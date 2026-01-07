Pe lânga preluarea controlului asupra navei Marinera, care ar face parte din flota fantomă a Rusiei, Statele Unite au anunțat miercuri, 7 ianuarie, capturarea unui petrolier cu legături cu Venezuela în Caraibe.

Capturarea petrolierului legat de Venezuela a fost confirmată de Comandamentul Sud al SUA, relatează The Guardian.

„Într-o acțiune desfășurată în această dimineață, înainte de răsărit, Departamentul de Război, în coordonare cu Departamentul de Securitate Internă, a capturat fără incidente un petrolier fără naționalitate, sancționat, aparținând flotei sancționate.

Nava interceptată, M/T Sophia, opera în apele internaționale și desfășura activități ilicite în Marea Caraibelor. Paza de Coastă a SUA escortează M/T Sophia către SUA pentru a fi supusă unei dispoziții finale. Prin Operațiunea Southern Spear, Departamentul de Război este neclintit în misiunea sa de a stopa activitățile ilicite din emisfera vestică. Vom apăra patria noastră și vom restabili securitatea și puterea în întreaga Americă”, a transmis Comandamentul Sud al SUA pe X.

Informația vine în contextul în care Kristi Noem, secretarul de securitate internă, a făcut publice și primele imagini cu capturarea navei Marinera.

„Unul dintre aceste tancuri, Motor Tanker Bella I, a încercat să se sustragă Gărzii de Coastă timp de săptămâni, schimbându-și chiar pavilionul și scriind un nou nume pe carenă în timp ce era urmărit, într-o încercare disperată și eșuată de a scăpa de justiție. Echipajul eroic al USCGC Munro a urmărit această navă pe marea liberă și prin furtuni periculoase, păzind cu sârguință și protejând țara noastră cu determinarea și patriotismul care îi fac pe americani mândri. Acești bărbați și femei curajoși merită mulțumirile națiunii noastre pentru devotamentul lor altruist față de datorie. Criminalii lumii sunt avertizați. Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde. Nu vom renunța niciodată la misiunea noastră de a proteja poporul american și de a perturba finanțarea narcoterorismului oriunde îl vom găsi, punct”, a scris Noem pe X.

Totodată, secretarul pentru securitate internă al SUA a confirmat și capturarea în Marea Caraibelor a navei Sophia: „Ambele nave – nava cisterna Bella I și nava cisterna Sophia – au acostat ultima dată în Venezuela sau se îndreptau spre această țară”.

Editor : A.M.G.