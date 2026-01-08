Guvernul iranian se străduiește să stăvilească protestele care au început la sfârșitul lunii trecute în rândul comercianților din Teheran și care au degenerat acum în demonstrații de masă și greve prelungite în orașele și localitățile din întreaga țară, anunță The Washington Post. Oameni din peste 100 de orașe au ieșit în stradă de când au început demonstrațiile, în urmă cu 12 zile. Cel puțin 38 de protestatari, dintre care opt minori cu vârsta sub 18 ani, au fost uciși în toată această perioadă, a raportat joi ONG-ul Iran Human Rights (IHRNGO). Acesta a afirmat că sute de persoane au fost rănite și peste 2.000 de persoane au fost reținute de la începutul demonstrațiilor, pe 28 decembrie 2025. Totodată, agenția de știri Fars, afiliată statului iranian, a declarat că 950 de polițiști și 60 de membri ai forței paramilitare Basij au fost răniți, în special în confruntările din provinciile vestice cu „revoluționarii” care erau „înarmați cu arme de foc, grenade și arme”.

În modestul oraș Abdanan, o mulțime numeroasă a ieșit marți seara în stradă, scandând moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Miercuri seara, în orașul Mashhad, oamenii au dat jos un steag uriaș cu emblema Republicii Islamice și l-au sfâșiat în bucăți. Mulți comercinți și-au închis magazinele, aducând o mare parte din economia deja șubredă a țării la un punct mort.

Forțele de securitate au răspuns cu violență în multe cazuri, ucigând protestatari, făcând raiduri în spitale și arestând mii de persoane, potrivit grupurilor pentru drepturile omului. Estimările privind numărul morților variază între cel puțin 27 și 38 de persoane, potrivit datelor grupurilor pentru drepturile omului. Centrul pentru Drepturile Omului din Iran a declarat marți că opt copii au fost uciși de forțele de securitate.

Unele videoclipuri distribuite online au arătat că forțele de securitate au fost uneori copleșite de amploarea adunărilor - și în ciuda represiunii și a anunțurilor oficiale privind schimbări economice modeste, inclusiv plăți lunare în valoare de 7 dolari către gospodării pentru achiziționarea de produse alimentare de bază, protestele par să prindă avânt.

„Oamenii sunt la limita răbdării”

„Nu au acceptat legitimitatea nici măcar a celor mai elementare cereri ale acestui popor, așa că acum oamenii sunt la limita răbdării”, a declarat Omid, 55 de ani, proprietarul unui magazin de covoare din capitala Teheran, într-un interviu acordat miercuri. În acea zi, forțele de securitate au ripostat împotriva protestatarilor din bazarul din Teheran cu gaze lacrimogene, după cum arată imaginile video.

În Abdanan, un oraș cu populație majoritară kurdă, imaginile video au arătat forțele de securitate stând pe un acoperiș și privind în jos spre mulțimea care scandau pentru a-și arăta sprijinul. Unii dintre ofițeri au salutat protestatarii, stârnind ovații.

Sohrab, în vârstă de 50 de ani, locuitor al orașului Rasht din nordul țării, a spus că miercuri dimineață au avut loc proteste în piața Shahrdari din oraș. Majoritatea magazinelor erau închise, iar atmosfera era tensionată și haotică, a spus el.

„Acum câteva minute, un agent în civil lovea cu sălbăticie un bărbat chiar în fața mea”, a spus el miercuri. „Apoi, la un alt colț, un grup dintre ei a început să alerge după doi tineri, dar era imposibil să spun de ce fugeau și ce urmăreau forțele de ordine. Este ca și cum ar fi izbucnit violențe aleatorii ici și colo.”

Nazanin, în vârstă de 35 de ani, locuiește în Semnan, un oraș din centrul nordic al Iranului, care a cunoscut puține tulburări în trecut, chiar și în timpul demonstrațiilor pe scară largă din 2022. Dar săptămâna aceasta, a avut loc acolo o mică manifestație, a spus ea, oamenii scandând „Javid Shah” sau „Trăiască regele”, o expresie de sprijin pentru monarhia detronată a Iranului.

«Dacă vor să ne împuște și să ne omoare, să o facă! Ne-am săturat»”

Fostul prinț moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, a lansat săptămâna aceasta ceea ce a descris ca fiind primul său apel către iranieni să iasă în stradă, îndemnându-i să protesteze scandând fie de acasă, fie în stradă, joi și vineri seara. Nazanin a spus că intenționează să dea curs apelului lui Pahlavi.

Joi, Nazanin a spus că cel puțin o treime din afacerile din Semnan erau închise. Și nu erau singurele. În partea de vest a țării, unde se concentrează populația kurdă, comercianții păreau să respecte în mare măsură apelul partidelor politice kurde de a-și închide afacerile.

