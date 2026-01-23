Live TV

Procurorii spanioli renunţă la cazul împotriva lui Julio Iglesias, vizat de o plângere pentru presupuse delicte sexuale

Julio Iglesias
Justiţia spaniolă a clasat vineri plângerea pentru delicte sexuale formulată împotriva cântăreţului Julio Iglesias, Parchetul considerând că acest caz nu este de competenţa sa deoarece faptele nu ar fi fost comise în Spania, ci în Bahamas şi Republica Dominicană, iar reclamantele nu au reşedinţa în ţară, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

Organizaţia pentru drepturile femeilor Women's Link Worldwide a depus la 5 ianuarie o plângere în numele a două femei care ar fi lucrat în reşedinţele lui Iglesias din Caraibe timp de 10 luni, în anul 2021, pe baza unei anchete realizate de postul de televiziune american Univision şi publicaţia spaniolă elDiario.es, scrie Agerpres.

Acuzaţiile includ „trafic de persoane în scopul impunerii muncii forţate şi servituţii”, agresiune sexuală şi încălcarea drepturilor lucrătorilor. Iglesias le-a calificat drept „complet false” în diverse postări pe reţelele sociale.

Încercările Reuters de a-i contacta pe reprezentanţii lui Iglesias, în vârstă de 82 de ani, au rămas fără răspuns. Casa de discuri Sony a refuzat să comenteze cazul.

Parchetul a declarat într-un document consultat de Reuters şi AFP că în acest caz justiţia spaniolă nu este în măsură să îl judece pe Iglesias deoarece presupusele infracţiuni au fost comise în Republica Dominicană şi Bahamas, adăugând că urmărirea penală ar putea fi solicitată, însă, în aceste două ţări.

În plus, presupusele victime nu erau spaniole şi nu locuiau în Spania, a precizat Parchetul, citând jurisprudenţa Curţii Supreme care limitează principiul juridic al jurisdicţiei universale.

Avocatul cântăreţului, José Antonio Choclán. a explicat săptămâna aceasta că „faptele denunţate s-ar fi produs în perioada ianuarie-octombrie 2021 în reşedinţele pe care Iglesias le deţine în Republica Dominicană şi în Bahamas, nu în Spania”, iar reclamantele nu sunt spaniole şi nici măcar nu au reşedinţă în Spania. Avocatul a mai precizat că delictele trebuie, potrivit lui, să fie „judecate la locul unde au fost comise”, iar în cazurile când acest lucru nu ar fi posibil, atunci „ar putea, eventual, fi judecate în Spania”.

ONG-urile Amnesty International şi Women's Link Worldwide, care le susţin pe cele două reclamante, au explicat că plângerea a fost depusă în Spania pentru că legislaţia este mai favorabilă în astfel de cazuri.

Născut în 1943, Julio Iglesias şi-a lansat cariera în anii 1970 şi a devenit artistul latino cu cele mai multe discuri vândute pe plan global.

 

