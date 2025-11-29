Petrol în schimbul păcii. Liderul venezuelean Nicolas Maduro ar putea folosi „aurul negru” ca monedă de schimb în negocierile cu Trump

Președintele venezuelean Nicolas Maduro are flexibilitatea și motivația necesare pentru a oferi transporturile de țiței, pe care țara le vinde în principal Chinei, ca monedă de schimb în cazul în care Venezuela ar purta negocieri cu Statele Unite, scriu jurnaliștii Reuters. Administrația președintelui american Donald Trump, care și-a întărit prezența militară în Caraibe, a declarat că este deschisă la discuții cu Maduro, al cărui guvern s-a străduit să atragă investiții străine în câmpurile petroliere ale țării, în contextul sancțiunilor impuse de SUA. Între timp, tensiunile escaladează: Donald Trump a afirmat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei și cel din proximitate trebuie considerat complet închis.



Luni, Statele Unite au desemnat oficial Cartelul de los Soles din Venezuela drept organizație teroristă străină, sporind presiunea asupra lui Maduro în contextul pregătirilor pentru lansarea unor noi operațiuni în zilele următoare, potrivit unor surse.

Efectul de „levier” al petrolului brut

Producția de petrol a Venezuelei, membră OPEC, s-a stabilizat în jurul a 1,1 milioane de barili pe zi în acest an, mai puțin de o treime din nivelul maxim istoric atins la sfârșitul anilor 1990. Peste 80% din exporturi au fost livrate către China între iunie și octombrie, potrivit datelor de transport maritim.

Aceste încărcături, alături de posibile licențe de operare pentru companiile americane, ar putea fi cea mai bună pârghie a lui Maduro în orice negocieri, spun analiștii.

„Trimiterea unei cantități mai mari de petrol către SUA și protejarea investițiilor americane în Venezuela este ceva ce Maduro poate oferi cu ușurință”, a declarat analistul energetic Thomas O'Donnell.

Cu toate acestea, oferta „s-ar putea să nu fie suficientă acum că Washingtonul are avantajul”, a spus el, referindu-se la stabilitatea actuală a pieței petrolului și la prețurile scăzute.

Ministrul petrolului din Venezuela, Delcy Rodriguez, a declarat luni că SUA au vizat Venezuela din cauza rezervelor sale vaste de țiței.

„Ei vor rezervele de petrol și gaze ale Venezuelei. Pe gratis, fără să plătească”, a spus ea, după ce a menționat anterior cererea rafinăriilor din Golful SUA pentru țițeiul greu din Venezuela.

SUA produc în principal petrol ușor. Exporturile de petrol venezuelean către SUA, prin intermediul unei licențe acordate partenerului PDVSA, Chevron, au scăzut în al treilea trimestru la jumătate din volumul din primul trimestru.

Venezuela ar putea redirecționa mărfurile

Majoritatea contractelor de aprovizionare ale companiei petroliere de stat venezueleane PDVSA au fost suspendate când SUA au impus sancțiuni țării în 2019, forțând PDVSA să vândă aproape tot petrolul pe piața spot cu reduceri mari.

Deoarece PDVSA nu mai are angajamente în acorduri de aprovizionare pe termen lung, ar putea redirecționa încărcăturile de țiței destinate rafinăriilor independente chineze către SUA și Europa, în baza unui nou acord politic.

Ministerul Petrolului din Venezuela, PDVSA, Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Washingtonul a blocat de ani de zile plățile în numerar către PDVSA, dar compania petrolieră are o vastă experiență în schimburile de petrol, care îi permit să schimbe țițeiul cu importuri de combustibil atât de necesare.

Livrările de petrol ale Venezuelei către China au crescut în a doua jumătate a anului 2025 la peste 80% din totalul exporturilor, în principal din cauza politicilor SUA care împiedică exporturile către alte destinații, comparativ cu 63% în tot anul trecut, potrivit datelor LSEG privind mișcările tancurilor petroliere și documentelor interne ale PDVSA consultate de Reuters. Acest lucru lasă loc pentru diversificarea destinațiilor exporturilor.

Licențe mai flexibile

Administrația Maduro s-ar putea concentra, de asemenea, pe negocierea reîncorporării licențelor americane pentru producătorii străini de petrol din țară, așa cum au solicitat unii oficiali venezueleni, ceea ce ar permite exporturilor de petrol către SUA și Europa să circule mai liber.

În ciuda faptului că deține cele mai mari rezerve de țiței din lume, administrația Maduro nu a reușit în ultimii ani să aloce câmpurile petroliere din Venezuela unor companii energetice cu experiență, în conformitate cu modelul contractual propus de acesta, atrăgând doar investitori mici care nu contribuie în mod semnificativ la producția națională, anunță Reuters.

Majoritatea companiilor energetice occidentale nu sunt dispuse să investească după exproprierea activelor petroliere străine sub fostul lider venezuelean Hugo Chavez și sancțiunile SUA care au urmat, sau să injecteze capitalul masiv necesar pentru a revigora industria energetică învechită a Venezuelei.

Un astfel de efort de revigorare ar reprezenta, de asemenea, o provocare uriașă pentru opoziția guvernamentală, care se oferă să reformeze industria petrolieră a Venezuelei dacă va ajunge la putere, deoarece ar fi necesare schimbări masive doar pentru a reveni la nivelurile de producție de acum două decenii. Administrația Trump a fost inconsecventă în ceea ce privește autorizațiile, acordând licențe temporare unor companii, în timp ce altele au fost înghețate, arată Reuters.

Citește și SUA sunt pregătite pentru următoarea fază a operațiunilor militare din Venezuela

Editor : C.A.