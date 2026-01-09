Principalul opozant al lui Erdogan promite să îl învingă chiar din închisoare: „Toată lumea știe că arestarea mea este nedreaptă”

Ekrem Imamoglu, principalul rival al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se află încarcerat într-o închisoare de maximă securitate de lângă Istanbul, însă acest lucru nu îl împiedică să își asume că poate câștiga președinția chiar din celula sa. În răspunsuri scrise transmise către POLITICO, fostul primar ales democratic al Istanbulului a adoptat un ton dur din închisoarea Silivri și a insistat că rămâne candidatul legitim capabil să pună capăt dominației de 25 de ani a lui Erdogan în politica turcă.

În vârstă de 55 de ani, İmamoğlu care riscă o pedeapsă totală de peste 2.300 de ani de închisoare, a răspuns prin intermediul avocaților și consilierilor săi politici la o serie de întrebări trimise de POLITICO. Observațiile sale indică faptul că este încrezător în valul de sprijin de care se bucură și este hotărât să rămână o forță politică chiar din spatele gratiilor.

„Ceea ce trăim astăzi nu este un proces legal autentic; este o strategie de asediu politic,” a scris el. „Scopul președintelui Erdoğan nu este doar să modeleze următoarele alegeri. Este să îmi șteargă candidatura acum și în viitor și să mă împingă complet în afara politicii. Motivul este clar: Ei știu că, în alegeri libere și corecte, îl pot învinge pe președintele Erdoğan la urne și încearcă să prevină acest lucru.”

Flux politic în schimbare

Represiunea amplă împotriva lui İmamoğlu, împreună cu mulți alți primari ai Partidului Republican al Poporului (CHP), de opoziție, a venit pe fondul semnelor că fluxul politic al țării se schimba dramatic în favoarea seculariștilor.

Islamiștii au fost învinși cu o marjă neașteptat de mare la alegerile municipale din 2024, iar autoritățile au început urmărirea penală a lui İmamoğlu pentru multiple acuzații chiar când acesta urma să fie nominalizat drept candidat oficial la președinție din partea CHP. În ciuda detenției sale, peste 15 milioane de turci au votat în alegerile primare ale CHP pentru a-l desemna contracandidatul oficial, o demonstrație publică cu încărcătură simbolică, întrucât a fost singurul candidat.

İmamoğlu și membri ai echipei sale au fost acuzați de corupție, extorcare, mită, spălare de bani și chiar spionaj. Dimensiunea impresionantă a dosarului i-a evidențiat slăbiciunea, a explicat İmamoğlu. El s-a plâns de „1.300 de inspecții la Municipalitatea Metropolitană din Istanbul care nu au produs constatări concrete, un rechizitoriu de 3.900 de pagini bazat în mare parte pe zvonuri și martori a căror credibilitate este contestată, o cerere pentru pedepse totalizând până la 2.352 de ani și o durată maximă a procesului stabilită la 4.600 de zile.”

Următoarele alegeri nu sunt așteptate până în 2028, dar İmamoğlu este în continuare considerat o amenințare deosebită. El a învins aliații partidului lui Erdoğan în alegerile pentru primăria Istanbulului de trei ori. Crucial, partidul său a câștigat în zone tradiționaliste și religioase ale celui mai mare oraș al Turciei, zone pe care islamiștii le considerau de multă vreme bastioane politice. Erdoğan însuși a folosit funcția de primar al Istanbulului ca rampă de lansare pentru a obține puterea națională în urmă cu ani.

Un lider aflat în spatele gratiilor

În ciuda încarcerării sale, İmamoğlu continuă să facă campanie online prin platforme precum X, Instagram și TikTok, cu ajutorul echipei sale. Însă contul principal de campanie al lui İmamoğlu de pe X, care are aproape 10 milioane de urmăritori, a fost blocat în Turcia în mai.

