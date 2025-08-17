Proteste în Israel: manifestanții cer un acord pentru eliberarea ostaticilor de către Hamas

Manifestaţii au început duminică în mai multe oraşe din Israel pentru a cere încetarea războiului din Fâşia Gaza şi un acord negociat pentru eliberarea ostaticilor, transmite AFP.



Această mobilizare apare într-un moment în care Israelul a declarat că se pregăteşte să preia controlul asupra oraşului Gaza şi asupra taberelor de refugiaţi vecine cu scopul declarat de a învinge Hamas şi de a elibera ostaticii răpiţi pe 7 octombrie 2023 în timpul atacului fără precedent al mişcării islamiste palestinene în Israel, scrie Agerpres.



Un imens drapel israelian, împodobit cu portrete ale persoanelor răpite, a fost desfăşurat la Tel-Aviv în „piaţa ostaticilor”, devenită un loc emblematic de la începutul războiului din Gaza, conform unei fotografii difuzate pe X.



Mai multe axe rutiere importante au fost blocate de demonstranţi, în special autostrada ce leagă Tel-Aviv de Ierusalim, unde demonstranţii au dat foc la anvelope şi au provocat mari ambuteiaje, conform imaginilor din mass-media locală.



Duminică, prima zi a săptămânii în Israel, activitatea era semnificativ redusă pe străzile Ierusalimului.



În jurul orei 8:00 (5:00 GMT), zeci de manifestanţi au ajuns în faţa reşedinţei premierului Benjamin Netanyahu cerând guvernului să „pună capăt războiului” şi să „aducă pe toată lumea înapoi”, referindu-se la ostatici. Manifestanţii aveau portrete ele persoanelor răpite, steaguri israeliene şi bannere galbene, culoarea simbol a ostaticilor.



Forumul familiilor şi al persoanelor dispărute, principala asociaţie a apropiaţilor ostaticilor, precum şi opoziţia şi o parte din mediul economic şi sindical au chemat duminică la o grevă de solidaritate cu ostaticii din Fâşia Gaza.



Într-un comunicat difuzat duminică, Forumul a asigurat că "sute de mii de cetăţeni israelieni vor paraliza ţara astăzi cu o revendicare clară": „Aduceţi-i pe cei 50 de ostatici, puneţi capăt războiului”.



Atacul din 7 octombrie a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, conform unui bilanţ AFP realizat pe baza datelor oficiale. Dintre cei 251 de ostatici capturaţi în acea zi, 49 continuă să se afle în Gaza, dintre care 27 au decedat, conform armatei israeliene. Ofensiva israeliană de represalii a cauzat în enclava palestiniană cel puţin 61.722 de morţi, majoritatea civili, conform datelor Ministerului Sănătăţii al Hamas, considerate de încredere de către ONU.

