alimente exclusiv din SUA.

Tot marţi, Trump a susţinut că Iranul a acceptat inspecţii ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) la instalaţiile sale nucleare şi a ameninţat de asemenea că, dacă Teheranul refuză aceste inspecţii, aceasta ar implica eşecul negocierilor în desfăşurare pentru un acord de pace final.

Totuşi, Iranul a reafirmat miercuri că nu intenţionează să accepte inspecţii ale AIEA, contrazicând astfel declaraţiile lui Trump şi ale declaraţiilor directorului general al AIEA, Rafael Grossi.

Astfel, viceministrul iranian de externe, Kazem Garibabadi, a scris pe reţeaua socială X că orice discuţii despre inspecţii şi alte aspecte legate de programul nuclear vor fi abordate numai în cadrul unui acord final şi numai după ce partea americană va adopta măsuri concrete pentru ridicarea tuturor sancţiunilor impuse Iranului.

Memorandumul de înţelegere încheiat săptămâna trecută între Teheran şi Washington prevede lansarea unor negocieri de 60 de zile axate pe programul nuclear al Iranului şi pe ridicarea sancţiunilor impuse acestuia. Ca măsuri imediate deja în vigoare, prin acest document au fost convenite redeschiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, ridicarea de către SUA a blocadei impuse porturilor iraniene şi relaxarea provizorie a sancţiunilor americane asupra exporturilor de petrol iranian.

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Editor : A.M.G.