Seulul construiește primul buncăr nuclear civil sub un complex de locuințe. Când ar urma să fie gata

Seulul are de gând să construiască primul buncăr civil din capitala Coreei de Sud, capabil să reziste unui atac nuclear, sub un complex de locuințe sociale până în 2028, a declarat luni un oficial al administrației orașului, pentru a se proteja împotriva amenințărilor din partea Coreei de Nord, relatează Reuters.

Guvernul metropolitan și Seoul Housing and Communities Corp planifică construirea unui adăpost pentru 999 de gospodării, conceput să reziste la atacuri nucleare, biologice sau chimice, a mai precizat oficialul.

Buncărul din subsolul complexului rezidențial va avea o suprafață de 2.147 mp, va putea găzdui până la 1.020 de persoane simultan și va fi echipat pentru a asigura supraviețuirea timp de 14 zile.

Ziarul Seoul Shinmun, care a relatat pentru prima dată despre acest plan, a afirmat că este prima măsură de acest gen luată de o administrație locală în contextul intensificării amenințării nucleare din partea Coreei de Nord.

La o paradă militară de amploare organizată vineri, Coreea de Nord a prezentat cele mai noi rachete balistice capabile să transporte focoase nucleare către ținte din Coreea de Sud sau chiar până în Statele Unite.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că cea mai realistă cale de a reduce riscul reprezentat de Coreea de Nord este de a asigura înghețarea producției de bombe nucleare și rachete, dar Phenianul a respins pentru moment propunerile diplomatice.

Coreea de Sud are aproape 19.000 de adăposturi antiatomice la nivel național, dintre care peste 3.200 se află în Seul, dar marea majoritate nu sunt construite pentru a oferi protecție împotriva atacurilor nucleare, chimice sau biologice.

Acestea sunt situate în principal în stații de metrou sau subsoluri și parcări subterane ale clădirilor private și comerciale desemnate ca adăposturi, cu acordul proprietarilor.

Editor : A.M.G.