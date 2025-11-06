Live TV

Mark Rutte: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în lume

Data publicării:
mark rutte nato 4
Secventa de deschidere a NATO Industry Forum 2025, in Bucuresti, 6 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, la NATO-Industry Forum 2025 de la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul din Ucraina, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.

„Ameninţarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în Europa şi în lume. Şi Rusia nu este singură în eforturile sale de a submina regulile globale. După cum ştiţi, lucrează cu China, cu Corea de Nord, Iran şi cu alţii. Se pregătesc pentru confruntări pe termen lung. Nu putem fi naivi, trebuie să fim pregătiţi”, a subliniat secretarul general al NATO.

El a spus că alianţa are nevoie de industrie pentru a aplica ceea ce numeşte „pace prin forţă”, precizând că este nevoie de o producţie mai mare în domeniu pentru a trece peste aceste ameninţări.

Mark Rutte a reliefat că sunt trei aspecte care trebuie urmărite în această privinţă - cantitate, creativitate şi cooperare.

În ceea ce priveşte cantitatea, s-au deschis linii de producţie noi şi se extind cele existente, dar este nevoie de un timp de livrare mai scurt, a subliniat secretarul general al NATO în faţa oamenilor de afaceri. „Până recent, Rusia producea mai multă muniţie decât toate ţările din alianţa NATO. Dar nu mai este aşa acum. (...) Facem mai mult decât am făcut în decenii”, a punctat Mark Rutte, conform News.ro.

El a pus accent pe faptul că este nevoie de apărare aeriană şi de sisteme de interceptare a dronelor mai ieftine, iar aici „cantitatea este cheia”.

O altă latură importantă este creativitatea şi puterea inovaţiei. „Pentru a fi în siguranţă viitor, trebuie să-i depăşim prin inteligenţă pe inimicii noştri”, a spus Mark Rutte. El a arătat că inovaţia trebuie stimulată şi accelerată printr-o reţea de centre de testare în ţările NATO, dar şi prin investiţii în tehnologie şi finanţarea startup-urilor din domeniul apărării, pentru a dezvolta „o nouă generaţie de inovatori”.

Cooperarea este „motivul acestui forum al industriei” care se desfăşoară la Bucureşti, a arătat Rutte, subliniind că NATO vrea să coopereze cu Ucraina, dar şi cu ţările din regiunea Pacificului, nominalizând Australia, Noua Zeelandă, Republica Coreea. „Avem o mulţime de învăţat unii de la ceilalţi. Şi prin combinarea eforturilor noastre putem produce mai mult şi putem creşte inovaţia”, a punctat şeful NATO, conform News.ro.

El a dat asigurări că există voinţă politică de a investi mai mult în apărare, după ce menţionase că România, de exemplu, planifică să-şi crească cheluielile militare la 3,5 la sută din PIB.

„Politica este, banii sunt acolo, cerere este şi securitatea noastră depinde de aceasta”, le-a spus Rutte oamenilor de afaceri, cerându-le să mărească producţia, să livreze mai repede, să extindă liniile de producţie şi să facă unele noi.

„Să nu vă temeţi, pentru că trebuie să facem faţă nevoilor reale de astăzi. Ceea ce produceţi dumneavoastră va fi achiziţionat”, a asigurat Mark Rutte. În plus, a argumentat el, rezultatul acestor acţiuni nu se va materializa numai prin mai multă securitate, ci şi prin creştere economică şi mai multe locuri de muncă. „Aspectul de apărare este real şi misiunea merită. Aşa că haideţi să lucrăm împreună pentru a livra un viitor mai sigur şi mai prosper pentru noi toţi”, a îndemnat secretarul general al NATO în finalul alocuţiunii sale de la forumul industriei de apărăre de la Bucureşti.

Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO a organizat, în perioada 5-6 noiembrie, la Bucureşti, NATO-Industry Forum 2025, eveniment care a reunit peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Sondaj INSCOP. AUR coboară sub pragul de 40% pentru prima oară după...
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
Russia's First Military UAV Factory, Dubna, Russia - 02 Feb 2022
Rușii au copiat celebra dronă americană „Reaper”. Surpriza apare însă...
contor energie electrica
Opt percheziții au loc la Tinmar Energy, companie din domeniul...
Ultimele știri
Furie la Berlin după ce un dirijor german a primit un premiu din partea lui Vladimir Putin, la Moscova
Invadarea Afganistanului a dus la colapsul URSS, iar războiul din Ucraina ar putea duce la prăbușirea Rusiei, consideră Sikorski
Percheziţii la firme suspectate că au vrut să obţină finanțare prin Programul Start UP Nation cu acte false
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
A French soldier stands near an Armored Infantry Fighting Vehicle
Planul unui „Schengen militar” va fi prezentat de UE în 19 noiembrie. Scopul: accelerarea mişcările trupelor şi armamentului
jared kushner ivanka trump
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la Belgrad. Ce clădire simbol este vizată
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”
mircea abrudean mark rutte
Mark Rutte, întâlniri cu președinții Senatului și Camerei Deputaților. „România este o țară sigură, protejată de Alianță”
mark rutte si nicusor dan pe balcon la cotroceni
Mark Rutte: „România investeşte în NATO şi vreau să fiu foarte clar: NATO investeşte în România”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum s-a simțit Meghan Markle pe platourile de filmare. Actrița revine la actorie după 8 ani: „Se vedea că i-a...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Produsul viral de la Lidl pe care toată lumea vrea să îl încerce. Costă doar 10 lei şi este gata de mâncat în...
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Jon Bon Jovi, fascinat de nepoțică. Celebrul rocker se bucură din plin de rolul de bunic: „M-am îndrăgostit...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”