Rusia atacă intens regiunea Zaporojie. Peste 670 de lovituri în doar 24 de ore

Forţele ruse au lansat, în ultimele 24 de ore, 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie, potrivit guvernatorului militar Ivan Fedorov. Atacurile s-au soldat cu doi morţi, o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani, şi 11 răniţi, a anunţat oficialul pe canalul său de Telegram.

„În total, în ultima zi, ocupanţii au efectuat 679 de atacuri împotriva a 14 aşezări din regiunea Zaporojie”, a scris Fedorov. Acesta a transmis și un mesaj pe rețeaua socială X.

„În jurul orei 1:00 noaptea, Rusia a lansat un atac masiv asupra orașului Zaporojie: 8 drone Shahed, 5 rachete și 5 bombe ghidate. Datorită Forțelor Aeriene ale Ucrainei, majoritatea au fost interceptate. Un băiat de 7 ani a fost ucis, iar alte patru persoane, inclusiv părinții copilului, au fost rănite. Zeci de locuințe au fost avariate, alimentarea cu gaz a fost întreruptă, iar traficul peste barajul DniproHES a fost parțial suspendat. Ucraina continuă să reziste”, a declarat guvernatorul militar ucrainean.

Printre acestea s-au numărat patru atacuri cu rachete asupra oraşului Zaporojie şi 11 atacuri aeriene asupra oraşelor Bilenke, Zaliznîşne, Uspenivka, Malînivka şi Poltavka, precum şi numeroase atacuri cu drone.

Conform autorităţilor locale, 68 de clădiri printre care blocuri de locuinţe, case particulare, maşini şi obiective de infrastructură socială au fost avariate în urma bombardamentelor.

Regiunea Zaporojie, parţial ocupată de trupele ruse, este una dintre cele mai vizate zone de pe linia frontului sudic. Atacurile au loc pe fondul intensificării confruntărilor din ultimele săptămâni, în contextul în care Rusia continuă să lanseze raiduri aeriene şi cu drone asupra zonelor rezidenţiale şi infrastructurii civile din Ucraina.

Editor : M.I.