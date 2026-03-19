SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim – Freedom House

Libertatea în Statele Unite a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, potrivit raportului anual Freedom House, în timp ce singura țară care a obținut scorul maxim de 100 de puncte este una europeană.

Nivelul libertăţii în Statele Unite a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, a indicat joi organizaţia non-guvernamentală americană Freedom House, care semnalează o derivă autoritară a lui Donald Trump.

Potrivit acestei ONG-uri cu sediul la Washington, care apără libertăţile individuale, libertatea s-a erodat la nivel mondial în 2025 pentru al 20-lea an consecutiv, un „trist reper”, în opinia sa.

Statele Unite şi-au păstrat calificativul „liber”, dar nota lor a scăzut la 81 de puncte din 100, cel mai slab scor de la publicarea acestui indice în 1972. Acest scor plasează Statele Unite la acelaşi nivel cu Africa de Sud şi sub o serie de aliaţi europeni, precum şi sub Coreea de Sud şi Panama.

Organizaţia non-profit, care primeşte subvenţii de la guvernul american, întocmeşte în fiecare an un clasament, pe baza unui indice care include, pentru fiecare ţară, gradul de democraţie şi libertăţile civile. Administraţia Trump a redus însă subvenţiile, încetând să mai considere promovarea democraţiei o prioritate.

„Regresul înregistrat în Statele Unite se datorează atât disfuncţionalităţii puterii legislative, cât şi dominaţiei puterii executive, presiunii crescânde exercitate asupra capacităţii cetăţenilor de a se exprima liber, precum şi eforturilor depuse de noua administraţie pentru a submina măsurile de combatere a corupţiei”, a explicat Freedom House.

De la revenirea sa la putere, în urmă cu mai bine de un an, preşedintele Donald Trump a ordonat închiderea unor agenţii guvernamentale întregi şi a desfăşurat în toată ţara agenţi anti-imigraţie înarmaţi şi mascaţi.

Statele Unite au înregistrat o scădere de trei puncte, o scădere înregistrată doar de o singură altă ţară „liberă”, Bulgaria, unde alegerile din 2024 au fost marcate de acuzaţii de fraudă. În ansamblu, doar 21% din populaţia mondială trăieşte în ţări clasificate drept „libere”.

În ultimele două decenii, la nivel mondial, „mult mai multe ţări au fost retrogradate în categoria „nelibere” decât cele care s-au democratizat”, a subliniat Cathryn Grothe, analist la Freedom House şi coautoare a raportului. „Lumea devine din ce în ce mai puţin liberă, zona intermediară se restrânge, în timp ce ţările libere rămân relativ stabile”, a adăugat ea.

Trei ţări au trecut din categoria „parţial libere” în cea de „libere”: Bolivia şi Malawi, care au organizat amândouă alegeri competitive, şi Fiji, care a consolidat statul de drept. Singura ţară care a obţinut un scor perfect de 100 la capitolul libertate este Finlanda. La polul opus, doar Sudanul de Sud a primit nota 0.

Citește și Finlanda e în continuare cea mai fericită ţară din lume, pentru al nouălea an consecutiv. România a urcat un loc în clasament (raport)

