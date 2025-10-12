Live TV

Trump ordonă Pentagonului să ia 8 miliarde de dolari din bugetul apărării pentru plata salariilor, în plin blocaj guvernamental

Donald Trump și Pete Hegseth. Sursa foto: REUTERS/Evelyn Hockstein

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că i-a ordonat secretarului Războiului, Pete Hegseth, să „folosească toate fondurile disponibile” pentru ca trupele militare să fie plătite pe 15 octombrie, în contextul blocajului guvernamental care intră în a treia săptămână, relatează Politico.

După eșecul Senatului de a adopta legislația bugetară, membrii armatei SUA urmau să rămână fără salarii pentru prima dată în istoria țării. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Trump a transmis că „nu va permite democraților să țină ostatică armata și securitatea națională” și că administrația sa „a identificat fondurile necesare” pentru a asigura plata militarilor.

Potrivit unui oficial al Biroului pentru Management și Buget (OMB), aproximativ 8 miliarde de dolari vor fi redirecționați din conturile destinate cercetării, dezvoltării, testării și evaluării echipamentelor militare. Măsura ar urma să asigure temporar plata trupelor, deși ridică semne de întrebare privind legalitatea redirecționării banilor fără aprobarea Congresului.

Liderii republicani Mike Johnson și John Thune s-au opus ideii unui proiect de lege separat pentru plata soldaților, în timp ce deputata republicană Jen Kiggans, autoarea unui proiect bipartizan pentru același scop, a salutat decizia lui Trump, afirmând că „aceasta este exact intenția legii Pay Our Troops Act”.

Totuși, unii oficiali GOP au avertizat că utilizarea fondurilor deja alocate pentru construcții navale și proiecte de apărare ar putea crea dificultăți suplimentare. „Sper ca administrația să discute cu noi înainte să facă un astfel de pas”, a declarat Mike Bost, președintele Comisiei pentru Afaceri ale Veteranilor.

Experții avertizează că mutarea banilor ar putea încălca Antideficiency Act, o lege veche de peste 150 de ani care interzice agențiilor federale să cheltuiască sume neautorizate de Congres.

În timpul blocajului guvernamental din 2019, Biroul de Contabilitate al Guvernului (GAO) a stabilit că administrația Trump a încălcat aceeași lege, iar orice repetare ar fi considerată „intenționată și deliberată”, atrăgând pedepse penale. Deocamdată, GAO a confirmat că nu a primit o solicitare oficială de a analiza legalitatea acțiunilor actuale.

Blocajul guvernamental (shutdown-ul) din SUA, declanșat de neadoptarea bugetului federal, a paralizat o mare parte a administrației americane, iar plata militarilor a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte de presiune politică între republicani și democrați.

