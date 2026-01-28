Live TV

Premierul israelian Benjamin Netanyahu promite să demilitarizeze Gaza după eliberarea ultimului ostatic: „O vom face ușor sau cu forța”

benjamin netanyahu face declaratii
Benjamin Netanyahu. Foto: GettyImages
„O greșeală gravă”

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat marți că Israelul își va concentra atenția asupra dezarmării Hamas și demilitarizării Gazei, după eliberarea ultimului ostatic din teritoriul palestinian. El a adăugat că nu vor avea loc lucrări de reconstrucție în Gaza până când aceste două obiective nu vor fi atinse, anunță France24.

Netanyahu a promis, de asemenea, că va bloca înființarea unui stat palestinian în Gaza, insistând că Israelul va menține controlul asupra securității atât în acest teritoriu, cât și în Cisiordania ocupată, în ciuda recunoașterii internaționale tot mai largi a statalității palestiniene.

Planul de încetare a focului în Gaza, sponsorizat de SUA, în vigoare din 10 octombrie, prevedea returnarea tuturor ostaticilor deținuți în teritoriu în prima fază și dezarmarea Hamas în a doua fază.

„Acum ne concentrăm pe finalizarea celor două sarcini rămase: dezarmarea Hamas și demilitarizarea Gazei de arme și tuneluri”, a declarat Netanyahu în cadrul unei conferințe de presă televizate. „Se va face în mod ușor sau se va face în mod dificil. Dar, în orice caz, se va întâmpla. Aud chiar și acum afirmații că reconstrucția Gazei va fi permisă înainte de demilitarizare – acest lucru nu se va întâmpla”, a spus el.

Militanții au luat 251 de ostatici în timpul atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza. Luni, forțele israeliene au adus acasă rămășițele ultimului captiv, Ran Gvili.

Deși Hamas a declarat că returnarea cadavrului lui Gvili demonstrează angajamentul său față de acordul de încetare a focului, până în prezent nu a predat armele.

Grupul a afirmat în repetate rânduri că dezarmarea este o linie roșie, dar a sugerat și că ar fi dispus să predea armele unei autorități guvernamentale palestiniene.

În declarațiile sale de marți, Netanyahu a afirmat că înființarea unui stat palestinian în Gaza „nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla”, revendicând meritul de a fi „blocat în repetate rânduri” punerea în aplicare a paradigmei celor două state.

Războiul din Gaza, care a lăsat o mare parte a teritoriului în ruine, a accelerat apelurile internaționale pentru crearea unui stat palestinian, mai multe țări occidentale recunoscând oficial anul trecut un stat palestinian. Netanyahu a insistat însă că Israelul va continua să „exercite controlul securității de la râul Iordan până la mare, iar acest lucru se aplică și Fâșiei Gaza”.

„O greșeală gravă”

Premierul a făcut aluzie și la recentele declarații ale președintelui american Donald Trump cu privire la Iran, pe care l-a amenințat anterior că îl va ataca pentru represiunea mortală împotriva protestelor antiguvernamentale. Statele Unite au trimis un grup de atac format din portavioane în regiune, ceea ce a determinat Iranul să avertizeze că nu va ezita să se apere.

„Președintele Trump va decide ce va decide; statul Israel va decide ce va decide”, a spus Netanyahu. Dar, a adăugat el, „dacă Iranul comite greșeala gravă de a ataca Israelul, vom răspunde cu o forță pe care Iranul nu a mai văzut-o niciodată”.

Trump a declarat luni site-ului de știri Axios că Statele Unite au „o mare armadă lângă Iran”, dar a spus că crede că negocierile sunt încă o opțiune. „Ei vor să încheie un acord. Știu asta. Au sunat de numeroase ori”, a spus el.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a criticat „amenințările” SUA într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman marți, spunând că acestea „au ca scop perturbarea securității regiunii”.

Israelul a purtat un război de 12 zile cu Iranul în iunie anul trecut, lovind ținte militare în toată țara și ucigând o serie de lideri militari de rang înalt și oameni de știință nucleari ai republicii islamice. Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete balistice care au vizat orașe israeliene.

Statele Unite s-au alăturat pentru scurt timp conflictului, lansând atacuri asupra unor instalații nucleare cheie, înainte de a declara încetarea focului.