Primarul încarcerat recunoaște pe deplin limitele impuse, dar insistă că o campanie fără prezența lui fizică sau discursuri publice poate avea succes.

„Ceea ce definește o campanie sunt ideile sale, valorile și voința comună a cetățenilor. Avem toate acestea de partea noastră. Toată lumea este conștientă că arestarea mea este nedreaptă. Chiar și o parte semnificativă dintre alegătorii Partidului Justiției și Dezvoltării (AK) consideră detenția mea nedreaptă și o văd ca pe o lovitură gravă adusă justiției”, a scris el.

El a subliniat, de asemenea, importanța alegerilor primare din CHP pentru a demonstra valul de sprijin popular dincolo de baza tradițională a partidului.

Totuși, soarta legală a candidaturii sale se află acum în mâinile unei justiții cu o slabă reputație de independență. În februarie anul trecut, biroul procurorului-șef din Istanbul a deschis o investigație acuzând că diploma lui İmamoğlu de la Universitatea din Istanbul a fost falsificată. Cu o zi înainte de arestarea sa, universitatea a anulat diploma. Conform constituției Turciei, candidații la președinție trebuie să aibă peste 40 de ani și să dețină o diplomă universitară.

Eșec în politica externă

În răspunsurile sale, İmamoğlu l-a vizat pe Erdoğan pentru politica sa externă „agresivă” și relația apropiată cu președintele SUA, Donald Trump, legând ambele de erodarea drepturilor pe plan intern.

„Este clar că președinția lui Trump a deschis o eră turbulentă. Diplomația s-a mutat tot mai mult de la instituții la relațiile directe între lideri, comprimate între negocieri rapide și gesturi care rareori duc undeva”, a scris el.

İmamoğlu a insistat, de asemenea, că politica de securitate a lui Erdoğan a îngustat spațiul pentru politica democratică pe plan intern. „Drepturile fundamentale sunt restricționate, presiuni sunt puse pe oficialii aleși, iar presa și societatea civilă sunt reduse la tăcere, justificate prin ‘securitate’ și importanță geopolitică. În timp, ideea că libertățile pot fi puse deoparte ‘pentru stabilitate’ devine normalizată.”

Dacă va fi ales președinte, İmamoğlu a spus că reconstrucția relațiilor cu Europa va fi una dintre prioritățile sale de vârf, alături de îndeplinirea criteriilor democratice pentru a fi candidat la aderarea la UE.

„Ca CHP, obiectivul nostru de aderare deplină la UE rămâne neschimbat. Pe termen scurt, vom lucra la modernizarea Uniunii Vamale pentru a include servicii, agricultură, achiziții publice și comerț digital și pentru a ne alinia la standardele europene”, spune el.

O rutină strictă în închisoare

İmamoğlu a spus că își menține o rutină strictă în închisoare, în ciuda perspectivei sumbre pe termen scurt. El scrie, citește și urmărește știrile cât de atent posibil, nu doar pentru reziliența personală, ci și dintr-un sentiment de responsabilitate publică.

„Acea responsabilitate nu se termină la poarta închisorii. Sunt tratat în cadrul oficial, dar cred că detenția nu ar trebui niciodată normalizată într-o democrație. Mai ales când este folosită ca instrument de constrângere politică. Problema nu sunt condițiile, ci principiul: detenția și incertitudinea juridică prelungită nu trebuie să devină instrumente politice.”

Cel mai mult îi lipsesc familia, soția sa, Dilek, copiii, părinții și prietenii. O mare parte dintre cererile de vizită sunt respinse fără justificare. „Îmi lipsește, de asemenea, ritmul obișnuit al orașului, mersul liber pe stradă, contactul direct cu oamenii și momentele neplanificate,” a scris el, adăugând că își menține puterea știind că face încă parte dintr-o mișcare democratică mai largă decât circumstanțele sale personale. „Asta este ceea ce determină cu adevărat totul, nu zidurile din jurul meu.”

Editor : M.I.