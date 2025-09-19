Văduva lui Charlie Kirk preia conducerea Turning Point USA, organizația conservatoare a dreptei americane

Erika Kirk a fost numită noul CEO și președinte al consiliului de administrație al Turning Point USA, printr-o decizie care vine după moartea cofondatorului organizației, Charlie Kirk, împușcat mortal săptămâna trecută, și respectă dorința acestuia ca soția lui să-i continue misiunea, potrivit unui mesaj postat pe rețeaua X.

Turning Point USA a anunțat că numirea Erikai Kirk a fost făcută în conformitate cu voința exprimată anterior de Charlie Kirk. Organizația a transmis că regretatul lider „a pregătit mișcarea pentru a supraviețui celor mai mari încercări” și că Erika va continua viziunea soțului ei.

„A fost onoarea vieților noastre să fim membri ai consiliului alături de Charlie. El a muncit neobosit pentru ca Turning Point USA să fie construită să reziste. Acum, cu mare mândrie, o anunțăm pe Erika Kirk drept noul CEO și președinte al consiliului de administrație”, se arată în declarația organizației.

Ce este Turning Point USA

Fondată în 2012 de Charlie Kirk, Turning Point USA a devenit rapid una dintre cele mai influente organizații conservatoare din Statele Unite, cu un impact puternic asupra tinerilor.

Gruparea a fost asociată cu sprijinul pentru Donald Trump și cu mișcarea MAGA („Make America Great Again”), fiind creditată cu mobilizarea unei noi generații de activiști conservatori, notează The Guardian.

De-a lungul timpului, organizația a fost implicată în numeroase controverse, inclusiv acuzații de discriminare împotriva minorităților, relatate în 2017 de revista The New Yorker.

Cine este Erika Kirk

Erika Kirk (Erika Lane Frantzve) a absolvit Arizona State University, Liberty University și a obținut un doctorat în leadership creștin în 2022. Este proprietara brandului de modă cu inspirație religioasă Proclaim Streetwear.

În trecut, a lucrat ca actriță și model, a câștigat titlul Miss Arizona USA 2012 și a jucat baschet universitar la Regis University din Denver, Colorado. S-a căsătorit cu Charlie Kirk în mai 2021.

Ceremonie de adio la nivel național

O ceremonie publică de comemorare a lui Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Glendale, Arizona. Printre invitați se numără Donald Trump, senatorul JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump a anunțat că intenționează să îi acorde postum lui Charlie Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, în semn de recunoaștere pentru sprijinul acordat administrației sale și pentru influența sa în politica conservatoare americană.

Editor : M.I.