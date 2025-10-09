Organizația fondată de Charlie Kirk anunță un show „în engleză” ca reacție la cel al lui Bad Bunny de la Super Bowl 2026

Organizația conservatoare Turning Point USA, fondată de Charlie Kirk și condusă în prezent de văduva acestuia, a anunțat joi că va organiza un spectacol alternativ, cu muzică „în limba engleză”, față de cel susținut de artistul portorican Bad Bunny în pauza meciului Super Bowl 2026. Anunțul vine în contextul furiei din tabăra MAGA față de alegerea acestuia drept artist principal al celebrului eveniment.

Potrivit Turning Point USA, spectacolul, intitulat „All American Halftime Show”, va avea loc pe 8 februarie și va celebra valori precum „credința, familia și libertatea”. Până acum, nu au fost anunțați artiștii sau alte detalii despre eveniment.

Nemulțumirea conservatorilor a izbucnit după ce NFL a confirmat că Bad Bunny, unul dintre cei mai populari artiști din lume, va fi capul de afiș al pauzei Super Bowl-ului din 2026. Artistul a fost criticat de o parte a dreptei americane pentru că nu a susținut concerte în SUA continentală, decizie influențată, potrivit presei, și de temerile privind raidurile agenției ICE (poliția de imigrare).

Un consilier din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) a sugerat recent că oficialii ICE ar putea fi trimiși la Super Bowl 2026, însă purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „nu există, deocamdată, un plan concret în acest sens”, notează Axios.

Ca răspuns la criticile primite, Bad Bunny a avut o replică ironică, spunându-le celor care îl contestă, în spaniolă, „învățați limba”, în timpul monologului său de la Saturday Night Live.

Turning Point USA a lansat și un formular online pentru publicul interesat să voteze genurile muzicale preferate pentru evenimentul lor. Printre opțiuni sunt classic rock, country, hip-hop, pop, muzică religioasă, dar și o secțiune „orice, dar în limba engleză”.

Pe fondul acestei inițiative, organizația, fondată de Charlie Kirk, ucis luna trecută într-un atac armat, a reluat recent turneul său universitar, iar liderii MAGA organizează în continuare evenimente sub sloganul „This is the Turning Point” (Acesta este punctul de cotitură).

Editor : M.I.