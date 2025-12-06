Live TV

Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon

Data actualizării: Data publicării:
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
Trupele din Legiunea Străină, soldații și jandarmii sunt prinși într-un joc interminabil de-a șoarecele și pisica cu grupurile de mineri ilegali din Amazon, care sunt de cele mai multe ori înarmați. Capturi foto: X
Din articol
O operațiune militară de 55 de milioane de euro pe an Suveranitatea este o sabie cu două tăișuri în Amazon

Deși se învecinează cu Brazilia, Guyana Franceză este un departament al Franței și, totodată, unul dintre cele mai îndepărtate avanposturi ale Uniunii Europene. Aici se află singurul cosmodrom al Agenției Spațiale Europene, un paradis al biodiversității vital pentru planetă și o misiune militară care testează limitele puterii Europei.

Guyana Franceză se află la 7.000 de kilometri de Paris și, deși este aproape la fel de mare ca Portugalia, are o populație de doar 300.000 de oameni. Din punct de vedere administrativ, nu este nicio diferență între Guyana Franceză și Bretania, spre exemplu, însă granița acestei regiuni cu Brazilia este și cea mai lungă graniță terestră a Franței.

Moștenirea colonizării europene a „lumii noi” a făcut ca Franța și Uniunea Europeană să fie implicate direct în soarta unuia dintre locurile cele mai importante pentru biodiversitate de pe întreaga planetă.

În acest colț îndepărtat al UE din Amazon, crizele globale scot în evidență un paradox: un microcosm al eșecului umanității de a gestiona criza climatică și protejarea biodiversității, în ciuda faptului că deținem toate datele necesare pentru a îndeplini această misiune cu succes.

De pe coasta Guyanei Franceze, Agenția Spațială Europeană (ESA) lansează sateliți capabili să monitorizeze încălzirea planetei, distrugerea pădurilor și colapsul ecosistemelor. Dar ceea ce se vede cel mai clar este decalajul dintre ceea ce știm și ceea ce facem.

Ariane 5 rachetă lansare
Centrul Spațial Kourou din Guyana Franceză este singurul cosmodrom al Agenției Spațiale Europene. Foto: Profimedia Images

O operațiune militară de 55 de milioane de euro pe an

Sub coroana arborilor din jungla amazoniană, minele ilegale de aur au declanșat o criză ecologică ce îi otrăvește pe cetățenii francezi. După două decenii și aproape 1 miliard de euro cheltuiți pentru desfășurarea de trupe din Legiunea Străină, Franța nu a putut încă să pună capăt acestor activități, scrie The Guardian.

Principalul obstacol este râul Maroni, care formează granița dintre Guyana Franceză și Surinam.

Mercurul folosit în procesul de extracție al aurului, care a fost interzis încă din 2006 din cauza daunelor neurologice și pagubelor aduse mediului înconjurător, este principala țintă a celor 200 de jandarmi și 600-700 de soldați desfășurați în cadrul unei operațiuni militare controversate de 55 de milioane de euro pe an. Misiunea a fost lansată în 2008 de președintele francez de la acea vreme, Nicolas Sarkozy.

Legionarii, soldații și jandarmii sunt prinși într-un joc interminabil de-a șoarecele și pisica cu grupuri mici de „garimpeiros” din Brazilia - căutători de aur disperați, de cele mai multe ori înarmați, care folosesc cantități enorme de mercur în speranța că, într-o bună zi, vor da lovitura și se vor îmbogăți.

Mai mulți soldați francezi și-au pierdut viața de când Operațiunea Harpie a început în 2008, inclusiv doi soldați într-un conflict cu minerii în 2012 și un altul care a încercat să traverseze o porțiune a râului cu ape repezi anul acesta.

În 2022, jurnalistul Dom Philips de la The Guardian a fost ucis împreună cu Bruno Pereira, un activist care apăra drepturile băștinașilor, în timp ce făceau un reportaj despre mineritul ilegal, braconajul și traficul de droguri din Valea Javari în Amazon.

legiunea-franceză-guyana-franceză-5
După două decenii și aproape 1 miliard de euro cheltuiți pentru desfășurarea de trupe din Legiunea Străină, Parisul nu a putut încă să pună capăt mineritului ilegal în Guyana Franceză. Captură foto: X

Suveranitatea este o sabie cu două tăișuri în Amazon

Cosmodromul Kourou din Guyana Franceză a fost folosit pentru a lansa pe orbită telescopul spațial James Webb, pe care astronomii îl folosesc ca să vâneze noi planete.

Suveranitatea este o sabie cu două tăișuri. În Kourou, Franța o invocă atât la nivel național, cât și european, de fiecare dată când un satelit este lansat pe orbită. Pe malurile râului Maroni, același principiu împiedică Franța să rezolve o problemă care se răsfrânge asupra ambelor părți ale graniței.

