Reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni în Regatul Unit, înaintea întâlnirii Trump-Putin

Data publicării:
lammy si vance
Ministrul britanic de externe David Lammy și vicepreședintele american JD Vance Sursa foto: Profimedia Images
Zelenski a discutat cu Starmer

Marea Britanie găzduiește sâmbătă o reuniune de securitate cu SUA, Ucraina și partenerii europeni, înaintea întâlnirii programate săptămâna viitoare între Donald Trump și Vladimir Putin, relatează BBC.

Secretarul britanic de Externe, David Lammy, și vicepreședintele SUA, JD Vance, vor găzdui o reuniune a consilierilor pentru securitate națională din Europa, Ucraina și Statele Unite. Întâlnirea urmează să aibă loc la Chevening, reședința oficială de la țară a ministrului britanic de Externe, situată în Kent, unde JD Vance și familia sa se află în prezent, la începutul vacanței în Regatul Unit. Potrivit presei britanice, reuniunea pare să fi fost convocată la solicitarea SUA.

Trump a anunţat vineri, pe reţeaua sa Truth Social, că „mult aşteptata întâlnire” cu Putin va avea loc pe 15 august. Ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locaţia este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi faţă de Rusia. Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potenţial al doilea summit.

Zelenski a discutat cu Starmer

Un purtător de cuvânt din Downing Street a declarat că premierul Keir Starmer a discutat în această dimineață cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar cei doi „au fost de acord că aceasta va fi o platformă esențială pentru a discuta progresele în vederea obținerii unei păci juste și durabile”.

„Ambii lideri au salutat dorința președintelui Trump de a pune capăt acestui război barbar și au convenit că trebuie să menținem presiunea asupra lui Putin pentru a încheia războiul ilegal”, a adăugat purtătorul de cuvânt. Anterior, Zelenski a afirmat că el și Starmer sunt angajați să lucreze pentru „diplomație constructivă” și „decizii care pot funcționa”.

Citește și Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia: „O decizie împotriva păcii” 

Președintele ucrainean a subliniat că a discutat cu Starmer despre „decizii care pot funcționa” și că cei doi au convenit asupra necesității unei „păci cu adevărat durabile” în Ucraina, avertizând că există riscul ca Rusia să reducă „totul la discuții despre soluții imposibile”.

Liderul de la Kiev a apreciat angajamentul Marii Britanii, al SUA și al tuturor partenerilor pentru a pune capăt războiului. Marea Britanie, Franța și alte state au convenit la începutul acestui an să își intensifice eforturile într-o „coaliție a voluntarilor” pentru a pune capăt războiului și a apăra Ucraina de agresiunea Rusiei.