Iar oamenii din Teheran, Rasht și Mashhad – marile orașe iraniene din diferite părți ale țării – au declarat în interviuri că marea majoritate a magazinelor din zonele lor erau închise. Printre magazinele deschise se numărau supermarketurile, unde iranienii aveau dificultăți în a găsi produse de bază, în special ulei de gătit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unele lanțuri de magazine au postat mesaje ironice și satirice în care anunțau că sunt închise. „Deoarece vremea este foarte frumoasă, ne-am gândit că ar trebui să închidem și să ieșim la plimbare pe străzi”, a scris un bijutier din Mashhad pe Instagram. „Am suspendat vânzările până la noi ordine.”

Dacă suspendarea activității economice va continua, aceasta ar putea avea consecințe semnificative. În ultimele decenii, închiderea pe scară largă a magazinelor a lipsit în mare parte din rundele de proteste din Iran.

„Toată lumea este în grevă acum”, a declarat miercuri Amir, un vânzător de produse alimentare din Karaj, lângă Teheran. „Economia s-a prăbușit. Bazarul s-a prăbușit. Unul dintre cunoscuții mei din bazar a spus: «Dacă vor să ne împuște și să ne omoare, să o facă! Ne-am săturat»”.

Guvernul iranian s-a confruntat în repetate rânduri cu proteste de stradă, în special din 2017 – în medie, o mișcare de protest în masă la fiecare doi ani. De fiecare dată, autoritățile au reușit să reprime demonstrațiile prin forță, inclusiv prin arestări în masă și ucideri.

Mai mulți iranieni intervievați de The Washington Post au subliniat că sprijinul public al președintelui Donald Trump pentru protestatari a contribuit la motivarea oamenilor de a rezista. Trump a declarat că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile iraniene vor ucide protestatarii, deși nu este clar cum ar arăta această intervenție.

„Ali Khamenei nu este liderul meu”

Joi, unii iranieni au semnalat întreruperi ale serviciului de Internet, deși nu părea să fie vorba de o întrerupere generalizată. Guvernul a restricționat accesul la Internet în timpul rundelor anterioare de tulburări, încercând să blocheze circulația informațiilor despre evoluția situației.

În mesaje text, guvernul le-a spus unor iranieni că, potrivit „observațiilor”, aceștia s-au aflat în apropierea „unei adunări ilegale” și i-a avertizat să nu mai facă acest lucru, anunță The Washington Post.

Autoritățile au sunat și au amenințat persoanele care au postat mesaje de susținere a protestelor pe conturile lor de socializare. O bloggeriță de carte, în vârstă de 30 de ani, a declarat că a primit un astfel de apel săptămâna trecută, după ce a lăudat curajul protestatarilor iranieni și a îndemnat la solidaritate. Apelantul s-a identificat ca fiind ofițer de informații și i-a spus că are 30 de minute să-și șteargă postările, altfel va fi urmărită penal.

„De data aceasta, toate nedreptățile care ne-au fost făcute s-au acumulat, iar oamenii au ieșit în stradă din cauza acestor nedreptăți”, a spus ea. „De data aceasta, furia este mult mai mare, iar oamenii sunt mult mai plini de speranță. Cu cât durează mai mult, cu atât mai mulți oameni ies în stradă.”

Alți iranieni au postat că și ei au fost amenințați de guvern pentru declarațiile lor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu spuneți cu toții «protest pașnic»? Nu spuneți cu toții «libertatea de exprimare»?”, a spus o altă femeie pe contul său public de Instagram săptămâna aceasta, adresându-se autorităților care ar fi amenințat că vor deschide un dosar împotriva ei.

Ali Sharifi-Zarchi, un profesor de inginerie informatică foarte respectat la Universitatea de Tehnologie Sharif din Teheran, a postat un mesaj simplu, format din cinci cuvinte, în persană, pe contul său X, pe 5 ianuarie: „Ali Khamenei nu este liderul meu”.

A fost o declarație surprinzătoare într-o țară în care criticarea lui Khamenei în mod atât de direct a fost considerată mult timp o încălcare a unei linii roșii, chiar dacă președinții iranieni și alți oficiali sunt adesea atacați dur de rivalii lor și de mass-media. Angajarea la o universitate publică precum Sharif, și de fapt la orice instituție proeminentă din Iran, este imposibilă pentru cei considerați a fi ferm și deschis opuși guvernului.

În fața ușii biroului lui Sharifi-Zarchi, Basij, miliția de stat care deseori reprimă protestele, a lipit imagini ale postării sale, postări pe rețelele sociale ale lui Trump și un semn pe care scria: „Vorbește cu aceeași voce ca inamicul”.

Sharifi-Zarchi, la rândul său, a distribuit o captură de ecran a postării Basij pe X și a scris: „Dușmanii poporului iranian sunt cei care atacă spitalele, lansează gaze lacrimogene în metrou și răspund protestatarilor neînarmați cu muniție reală”.

Editor : C.A.