Pe de altă parte, este Franța - care beneficiază de întreg sprijinul Uniunii Europene - cu adevărat incapabilă să pună capăt unui lanț de aprovizionare care încalcă una dintre granițele țării și le pune în pericol viața cetățenilor ei?

„De o parte, avem un vecin puternic, cooperativ și de partea cealaltă un narco-stat”, a spus Yann Saliou, director adjunct al zonei protejate Parc Amazonien de Guyane, cel mai mare parc național al Uniunii Europene, care se întinde pe o suprafață de 34.000 de kilometri pătrați (mai mult decât întreg teritoriul Belgiei).

Fără cooperarea Surinamului, pentru a pune capăt mineritului ilegal de-a lungul râului Maroni va fi nevoie de plasarea unui jandarm în spatele fiecărui copac, a mai spus Saliou.

Din spațiu, lumea se vede în nuanțe de albastru și verde. De la sol, continuăm să acordăm o valoare uriașă unui metal strălucitor cu o utilitate intrinsecă scăzută, în timp ce suntem incapabili în mod sistematic să protejăm ecosistemele care susțin viața pe Pământ.

Dacă disputele teritoriale de la granița dintre Surinam și Guyana Franceză vor continua să blocheze eforturile desfășurate în zona unui râu care de multe ori este destul de îngust încât poți arunca cu piatra de pe un mal pe celălalt, ce șase sunt ca sateliții aflați la 832 de kilometri altitudine, oricât de preciși ar fi ei, să salveze ceea ce suntem deja în pericol să pierdem?

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
1
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
JD Vance
2
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
militari români
4
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General Bălăceanu: Mobilizarea...
sed guv oana gheorghiu
5
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Digi Sport
Cum l-a numit Shakira pe Gerard Pique, după marea împăcare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masini
România e campioană la accidente rutiere în UE. Cât ne costă, de fapt, fiecare viață pierdută pe șosea
Blick bei Sonnenuntergang von der Pointe de l Armorique über die Bucht Rade de Brest mit der kleinen Insel Ile Ronde, hi
O bază navală care adăpostește submarine nucleare franceze, survolată de drone suspecte. Pușcașii marini au deschis focul
President Emmanuel Macron delivers a speech at Air Base 101, Space Command Headquarters during the inauguration of the French Space Command, in Toulouse, on November 12, 2025. Photo by Fred Scheiber/Pool/ABACAPRESS.COM
Emmanuel Macron susține că unitatea dintre Europa și SUA în privința Ucrainei este „esențială”: „Trebuie să colaborăm”
Coronavirus Vaccination
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța
Belgium: POLITICS GOVERNMENT POLICY STATEMENT DEBATE FRIDAY
Cum a devenit Belgia cel mai valoros atu al Rusiei
Recomandările redacţiei
La fața locului s-au deplasat pompieri și angajați Distrigaz FOTO Captură video
Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri...
Mihail Kasianov și Vladimir Putin
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre...
ploi si vant femei cu umbrele
Alerte de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Care sunt...
kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai...
Ultimele știri
Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să ascundă mașina
Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare”
Cum a ajuns Islanda un paradis pe Instagram în urma unui invazii de flori mov și criza biodiversității care a cuprins insula
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Berbec. Curajul tău devine forță și viața prinde contur. Cum stai cu banii...
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Dănuț Lupu a fost la un pas să semneze cu Steaua: „Tatăl meu, stelist înrăit!” Cum a ajuns, de fapt, la Dinamo
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Cum se certa la cuțite Elena Ceaușescu în tribune cu o altă femeie la meciurile Steaua – Dinamo: “Au sărit să...
Adevărul
Cum va fi iarna 2025-2026 și cum vor influența temperaturile preturile energiei
Playtech
Cum eviți pagubele costisitoare la mașină provocate de rozătoare. Problema este mai gravă decât pare la prima...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Shakira și Pique, răsturnare spectaculoasă de situație!
Pro FM
Primul soț al lui J.Lo, după ce ea a spus că n-a fost iubită niciodată. Ojani Noa: "Problema ești tu. Ai ales...
Film Now
Sydney Sweeney, îndrăzneală modernă combinată cu eleganța vechiului Hollywood. Rochia generos decoltată i-a...
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea anunță că se retrage din sport după o carieră de 20 de ani: Când iubești ceva atât de mult, nu...
Newsweek
Dezamăgire la Mica Recalculare. Pensionarii au primit doar 100 lei în plus. „Am lucrat în grupe, 3 schimburi”
Digi FM
Ce avere are Anca Alexandrescu, candidata la Primăria București. Deține un apartament de 4 mp și un teren de...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă