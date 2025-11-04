Un submarin folosit la traficul de droguri, încărcat cu 1,7 tone de cocaină, a fost interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze, la 1.000 de mile marine de coasta Lisabonei. Patru membri ai echipajului au fost reținuți, potrivit BBC.

Ambarcațiunea semisubmersibilă se îndrepta spre Peninsula Iberică și a fost capturată în ultimele zile, potrivit oficialilor. Imaginile surprind poliția și marina înconjurând ambarcațiunea înainte de a urca la bord, de a confisca drogurile de Clasa A și de a aresta cei patru membri ai echipajului, despre care se spune că sunt originari din America de Sud.

Suspecții, inclusiv doi ecuadorieni, un venezuelean și un columbian au fost plasați în arest preventiv după audierea lor în instanța din Azore, marți, au precizat polițiștii.

Vítor Ananias, șeful unității antidrog din cadrul poliției portugheze, a declarat într-o conferință de presă că naționalitățile diferite ale celor implicați arată că organizația din spatele lor nu este bazată într-o singură țară.

Cum au ajuns autoritățile la ambarcațiune

Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime (MAOC), cu sediul la Lisabona, a precizat că a primit recent informații potrivit cărora o organizație criminală se pregătea să trimită un submersibil încărcat cu cocaină spre Europa.

Câteva zile mai târziu, o navă portugheză a reușit să localizeze submersibilul la aproximativ 1.000 de mile marine (1.852 km) de coasta Lisabonei, într-o operațiune susținută de Agenția Națională de Criminalistică din Marea Britanie și de Administrația pentru Combaterea Drogurilor din SUA (DEA).

După confiscarea ambarcațiunii, marina a anunțat că aceasta nu putea fi remorcată spre țărm din cauza vremii nefavorabile și a construcției fragile, astfel că s-a scufundat ulterior în larg.

Vítor Ananias a declarat jurnaliștilor că „în căldură, fumul din interiorul ambarcațiunii și valurile înalte, în condiții meteo dificile, chiar și o singură zi este complicată [pentru cei patru bărbați de la bord]. După 15 sau 20 de zile tot ce îți dorești este să scapi”.

Capturi tot mai dese pe rutele cocainei

Astfel de incidente au devenit „o situație recurentă în ultimii ani”, a adăugat el, potrivit agenției de presă Lusa. În martie anul acesta, o ambarcațiune similară care transporta 6,5 tone de cocaină a fost capturată la aproximativ 1.200 de mile marine de Lisabona.

Incidentul are loc pe fondul intensificării atacurilor administrației Trump asupra vaselor despre care susține că sunt folosite pentru a introduce droguri în SUA. Patru bărbați au fost uciși săptămâna trecută într-un atac american asupra unei presupuse nave de traficanți în Caraibe, a declarat secretarul american al apărării, Pete Hegseth.

Experții au pus la îndoială legalitatea unor astfel de atacuri din perspectiva dreptului internațional, iar acțiunile au atras critici severe din partea liderilor latino-americani ai căror cetățeni au fost vizați.

