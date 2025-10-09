Live TV

Organizația fondată de Charlie Kirk anunță un show „în engleză” ca reacție la cel al lui Bad Bunny de la Super Bowl 2026

Data publicării:
Premiere of the film "Happy Gilmore 2" in New York
Bad Bunny / Sursa foto: REUTERS/Kylie Cooper

Organizația conservatoare Turning Point USA, fondată de Charlie Kirk și condusă în prezent de văduva acestuia, a anunțat joi că va organiza un spectacol alternativ, cu muzică „în limba engleză”, față de cel susținut de artistul portorican Bad Bunny în pauza meciului Super Bowl 2026. Anunțul vine în contextul furiei din tabăra MAGA față de alegerea acestuia drept artist principal al celebrului eveniment.

Potrivit Turning Point USA, spectacolul, intitulat „All American Halftime Show”, va avea loc pe 8 februarie și va celebra valori precum „credința, familia și libertatea”. Până acum, nu au fost anunțați artiștii sau alte detalii despre eveniment.

Nemulțumirea conservatorilor a izbucnit după ce NFL a confirmat că Bad Bunny, unul dintre cei mai populari artiști din lume, va fi capul de afiș al pauzei Super Bowl-ului din 2026. Artistul a fost criticat de o parte a dreptei americane pentru că nu a susținut concerte în SUA continentală, decizie influențată, potrivit presei, și de temerile privind raidurile agenției ICE (poliția de imigrare).

Un consilier din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a sugerat recent că oficialii ICE ar putea fi trimiși la Super Bowl 2026, însă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „nu există, deocamdată, un plan concret în acest sens”, notează Axios.

Ca răspuns la criticile primite, Bad Bunny a avut o replică ironică, spunându-le celor care îl contestă, în spaniolă, „învățați limba”, în timpul monologului său de la Saturday Night Live.

Turning Point USA a lansat și un formular online pentru publicul interesat să voteze genurile muzicale preferate pentru evenimentul lor. Printre opțiuni sunt classic rock, country, hip-hop, pop, muzică religioasă, dar și o secțiune „orice, dar în limba engleză”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe fondul acestei inițiative, organizația, fondată de Charlie Kirk, ucis luna trecută într-un atac armat, a reluat recent turneul său universitar, iar liderii MAGA organizează în continuare evenimente sub sloganul „This is the Turning Point” (Acesta este punctul de cotitură).

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
tanczos barna face declaratii
3
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
raed arafat
4
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Oana Țoiu: Românii...
Noii parlamentari au depus jurământul.
Bolojan, despre reducerea numărului de parlamentari: „Nu sunt...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
pana de curent
Ce spune Ilie Bolojan despre riscul de blackout în această iarnă și...
Ultimele știri
Bolojan, întrebat despre dezvăluirile lui Ciucu despre atacurile venite de la PSD: „Oamenii s-au săturat de bălăcărelile noastre”
Risc de penurie de gaze naturale în Ucraina, în pragul iernii. 60% din infrastructura de producție locală, distrusă de ruși
Bolojan, despre pensiile speciale ale magistraților: „Sper că la următoarea şedinţă a CCR se va închide acest subiect”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Matthew Whitaker
SUA pot trimite Ucrainei arme capabile să provoace „daune grave” în Rusia, avertizează ambasadorul american la NATO
oana toiu si marco rubio dau mana
Departamentul de Stat american, prima reacție după întâlnirea Oana Țoiu - Marco Rubio
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor
disneyland california
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Donald Trump și Marco Rubio
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Internaționalul român care a intrat în istoria clubului din Champions League. Incredibil ce a reușit la doar...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Și-au aflat pedeapsa, după ce au fost prinse că au furat din aeroport
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...