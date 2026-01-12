Aflat în Croația, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a evitat să comenteze declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda, însă i-a lăudat din nou abordarea în Alianță, afirmând că președintele american „face lucrurile potrivite” prin presiunea exercitată pentru creșterea cheltuielilor de apărare în Europa.

Mark Rutte a răspuns criticilor privind laudele repetate adresate lui Trump (celebru fiind comentariul său despre tăticul „daddy”), insistând: „Cred că Donald Trump face lucrurile potrivite pentru NATO, încurajându-ne pe toți să cheltuim mai mult” în Europa pentru a egala cheltuielile SUA.

El a spus că este „absolut convins” că „fără Donald Trump nu am fi avut niciodată acel rezultat la summitul de la Haga” de anul trecut, când pragul de cheltuieli pentru apărare raportat la PIB a fost ridicat la 5%. „Așa că, atunci când laud pe cineva, o fac pe baza faptelor, iar eu cred că faptele sunt acolo”, a afirmat el.

Rutte nu a răspuns întrebării specifice despre comentariile lui Trump privind Groenlanda, dar a declarat că salută discuțiile celorlalți aliați despre necesitatea de a „veni împreună și a lucra împreună”, implicându-se mai mult în zona Arctică și în regiunile din Extremul Nord.

„Ați văzut unele anunțuri ale britanicilor și germanilor de astăzi; lucrăm acum împreună pentru a vedea cum putem, practic, să ne unim ca alianță, inclusiv cei șapte membri ai noștri, aliați care se învecinează cu Extremul Nord, cu Arctica, pentru a lucra împreună pentru a construi într-adevăr acel pas următor, care este crucial”, a declarat șeful NATO.

El a mai spus că Danemarca „accelerează deja investițiile când vine vorba de apărare”, inclusiv prin dezvoltarea unor „capacități unice pentru a apăra teritorii precum Groenlanda”.

„Așa că lucrăm cu adevărat împreună aici. Și singura mea grijă este: cum rămânem în siguranță împotriva rușilor, împotriva oricărui alt adversar? Uitați-vă la ceea ce face China, care își dezvoltă rapid propriile forțe armate, dar și la nord-coreeni și la alții care ne-ar putea dori răul sau măcar nu ne-ar dori binele. De aceea acesta este rolul meu, și cred că vom reuși”, a mai spus el.

