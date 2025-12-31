Live TV

Xi Jinping, mesaj de Anul Nou: „Reunificarea patriei noastre este de neoprit”

Data publicării:
CHINA XI JINPING NEW YEAR MESSAGE (CN)
Președintele chinez Xi Jinping. Sursa foto: Profimedia Images

În mesajul său de Anul Nou, președintele chinez Xi Jinping a reafirmat obiectivul Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei” este inevitabilă. Declarația vine la doar câteva ore după ce China a anunțat finalizarea exercițiilor militare din jurul insulei.

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că reunificarea ţării este „de neoprit”, într-un discurs de Anul Nou adresat naţiunii, la scurt timp după ce Beijingul a anunţat încheierea exerciţiilor militare din jurul Taiwanului, relatează Agerpres.

„Reunificarea patriei noastre, un trend al vremurilor, este de neoprit”, a spus Xi în mesajul său de Anul Nou 2026 la Beijing, potrivit agenţiei oficiale de ştiri Xinhua.

Mai devreme, miercuri, Beijingul a anunţat finalizarea „cu succes” a exerciţiilor militare începute luni în jurul insulei Taiwan, care au inclus exerciţii cu foc real simulând o blocadă a porturilor cheie de pe insulă şi atacuri împotriva unor ţinte maritime.

„Comandamentul Teatrului de Operaţiuni Estic al PLA (Armata Populară de Eliberare) a finalizat cu succes exerciţiile «Misiunea de Justiţie 2025»”, a declarat purtătorul de cuvânt şi comandantul Li Xi într-un comunicat, adăugând că soldaţii îşi vor continua antrenamentul pentru a „contracara cu fermitate încercările separatiste de a obţine «independenţa Taiwanului» şi interferenţele străine”.

Preşedintele chinez a asigurat pe de altă parte miercuri în mesajul de Anul nou că ţara sa este pregătită să colaboreze cu toate statele pentru a promova pacea şi dezvoltarea mondială, menţionând că, în ultimul an, China a continuat să „îmbrăţişeze lumea cu braţele deschise”. „China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei”, a subliniat Xi.

